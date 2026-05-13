Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το φορολογικό νομοσχέδιο
Πολιτική 13 Μαΐου 2026, 23:40

Υπέρ στο φορολογικό νομοσχέδιο τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ «παρών» δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. «Όχι» από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και ΝΙΚΗ.

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια, με βελτιωτικές αλλαγές, το φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, «Ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ».

Υπέρ τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ «παρών» δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. «Όχι» από ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ, Ελληνική Λύση,  Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και ΝΙΚΗ.

Ο Θάνος Πετραλιάς για το φορολογικό νομοσχέδιο

Κλείνοντας την μαραθώνια συζήτηση, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις  που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, οι οποίες αναγνωρίστηκαν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Όπως είπε, θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκ. ευρώ  για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

«Μία πολύ σημαντική εκσυγχρονιστική πρωτοβουλία που δημιουργεί ασφάλεια δικαίου και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτείας και επιχειρήσεων», χαρακτήρισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, το νομοσχέδιο.

«Είναι ένα πολυθεματικό νομοσχέδιο, το οποίο ενσωματώνει σημαντικές ευρωπαϊκές οδηγίες, εκσυγχρονίζει τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης, διορθώνει αδικίες και στρεβλώσεις, μειώνει τα άδικα διοικητικά βάρη. Ταυτόχρονα, προωθεί παρεμβάσεις με έντονο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα», τόνισε.

Έδωσε έμφαση στην τροπολογία για τη ΔΕΗ, επισημαίνοντας ότι «για πρώτη φορά θεσπίζουμε ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο, που επιτρέπει στο ελληνικό δημόσιο, να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιριών, στις οποίες διαθέτει συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα ανεξαρτήτου ποσοστού συμμετοχής».

Ευρώπη: Διχάζεται για την ακρίβεια που φέρνει ο πόλεμος

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Wall Street: Νέα υψηλά για S&P 500 και Nasdaq λόγω Big Tech

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

ΙΝΑΤ: Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; – Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
Επικαιρότητα 13.05.26

Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; - Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά

Σε μία περίοδο όπου «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση» μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνουν απαντώντας στο ερώτημα: «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator
Επικαιρότητα 13.05.26

ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων, μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους, εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις
Πολιτική 13.05.26

Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που ψήφισε θα καταφέρει να επιβάλλει σιωπητήριο στους δημόσιους υπαλλήλους είναι βαθιά γελασμένη» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Νέα Αριστερά: «Έπεα πτερόεντα» τα μεγαλόπνοα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ της κυβέρνησης – Απεντάσσονται με κρότο ανικανότητας
Ταμείο Ανάκαμψης 12.05.26

Νέα Αριστερά: «Έπεα πτερόεντα» τα μεγαλόπνοα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ της κυβέρνησης – Απεντάσσονται με κρότο ανικανότητας

Η κυβέρνηση σήμερα «αναγκάζεται να αποσύρει έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ λόγω ανικανότητας, καθυστερήσεων και χαμηλής απορροφητικότητας», σημειώνει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά

Ταμείο Ανάκαμψης: Η «ιστορική» ευθύνη της κυβέρνησης – Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 12.05.26

Η «ιστορική» ευθύνη της κυβέρνησης με το Ταμείο Ανάκαμψης - Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το ΠΑΣΟΚ

Προειδοποίηση του ΠΑΣΟΚ για να μη χαθεί το «στοίχημα» με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έβδομη από το τέλος η Ελλάδα στην απορρόφηση κονδυλίων που έχουν φτάσει στην αγορά.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική 12.05.26

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου

Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών κλονίζουν την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις των τελευταίων ετών

Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους
Επικαιρότητα 11.05.26

Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι η «τροπολογία Βορίδη», αφαιρεί από τις αιρετές δημοτικές αρχές το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες εάν θα ασκήσουν ή όχι ένδικα μέσα σε αποφάσεις που αφορούν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους.

Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»
Πολιτική 11.05.26

Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»

Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έκρινε μάλιστα ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εμμονή για το θέμα

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά
Πολιτική 11.05.26

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ ενώ από τα ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους

«Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές» – Ερωτήματα ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη μετά τις αντιφάσεις του Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική 11.05.26

«Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές» – Ερωτήματα ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη μετά τις αντιφάσεις του Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Συνεχίζεται το πρέσινγκ του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με αφορμή και τα όσα υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης ο οποίος υπέπεσε σε αντιφάσεις σε σχέση με την κατάθεσή του το 2024 ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Υποκλοπές 10.05.26

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator

Πυρά κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι ο γενικός γραμματέας της ήταν εντολοδόχος του πρωθυπουργού.

Κικίλιας: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης
Επικαιρότητα 10.05.26

Κικίλιας: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης

«Οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;
Επικαιρότητα 10.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;

Η συνέντευξη Δημητριάδη, «είναι άθροισμα υποκρισίας, αλλά και προκλήσεων (...) Επιβεβαιώνει ότι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο Μητσοτάκης προς τη Δημοκρατία που πλήγωσε πολλαπλώς είναι η παραίτησή του», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Αντώνης Ρέμος μάς ταξίδεψε μέσα από το «Αλ Τσαντιρι Νιούζ» – Η ανατριχιαστική στιγμή με την Μαρινέλλα
Music Stage 13.05.26

Ο Αντώνης Ρέμος μάς ταξίδεψε μέσα από το «Αλ Τσαντιρι Νιούζ» – Η ανατριχιαστική στιγμή με την Μαρινέλλα

Στην πιο συγκλονιστική στιγμή της βραδιάς, ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε το «Έτσι Ξαφνικά» με την «συμπαράσταση» της καλής του φίλης Μαρινέλλας, ή οποία έφυγε πριν από λίγο καιρό από κοντά μας

Η βραδιά του Ροντινέι
On Field 13.05.26

Η βραδιά του Ροντινέι

Ο Βραζιλιάνος μπακ έκανε μεγάλο παιχνίδι και τώρα ο Ολυμπιακός κρατάει στα χέρια του, το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

Πόλεμος στην εστίαση
Αλλαγή συνήθειας 13.05.26

Πόλεμος στην εστίαση

Τα εστιατόρια στρέφονται κατά των σούπερ μάρκετ για τα έτοιμα γεύματα - Η μάχη για το «φαγητό του μέλλοντος» φέρνει αντιμέτωπους τους παραδοσιακούς χώρους εστίασης με τις αλυσίδες λιανικής

«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League
On Field 13.05.26

«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League

Ο Λανουά είναι εκτεθειμένος. Η ουσία είναι ότι στα πλέι οφ τίτλου της Super League έγιναν σημαντικά λάθη κατά του Ολυμπιακού σε τέσσερα ματς των πλέι οφ. Δεν ξανάγιναν τόσα φάλτσα εναντίον μιας ομάδας

Μπρέσια – Ολυμπιακός 16-17: Θρίαμβος του Θρύλου που επέστρεψε στο Final Four του Champions League!
Αθλητισμός & Σπορ 13.05.26

Μπρέσια – Ολυμπιακός 16-17: Θρίαμβος του Θρύλου που επέστρεψε στο Final Four του Champions League!

Ο Ολυμπιακός το ήθελε και προκρίθηκε, καθώς με εξαιρετική εμφάνιση νίκησε με 17-16 την Μπρέσια και πέρασε οριστικά στο Final Four του LEN Champions League που θα γίνει στη Μάλτα!

Διπλωματικό πόκερ: Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή
Διπλωματικό πόκερ 13.05.26

Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια του Σι Τζινπίνγκ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο το Πεκίνο δύσκολα θα εγκαταλείψει τον πολυτιμότερο στρατηγικό του σύμμαχο στη Μέση Ανατολή.

