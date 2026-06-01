Βόλτα πάνω σε μια φάλαινα έκαναν δύο άνθρωποι στα ανοιχτά της Αργεντινής.

Καθώς απολάμβαναν τη διαδρομή τους στη θάλασσα μέσα σε καγιάκ μια φάλαινα αναδύθηκε ξαφνικά κάτω από το σκάφος τους, και το σήκωσε στον αέρα για κάποια δευτερόλεπτα.

Το εντυπωσιακό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο.

Οι δύο… επιβάτες κράτησαν την ψυχραιμία τους

Παρά την αρχική τρομάρα του οι δύο άνθρωποι κράτησαν την ψυχραιμία τους και δεν τραυματίστηκαν.

Η επαφή με το μεγαλύτερο ζώο της φύσης είναι σίγουρα ξεχωριστή εμπειρία ζωής, την οποία κανείς από τους δύο θα ξεχάσει.

Δείτε το βίντεο: