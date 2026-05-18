Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Την επόμενη Τρίτη 26 Μαΐου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα που θα ηγηθεί ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Όπως έκανε γνωστό, μιλώντας σε εκδήλωση του Unmute Now, ο κ. Τσίπρας η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Θησείου, με ώρα έναρξης στις 20:00 μμ.

Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός στο κάλεσμά του προς τους νέους, ζήτησε να βρεθούν όλοι στην πλατεία Θησείου «για να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες».

«Τώρα είναι η ώρα»

Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε ανακοινώσει την ημερομηνία που θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις του νέου κόμματος.



«Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα» γράφει το κείμενο που συνοδεύει ένα βίντεο με δύο παιδιά σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που στις μπλούζες τους σχηματίζεται η ημερομηνία 26/5.

Είχαν προηγηθεί δύο αναρτήσεις. Στη μία ο Αλέξης Τσίπρας απαντούσε σε σχόλια υποστηρικτών του που του ζητούσαν να προχωρήσει στην ανακοίνωση του κόμματος ότι «τον Μάρτιο ήταν νωρίς», και στην άλλη έγραφε ότι «τον Σεπτέμβριο θα ήταν αργά».