Λαζόπουλος για υποκλοπές: Αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί
TV 13.05.26

Λαζόπουλος για υποκλοπές: Αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί

Μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε την αποκάλυψη του in αναφορικά με τον ρόλο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, στην υπόθεση των υποκλοπών

Στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα νέα στοιχεία που κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης – Η ανάρτηση με νόημα του Ζαχαρία Κεσσέ
Ελλάδα 13.05.26

Στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα νέα στοιχεία που κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης – Η ανάρτηση με νόημα του Ζαχαρία Κεσσέ

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα κληθεί να τοποθετηθεί σχετικά με την πρόσφατη αίτηση εξαίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα» σημειώνει ο Ζ. Κεσσές.

Λαζόπουλος για τις 17χρονες που έπεσαν από ταράτσα: «Οι γέροι άνθρωποι να το βουλώσουμε και να δούμε τι σκέφτονται οι νέοι»
TV 13.05.26

Λαζόπουλος για τις 17χρονες που έπεσαν από ταράτσα: «Οι γέροι άνθρωποι να το βουλώσουμε και να δούμε τι σκέφτονται οι νέοι»

«Δώστε στα παιδιά ελπίδα. Σταματήστε να τους δίνετε διαφθορά» είπε εμφανώς φορτισμένος ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στις δυο 17χρονες που πήδηξαν από ταράτσα στην Ηλιούπολη

H κρυφή σχέση του Κένεντι με τη Νταϊάνα – Αμοιβαία έλξη, Τζάκι και Μητέρα Τερέζα – «Υπέροχα πόδια»
Παράλληλες ζωές 13.05.26

H κρυφή σχέση του Κένεντι με τη Νταϊάνα – Αμοιβαία έλξη, Τζάκι και Μητέρα Τερέζα – «Υπέροχα πόδια»

Ήταν Δεκέμβριος του 1995 όταν ο πρίγκιπας της Αμερικής Τζον Κένεντι Τζούνιορ συνάντησε την πριγκίπισσα του λαού της Βρετανίας Νταϊάνα που ενώθηκαν από την τραγική μοίρα

Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων

Ο Κέβιν Γουόρς επικυρώθηκε από την Γερουσία των ΗΠΑ ως ο νέος πρόεδρος της Fed, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση θέλει γρήγορη μείωση των επιτοκίων.

Όλο νόημα σχόλιο Λαζόπουλου: «Να δουλεύουμε όλη μέρα και να βλέπουμε φίλους της κυβέρνησης να αρπάζουν εκατομμύρια;»
TV 13.05.26

Όλο νόημα σχόλιο Λαζόπουλου: «Να δουλεύουμε όλη μέρα και να βλέπουμε φίλους της κυβέρνησης να αρπάζουν εκατομμύρια;»

«Όταν δε θα βρίσκετε κανέναν για δουλειά, να πάρετε να μας ενημερώσετε ότι θα έρθει αυτή η ώρα» είπε όλο νόημα ο Λάκης Λαζόπουλος στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Βρετανία: Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών
Βρετανία 13.05.26

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών

Ο Κιρ Στάρμερ προετοιμάζεται για μάχη ηγεσίας απέναντι στον Γουές Στρίτινγκ, την ώρα που η ομιλία του Βασιλιά Καρόλου θέτει το πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων.

Νέος εφιάλτης για 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Τι συνέβη στο «Ambition»
Καραντίνα 13.05.26

Νέος εφιάλτης για 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Τι συνέβη στο «Ambition»

Σε υγειονομικό κλοιό στο λιμάνι του Μπορντό παραμένουν 1.700 επιβάτες και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Ambition», μετά τον θάνατο ηλικιωμένου ταξιδιώτη και δεκάδες κρούσματα οξείας γαστρεντερίτιδας.

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας
Ποδόσφαιρο 13.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Λαζόπουλος για Άδωνι Γεωργιάδη: «Πολύ κουραστικό να γλείφεις όλη μέρα είναι – Σε παρακαλώ να μου στείλεις μήνυση»
TV 13.05.26

Λαζόπουλος για Άδωνι Γεωργιάδη: «Πολύ κουραστικό να γλείφεις όλη μέρα είναι – Σε παρακαλώ να μου στείλεις μήνυση»

Ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε την προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα της Λάουρα Κοβέσι δια χειρός Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είπε πως «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι καν σοβαρός θεσμός»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

