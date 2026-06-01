newspaper
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κικίλιας: «Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία, δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις»
Οικονομία 01 Ιουνίου 2026, 14:44

Κικίλιας: «Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία, δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις»

Ο Βασίλης Κικίλιας, κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 10th Capital Link Maritime Leaders Summit, στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων,

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

«Στην Ελλάδα, δεν μπορούμε εύκολα να πούμε ότι είμαστε στην κορυφή, σε οποιονδήποτε τομέα. Αλλά στον ναυτιλιακό τομέα μπορούμε να το υποστηρίξουμε και να είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε η κορυφαία δύναμη στον πλανήτη».

Αυτό τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 10th Capital Link Maritime Leaders Summit, στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα, ως ηγέτιδα δύναμη της παγκόσμιας ναυτιλίας, οφείλει να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των διεθνών αποφάσεων για το μέλλον του κλάδου και όχι απλώς να ακολουθεί τις εξελίξεις.

Κικίλιας: Η ισχύς της ελληνικής ναυτιλίας συνεπάγεται και αυξημένη ευθύνη

Ο κ. Κικίλιας ανέδειξε το μέγεθος και τη διεθνή επιρροή της ελληνικής ναυτιλίας, σημειώνοντας: «Η χώρα μας αποτελεί περίπου το 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρ’ όλα αυτά, έχουμε 5.800 ελληνόκτητα πλοία, που σημαίνει το 19%-20% του παγκόσμιου στόλου και 61% του ευρωπαϊκού στόλου, με δραστηριότητα σε περισσότερα από 171.000 λιμάνια/λιμενικές προσεγγίσεις. Αυτό αποτελεί ένα success story, για το οποίο είμαστε περήφανοι, και πηγαίνει πολλά – πολλά χρόνια πίσω, στην παράδοσή μας, στη σχέση μας με τη θάλασσα. Από τότε, στα χρόνια της φτώχειας στην Ελλάδα, ήμασταν πρωτοπόροι στη θάλασσα. Καπετάνιοι, μηχανικοί – νησιώτες αλλά και από την ηπειρωτική Ελλάδα – αποφάσισαν να υπερβούν τη μοίρα τους, να μπουν σε ένα πλοίο και να ταξιδέψουν σε όλον τον πλανήτη. Τα ταξίδια δεν ήταν όπως σήμερα, 4-5 μήνες, με εξαιρετικές τεχνολογικές συνθήκες, Wi-Fi, τηλέφωνα, μεγάλες εγκαταστάσεις μέσα στα πλοία και με δυνατότητα να παίρνει ο ναυτικός ένα αεροπλάνο και να γυρίζει γρήγορα στην οικογένειά του. Δεν ήταν έτσι. Ήταν δύσκολα ταξίδια. Αλλά το έκαναν. Το πίστεψαν. Το έκαναν πραγματικό success story. Και η Ελλάδα άνοιξε τα φτερά της στον Βορρά, στον Νότο, στην Ανατολή και στη Δύση. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι’ αυτό».

Στη συνέχεια, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η ισχύς της ελληνικής ναυτιλίας συνεπάγεται και αυξημένη ευθύνη στη διεθνή διαδικασία λήψης αποφάσεων, επισημαίνοντας: «Άρα είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά και υποχρεωμένοι, να αρχίσουμε να συζητάμε ως χώρα, μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, μέσα στον IMO και παγκοσμίως, ως εταίροι, σε αυτή την προσπάθεια και όχι απλώς να ακολουθούμε. Σεβόμαστε κάθε άποψη. Τηρούμε κάθε νόμο. Πιστεύουμε στον IMO. Θέλουμε πραγματικά ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Θέλουμε πραγματικά να συνεργαστούμε και να δουλέψουμε με όλους. Αλλά είμαστε παρόντες με τις δικές μας πολιτικές».

Για τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις επιπτώσεις τους στη ναυτιλία και στο παγκόσμιο εμπόριο, ο κ. Κικίλιας επισήμανε: «Δυστυχώς, εξακολουθούμε να ζούμε υπό καθεστώς κρίσης. Μετά την πανδημία, μετά από έναν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, μετά από μια ενεργειακή κρίση, έχουμε πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με ανυπολόγιστες συνέπειες. Με δεδομένο ότι το 80%-90% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται δια θαλάσσης, η διατήρηση της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της ελεύθερης λειτουργίας των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών δεν είναι απλώς μια ναυτιλιακή προτεραιότητα. Είναι στρατηγική αναγκαιότητα για την παγκόσμια οικονομία και τη διεθνή σταθερότητα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη, οι πολιτικές αποφάσεις να λαμβάνονται σε συνεργασία με τη ναυτιλιακή κοινότητα και με πλήρη επίγνωση των πραγματικών συνθηκών της αγοράς. «Το πρώτο μάθημα που πήραμε τους τελευταίους μήνες είμαι ότι δεν μπορείς να θεωρείς δεδομένο το industry. Πρέπει να ρωτάς το industry, να συζητάς με το industry. Δυστυχώς, σε ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα, μπορεί σε εμάς τους πολιτικούς να αρέσει ή να μην αρέσει, αλλά αυτοί ξέρουν καλύτερα. Άρα, είναι σοφό να συζητάς με ανθρώπους που έχουν την τεχνογνωσία. Τι συνέβη λοιπόν; Συζητούσαμε, φυσικά υπό τον IMO, για πολλά πολλά χρόνια, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ένα νέο πλαίσιο για τη ναυτιλία σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα. Και μετά, ένα γεωστρατηγικό πρόβλημα ξέσπασε στα Στενά του Ορμούζ και άλλαξε πλήρως την εικόνα. Γιατί τώρα δεν μιλάμε απλώς για μετάβαση από ένα μεταβατικό καύσιμο σε ένα άλλο πιθανό καύσιμο. Τώρα μιλάμε για την επιβίωση της κοινωνίας. Άρα, καλούμε όλους να αφήσουν την παγκόσμια ναυτιλία, το παγκόσμιο εμπόριο, έξω από την εξίσωση οποιασδήποτε σύγκρουσης και οποιουδήποτε πολέμου. Πρωτίστως, λόγω των ναυτικών μας, της ασφάλειάς τους, που είναι το σημαντικότερο για εμάς σήμερα. Και δεύτερον, επίσης πάρα πολύ σημαντικό, για να μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί ως πλανήτης και να προσφέρουμε σε αυτούς που μας έχουν ανάγκη».

Για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας

Για τη συζήτηση που γίνεται για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας, ζήτησε ρεαλιστικές αποφάσεις που δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή. «Για ακόμη μία φορά, για να δηλώσω καθαρά και ειλικρινά πού στεκόμαστε, θέλουμε σίγουρα να προχωρήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις τεχνολογίες στον κλάδο, την ψηφιοποίηση, να παραδώσουμε έναν καλύτερο πλανήτη στα παιδιά μας, να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά με ρεαλιστικά βήματα, που δεν θα αφήσουν την κοινωνία πίσω και δεν θα μας υποχρεώσουν να πάρουμε αποφάσεις τις οποίες ο κλάδος δεν μπορεί να εφαρμόσει. Άρα, ας λογικευτούμε, ας καταλάβουμε τι διακυβεύεται και ας δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να κερδίσουμε χρόνο, να συζητήσουμε και σταδιακά να έχουμε μια πραγματική απόφαση στον IMO για τα σημαντικά και σοβαρά πράγματα. Πρώτα απ’ όλα, ασφάλεια. Πρώτα απ’ όλα, ασφάλεια στον ναυτιλιακό κόσμο».

Και πρόσθεσε: «Ήμουν πολύ ειλικρινής και ευθύς με τον Γενικό Γραμματέα, από την προηγούμενη σύνοδο του IMO, λέγοντας ότι για εμάς σήμερα, το LNG είναι το καύσιμο του παρόντος και θα δούμε ποιο θα είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Γιατί σε ό,τι αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα, αυτά σήμερα παράγονται στο 0,5% της παγκόσμιας ανάγκης».

