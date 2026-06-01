Ιράν: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της» – Ο Γκαλιμπάφ κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας
Κόσμος 01 Ιουνίου 2026, 14:16

Ιράν: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της» – Ο Γκαλιμπάφ κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, ρίχνει ευθύνες στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οδηγούν τη διαδικασία των συνομιλιών σε αδιέξοδο

Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ, προειδοποίησε μέσω του Χ ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και επανεκλεγείς πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, κατηγορώντας ευθέως τις ΗΠΑ για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση.

Η πρωινή επίθεση είναι η τρίτη εδώ και μία εβδομάδα των αμερικανικών δυνάμεων κατά του Ιράν, το οποίο απάντησε στρατιωτικά

«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν», έγραψε σε απειλητικό τόνο ο Ιρανός αξιωματούχος.

Η ανάρτηση Γκαλιμπάφ:

Το Ιράν επιμένει για την εφαρμογή εκεχειρίας στον Λίβανο

Παράλληλα, η Τεχεράνη επανέλαβε ότι η εφαρμογή εκεχειρίας στον Λίβανο αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

«Επιμένουμε στο γεγονός ότι η εκεχειρία στον Λίβανο αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι παραπάνω δηλώσεις έγιναν λίγες ώρες μετά την διαταγή της ισραηλινής ηγεσίας προς την Τσαχάλ να πλήξει τις νότιες συνοικίες της Βηρυτού, προπυργίου της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός προωθήθηκε τις τελευταίες ημέρες εις βάθος στο έδαφος του νοτίου Λιβάνου, συνεχίζοντας παράλληλα τις αεροπορικές επιδρομές.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις με drones κατά ισραηλινών θέσεων στον νότιο Λίβανο και στο βόρειο Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε και τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνέχιση της παραβίασης της εύθραυστης εκεχειρίας με το Ιράν, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του νοτίου Ιράν με στόχο συστήματα ραντάρ και ελέγχου των drones.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν επίσης την εκεχειρία. Αυτό έγινε και σήμερα το πρωί», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Η πρωινή επίθεση είναι η τρίτη εδώ και μία εβδομάδα των αμερικανικών δυνάμεων κατά του Ιράν, το οποίο απάντησε στρατιωτικά.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε σήμερα επίθεση με drones και πυραύλους, χωρίς να προσδιορίζει την προέλευσή της, ενώ οι αρχές του Κουβέιτ επέρριψαν στην Τεχεράνη την ευθύνη.

Ιράν: Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης – Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων
Δορυφορικές εικόνες 01.06.26

Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης - Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το CNN δείχνουν ότι το Ιράν έχει επιδιορθώσει αρκετές από τις ζημιές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις - Πάνω από 20 βάσεις των ΗΠΑ καταστράφηκαν από ιρανικές επιθέσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ένταση στην Ασία: Η Κίνα αντιδρά στις συνοριακές διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας–Φιλιππινών με περιπολίες στην Ταϊβάν
Κόσμος 01.06.26

Ένταση στην Ασία: Η Κίνα αντιδρά στις συνοριακές διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας–Φιλιππινών με περιπολίες στην Ταϊβάν

Η Ταϊβάν αναφέρει ότι κινεζικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη επιχειρούν γύρω από το νησί σχεδόν καθημερινά, μερικές φορές συνοδευόμενα από πλοία της Κινεζικής Ακτοφυλακής.

Σύνταξη
Τραμπ: Χαλαρώστε κι όλα θα πάνε καλά – Το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ
«Το 'χω» 01.06.26

Τραμπ: Χαλαρώστε κι όλα θα πάνε καλά – Το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ

Στην κριτική που δέχεται στο εσωτερικό αποδίδει τώρα ο Τραμπ την καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν - Το μήνυμα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους

Σύνταξη
Νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» των ΗΠΑ στο Ιράν – Οι Φρουροί λένε πως έπληξαν αμερικανική βάση – Κλιμάκωση στον Λίβανο
Σε τεντωμένο σκοινί 01.06.26

Νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» των ΗΠΑ στο Ιράν – Οι Φρουροί λένε πως έπληξαν αμερικανική βάση – Κλιμάκωση στον Λίβανο

Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να προχωρούν σε νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν - Το Κουβέιτ λέει ότι αντιμετώπισε πυραυλικές επιθέσεις - Tο Ισραήλ με εντολή Νετανιάχου, επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η σκιά του πολέμου στη Ρουμανία
Κόσμος 01.06.26

Η σκιά του πολέμου στη Ρουμανία

Το Βουκουρέστι κλείνει το ρωσικό προξενείο στην Κονστάντσα - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αμφισβήτησε ότι το drone που συνετρίβη ήταν ρωσικό

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Κολομβία: Και ο αριστερός υποψήφιος απέφυγε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών
Μετά τον Πέτρο 01.06.26

Ούτε ο αριστερός υποψήφιος αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κολομβία

Μετά τον απερχόμενο πρόεδρο της Κολομβίας που αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, ο υποψήφιος της αριστεράς απέφυγε να τα αναγνωρίσει, κάνοντας λόγο για παρατυπίες.

