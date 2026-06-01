Ιράν: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της» – Ο Γκαλιμπάφ κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας
Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, ρίχνει ευθύνες στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οδηγούν τη διαδικασία των συνομιλιών σε αδιέξοδο
Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ, προειδοποίησε μέσω του Χ ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και επανεκλεγείς πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, κατηγορώντας ευθέως τις ΗΠΑ για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση.
Η πρωινή επίθεση είναι η τρίτη εδώ και μία εβδομάδα των αμερικανικών δυνάμεων κατά του Ιράν, το οποίο απάντησε στρατιωτικά
«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν», έγραψε σε απειλητικό τόνο ο Ιρανός αξιωματούχος.
Η ανάρτηση Γκαλιμπάφ:
The naval blockade and escalation of war crimes in Lebanon by the genocidal Zionist regime are clear evidence of U.S. noncompliance with the ceasefire.
Every choice has a price, and the bill comes due. It will all fall into place.
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 1, 2026
Το Ιράν επιμένει για την εφαρμογή εκεχειρίας στον Λίβανο
Παράλληλα, η Τεχεράνη επανέλαβε ότι η εφαρμογή εκεχειρίας στον Λίβανο αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή.
«Επιμένουμε στο γεγονός ότι η εκεχειρία στον Λίβανο αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι παραπάνω δηλώσεις έγιναν λίγες ώρες μετά την διαταγή της ισραηλινής ηγεσίας προς την Τσαχάλ να πλήξει τις νότιες συνοικίες της Βηρυτού, προπυργίου της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.
Ο ισραηλινός στρατός προωθήθηκε τις τελευταίες ημέρες εις βάθος στο έδαφος του νοτίου Λιβάνου, συνεχίζοντας παράλληλα τις αεροπορικές επιδρομές.
Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις με drones κατά ισραηλινών θέσεων στον νότιο Λίβανο και στο βόρειο Ισραήλ.
Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε και τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνέχιση της παραβίασης της εύθραυστης εκεχειρίας με το Ιράν, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου.
Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του νοτίου Ιράν με στόχο συστήματα ραντάρ και ελέγχου των drones.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν επίσης την εκεχειρία. Αυτό έγινε και σήμερα το πρωί», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ.
Η πρωινή επίθεση είναι η τρίτη εδώ και μία εβδομάδα των αμερικανικών δυνάμεων κατά του Ιράν, το οποίο απάντησε στρατιωτικά.
Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε σήμερα επίθεση με drones και πυραύλους, χωρίς να προσδιορίζει την προέλευσή της, ενώ οι αρχές του Κουβέιτ επέρριψαν στην Τεχεράνη την ευθύνη.