«Να είμαστε οραματιστές σε σχέση με το μέλλον»

Κλείνοντας, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι η ναυτιλία παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας των διεθνών οικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων και ότι οι χώρες που θα διατηρήσουν ισχυρή παρουσία στη θάλασσα θα έχουν καθοριστικό ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις των επόμενων δεκαετιών. «Σας καλώ, αυτή την εβδομάδα, να μιλήσετε ειλικρινά μεταξύ σας και να δείτε πόσο σημαντικός είναι πραγματικά αυτός ο κλάδος. Λιμενικές υποδομές, FSRUs, γεωτρήσεις, νέες τεχνολογίες, χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα, τουρισμός σε σχέση με τις υποδομές, μεγαλύτερα πλοία. Πού θα ταξιδεύουν; Πώς θα μπορούν να ταξιδεύουν σε όλο τον πλανήτη χωρίς προβλήματα; Πού είναι τα προβλήματά μας; Ας τα εντοπίσουμε. Ας προσπαθήσουμε να τα λύσουμε. Να είμαστε οραματιστές σε σχέση με το μέλλον. Γιατί στο τέλος της ημέρας, τα Στενά απέδειξαν ότι είναι αδύνατον να προσπεράσεις τη ναυτιλία, τα πλοία και τη θάλασσα. Και αυτοί που θα κυριαρχήσουν στη θάλασσα τα επόμενα 25 χρόνια είναι αυτοί που γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά θα κινούν τον πλανήτη».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

World
FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022

FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022

inWellness
inTown
Stream newspaper
Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια – Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών
Αλλαγή... εποχής 01.06.26

Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια - Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών

Δεν έχουν προηγούμενο περιουσίες, κεφαλαιοποιήσεις και αποτιμήσεις εισηγμένων και μη - Oι ισχυροί παίκτες μάχονται για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί τα μεγαλύτερα αποθέματα κεφαλαίου

Γιώργος Κανελλόπουλος
Η ακραία ζέστη βλάπτει σοβαρά και την οικονομία – Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα
Έρευνα Αllianz 31.05.26

Η ακραία ζέστη βλάπτει σοβαρά και την οικονομία – Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα

H ακραία ζέστη και οι καύσωνες συνιστούν οικονομική απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνει έκθεση της Αllianz. H Eλλάδα κινδυνεύει με σωρευτικές απώλειες 4,1% του ΑΕΠ, σε βάθος πενταετίας

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη
AI 31.05.26

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη

Στη Βρετανία, η συζήτηση αυτή αποκτά πλέον επίσημη διάσταση, καθώς κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που απαιτούν την ανθρώπινη συμμετοχή στην επιλογή στρατιωτικών στόχων

Νατάσα Σινιώρη
«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ενίσχυση έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πήρε παράταση 31.05.26

«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ενίσχυση έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε καίριους τομείς και αφετέρου στην υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων

Σύνταξη
Φωτιά οι τιμές των καυσίμων στα νησιά – Σχεδόν 2,3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στις Κυκλάδες
Ακρίβεια 31.05.26

Φωτιά οι τιμές των καυσίμων στα νησιά – Σχεδόν 2,3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στις Κυκλάδες

Την ώρα που η μέση τιμή της βενζίνης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2,089 ευρώ το λίτρο, στη Θεσσαλονίκη στα 2,107 ευρώ και στην Πάτρα στα 2,105 ευρώ, οι τιμές σε νησιωτικούς προορισμούς είναι έως και 20 λεπτά πάνω ανά λίτρο

Σύνταξη
Έρευνα ΕΚΤ: Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Έρευνα ΕΚΤ 31.05.26

Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Με νωπές τις μνήμες της κρίσης του 2022-23, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές φοβούνται διπλά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Έρευνα της ΕΚΤ αναλύει το «οικονομικό τραύμα» των νοικοκυριών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Του ΕΣΠΑ 31.05.26

Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων του προγράμματος «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας, με στόχο την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της» – Ο Γκαλιμπάφ κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας
Η ανάρτηση 01.06.26

«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της» - Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, ρίχνει ευθύνες στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οδηγούν τη διαδικασία των συνομιλιών σε αδιέξοδο

Σύνταξη
Χάιντι Κλουμ: «Δεν είμαι έγκυος, απλώς έχω παχύνει λίγο. Είναι η εμμηνόπαυση»
Το σώμα μιλάει 01.06.26

Χάιντι Κλουμ: «Δεν είμαι έγκυος, απλώς έχω παχύνει λίγο. Είναι η εμμηνόπαυση»

Στα 52 της, η Χάιντι Κλουμ απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι να μιλά ανοιχτά για τις εμπειρίες της. Τι λένε οι ειδικοί για την αύξηση βάρους κατά την εμμηνόπαυση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Γιαννακόπουλος πήγε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 01.06.26

O Γιαννακόπουλος πήγε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συγκέντρωσε παίκτες και τεχνικό τιμ στον Παναθηναϊκό, πριν την προπόνηση στο «Τ-Center» και απαίτησε το πρωτάθλημα κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ρόμα: Η κρίσιμη μάχη με την UEFA και το στοίχημα των 60 εκατομμυρίων
Serie A 01.06.26

Ρόμα: Η κρίσιμη μάχη με την UEFA και το στοίχημα των 60 εκατομμυρίων

Η διοίκηση των Φρίντκιν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αγωνιστική ενίσχυση και τη δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς οι οικονομικοί δείκτες θα καθορίσουν το ευρωπαϊκό μέλλον του συλλόγου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» – Οι φωνές της 39χρονης που καλούσε σε βοήθεια
Ελλάδα 01.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» – Οι φωνές της 39χρονης που καλούσε σε βοήθεια

Νέα στοιχεία για το έγκλημα στην Καλαμάτα τα ξημερώματα της Δευτέρας 1/6, με τον δράστη να φέρεται να έχει ομολογήσει τη γυναικοκτονία.

Σύνταξη
Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express – «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»
Planet Travel 01.06.26

Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express - «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά του, αυτό το μικροσκοπικό ελληνικό νησί διατηρεί ακόμα μια αυθεντικότητα που έχουν σχεδόν χάσει τοπία όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος.

Σύνταξη
Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να σημειώνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της ΝΔ να.... κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαία εισαγγελέα αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις

Σύνταξη
Ιράν: Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης – Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων
Δορυφορικές εικόνες 01.06.26

Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης - Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το CNN δείχνουν ότι το Ιράν έχει επιδιορθώσει αρκετές από τις ζημιές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις - Πάνω από 20 βάσεις των ΗΠΑ καταστράφηκαν από ιρανικές επιθέσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA
Champions League 01.06.26

Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA

Η αλλαγή του φορμάτ από το 2024 δεν έχει επιβραβεύσει τους πρωτοπόρους της κανονικής περιόδου, καθώς μόνο η Τσέλσι κατάφερε να συνδυάσει την πρώτη θέση με την κατάκτηση του τίτλου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα
Πολιτική 01.06.26

Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα

Σε διευκρινιστική δήλωση προχώρησε ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας  του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Οι Γιαγκίνηδες έβαλαν το ρεμπέτικο ξανά στις ζωές των νέων
Συνέντευξη 01.06.26

«Ο δρόμος μας διαμόρφωσε σαν καλλιτέχνες» - Οι Γιαγκίνηδες έβαλαν το ρεμπέτικο ξανά στις ζωές των νέων

Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία στην Τεχνόπολη στις 7 Ιουλίου, είχαμε μια όμορφη και ουσιαστική συζήτηση με τους Γιαγκίνηδες, για το ρεμπέτικο και τη μουσική στον δρόμο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
Cookies