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Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο
Επικαιρότητα 03 Ιουνίου 2026, 17:16

Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

«Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία και αυτό σημαίνει άμεση εφαρμογή του ψηφιακού», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας «Ποσειδώνια»

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Στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια» παρευρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε πως «για εμάς, ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια»

Ο κ. Ανδρουλάκης, αφού εξέφρασε την χαρά του για την παρουσία στα Ποσειδώνια, υπογράμμισε πως «δεν μπορεί να μη μας προβληματίζει, όμως, το γεγονός ότι υπάρχει μείωση του εθνικού νηολογίου. Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία και αυτό σημαίνει άμεση εφαρμογή του ψηφιακού νηολογίου», επισήμανε.

«Και βέβαια, εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που θα καταργήσει τη γραφειοκρατία και περιττές διαδικασίες», προσέθεσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «έχουμε χρέος να αξιοποιήσουμε και τις ευρωπαϊκές εμπειρίες μέσα από το ευρωπαϊκό και το κοινοτικό πλαίσιο», καταλήγοντας ότι «πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους για το ναυτικό επάγγελμα – με στήριξη των ναυτικών σχολών – και προοπτική στη ναυτιλία, γιατί είναι  από τους σημαντικότερους πρεσβευτές μας στο εξωτερικό».

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ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς
Ζητά εξηγήσεις 31.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσει από την αλβανική, για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς, τα οποία είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ομογενής.

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Στο μικροσκόπιο του ΣτΕ η λειτουργία των Airbnb στην Πλάκα
Ελλάδα 03.06.26

Στο μικροσκόπιο του ΣτΕ η λειτουργία των Airbnb στην Πλάκα

Οι ανώτατοι δικαστές καλούνται  να αποφανθούν εάν νομίμως ή όχι ο Δήμος Αθηναίων απέρριψε τα αιτήματα σφράγισης με βάση τα χαρακτηριστικά των επίδικων ακινήτων και της πραγματικής χρήσης επ' αυτών και μετά τις αυτοψίες που έγιναν κατόπιν σχετικής εντολής του ΣτΕ.

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Μίνα Μουστάκα
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Παναθηναϊκός: Η 12άδα με την οποία θα αγωνιστεί στον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό – Δύσκολα ο Σλούκας

Οι 12 παίκτες που επέλεξε ο Αταμάν για τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό - Εκτός Φαρίντ και Χουάντσο από την εξάδα των ξένων, δύσκολα θα αγωνιστεί ο Σλούκας.

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Οι μέδουσες «επέστρεψαν» στις ελληνικές ακτές – Πού εμφανίστηκαν, ποια είναι τα σενάρια δράσης
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Εκατοντάδες είναι οι εμφανίσεις μεδουσών στις ελληνικές ακτές το τελευταίο διάστημα - Ποια είδη είναι τα πιο συχνά και πώς σκέφτονται οι Αρχές να επέμβουν.

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Το ιδιωτικό αεροσκάφος του Μάικλ Τζόρνταν εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, πυροδοτώντας σενάρια ότι ο θρύλος του NBA βρίσκεται ξανά στο νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές

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Η επιστροφή του νυφικού ταγέρ – H Ντούα Λίπα αντέγραψε τη Μπιάνκα Τζάγκερ με ανδρόγυνο στυλ

Το 1971, η Μπιάνκα Τζάγκερ γοήτευσε τον κόσμο της μόδας με το ταγιέρ που φόρεσε στον γάμο της με τον Μικ Τζάγκερ. Σήμερα, σε μια αναφορά σε αυτό το στυλ, η Λίπα εγκαινιάζει μια νέα εποχή αντισυμβατικότητας.

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Επιτόπια έρευνα 03.06.26

«Ψηφιακή αποικιοκρατία» - Πώς το ίντερνετ επηρεάζει τη ζωή των αυτόχθονων πληθυσμών στη Βραζιλία

Τα θετικά και τα αρνητικά της επαφής με το ίντερνετ - Οι κρυμμένοι κίνδυνοι της «ψηφιακής αποικιοκρατίας για τους αυτόχθονες πληθυσμούς»

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Η πρώτη δημόσια εικαστική έκθεση του Τζακ Γουάιτ άνοιξε στο Λονδίνο, προκαλώντας έντονη συζήτηση για το αν η φήμη αρκεί για να ανοίξει τις πόρτες της σύγχρονης τέχνης

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OECD: Greek Inflation to Hit 4.2%, Growth Cut to 1.9%
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Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία
Δεν υποχωρεί 03.06.26

Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία

Δεν πέρασε ένας μήνας από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο στις ΗΠΑ έκρινε παράνομους τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα επανέρχεται με δασμό 10% σε χώρες που πουλάνε αγαθά που παρήχθησαν από καταναγκαστική εργασία.

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«MEGA News Επικαιρότητα» με τη Βελίκα Καραβάλτσιου και το Σαββατοκύριακο
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«MEGA News Επικαιρότητα» με τη Βελίκα Καραβάλτσιου και το Σαββατοκύριακο

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Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
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