Σύνταξη
Κολομβία: Ο απερχόμενος πρόεδρος Πέτρο αμφισβητεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών
Κολομβία 01.06.26

Ο πρόεδρος Πέτρο αμφισβητεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών

Για καταμέτρηση «εκατοντάδων χιλιάδων ψηφοδελτίων» μη εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, κάνει λόγο ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, αμφισβητώντας το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε καφενείο
Γάζα 01.06.26

Φονικό πλήγμα του Ισραήλ σε καφενείο

Καφενείο που ήταν γεμάτο με κόσμο στο έκτακτο λιμάνι της Γάζας έπληξαν οι ισραηλινές δυνάμεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύνταξη
Ιράν: Υπέρ αλλαγών στον τρόπο διακυβέρνησης τάσσεται ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Ιράν 01.06.26

Αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης ζητά ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων αλλά να εκπροσωπούνται σε αυτήν ευρύτερες δυνάμεις της κοινωνίας.

Σύνταξη
Κολομβία: Ο ακροδεξιός ντε λα Εσπριέγια θα αναμετρηθεί με τον αριστερό Σεπέδα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών
Κολομβία 01.06.26

Ο ακροδεξιός ντε λα Εσπριέγια κατά του αριστερού Σεπέδα στον β΄ γύρο των προεδρικών

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία θα αναμετρηθούν ο ακροδεξιός Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια που προηγείται με 43,73%, και ο αριστερός Ιβάν Σεπέδα που εξασφαλίζει το 40,91%.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χάιντι Κλουμ: «Δεν είμαι έγκυος, απλώς έχω παχύνει λίγο. Είναι η εμμηνόπαυση»
Το σώμα μιλάει 01.06.26

Χάιντι Κλουμ: «Δεν είμαι έγκυος, απλώς έχω παχύνει λίγο. Είναι η εμμηνόπαυση»

Στα 52 της, η Χάιντι Κλουμ απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι να μιλά ανοιχτά για τις εμπειρίες της. Τι λένε οι ειδικοί για την αύξηση βάρους κατά την εμμηνόπαυση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Γιαννακόπουλος πήγε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 01.06.26

O Γιαννακόπουλος πήγε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συγκέντρωσε παίκτες και τεχνικό τιμ στον Παναθηναϊκό, πριν την προπόνηση στο «Τ-Center» και απαίτησε το πρωτάθλημα κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ρόμα: Η κρίσιμη μάχη με την UEFA και το στοίχημα των 60 εκατομμυρίων
Serie A 01.06.26

Ρόμα: Η κρίσιμη μάχη με την UEFA και το στοίχημα των 60 εκατομμυρίων

Η διοίκηση των Φρίντκιν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αγωνιστική ενίσχυση και τη δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς οι οικονομικοί δείκτες θα καθορίσουν το ευρωπαϊκό μέλλον του συλλόγου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» – Οι φωνές της 39χρονης που καλούσε σε βοήθεια
Ελλάδα 01.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» – Οι φωνές της 39χρονης που καλούσε σε βοήθεια

Νέα στοιχεία για το έγκλημα στην Καλαμάτα τα ξημερώματα της Δευτέρας 1/6, με τον δράστη να φέρεται να έχει ομολογήσει τη γυναικοκτονία.

Σύνταξη
Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express – «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»
Planet Travel 01.06.26

Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express - «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά του, αυτό το μικροσκοπικό ελληνικό νησί διατηρεί ακόμα μια αυθεντικότητα που έχουν σχεδόν χάσει τοπία όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος.

Σύνταξη
Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να σημειώνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της ΝΔ να.... κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαία εισαγγελέα αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις

Σύνταξη
Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA
Champions League 01.06.26

Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA

Η αλλαγή του φορμάτ από το 2024 δεν έχει επιβραβεύσει τους πρωτοπόρους της κανονικής περιόδου, καθώς μόνο η Τσέλσι κατάφερε να συνδυάσει την πρώτη θέση με την κατάκτηση του τίτλου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα
Πολιτική 01.06.26

Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα

Σε διευκρινιστική δήλωση προχώρησε ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας  του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Οι Γιαγκίνηδες έβαλαν το ρεμπέτικο ξανά στις ζωές των νέων
Συνέντευξη 01.06.26

«Ο δρόμος μας διαμόρφωσε σαν καλλιτέχνες» - Οι Γιαγκίνηδες έβαλαν το ρεμπέτικο ξανά στις ζωές των νέων

Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία στην Τεχνόπολη στις 7 Ιουλίου, είχαμε μια όμορφη και ουσιαστική συζήτηση με τους Γιαγκίνηδες, για το ρεμπέτικο και τη μουσική στον δρόμο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σαμ Μπλάσκοφσκι: Ο πιο γρήγορος λευκός!
Στίβος 01.06.26

Ο πιο γρήγορος λευκός!

Ο Σαμ Μπλάσκοφσκι γράφει ιστορία στα 100 μέτρα με 9.89 — το νέο δεδομένο στο παγκόσμιο σπριντ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Έχω παιδιά»: Τα νέα επεισόδια στο MEGA
Media 01.06.26

«Έχω παιδιά»: Τα νέα επεισόδια στο MEGA

Καθημερινές ιστορίες που συναντάμε σε κάθε σπίτι, διανθισμένες με άφθονο χιούμορ, είναι το μυστικό της επιτυχίας σε κάθε επεισόδιο του «Έχω παιδιά».

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

