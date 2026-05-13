Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το φορολογικό νομοσχέδιο

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια, με βελτιωτικές αλλαγές, το φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, «Ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ».

Υπέρ τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ «παρών» δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. «Όχι» από ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και ΝΙΚΗ.

Ο Θάνος Πετραλιάς για το φορολογικό νομοσχέδιο

Κλείνοντας την μαραθώνια συζήτηση, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, οι οποίες αναγνωρίστηκαν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Όπως είπε, θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκ. ευρώ για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

«Μία πολύ σημαντική εκσυγχρονιστική πρωτοβουλία που δημιουργεί ασφάλεια δικαίου και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτείας και επιχειρήσεων», χαρακτήρισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, το νομοσχέδιο.

«Είναι ένα πολυθεματικό νομοσχέδιο, το οποίο ενσωματώνει σημαντικές ευρωπαϊκές οδηγίες, εκσυγχρονίζει τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης, διορθώνει αδικίες και στρεβλώσεις, μειώνει τα άδικα διοικητικά βάρη. Ταυτόχρονα, προωθεί παρεμβάσεις με έντονο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα», τόνισε.

Έδωσε έμφαση στην τροπολογία για τη ΔΕΗ, επισημαίνοντας ότι «για πρώτη φορά θεσπίζουμε ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο, που επιτρέπει στο ελληνικό δημόσιο, να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιριών, στις οποίες διαθέτει συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα ανεξαρτήτου ποσοστού συμμετοχής».