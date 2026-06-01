Αργεντινή: Φάλαινα σήκωσε στην πλάτη της καγιάκ με δύο επιβάτες – Η ψύχραιμη αντίδρασή τους [βίντεο]
Το εντυπωσιακό περιστατικό με την φάλαινα καταγράφηκε σε βίντεο
- Αίσιο τέλος στην περιπέτεια δύο γυναικών που έκαναν πεζοπορία στον Όλυμπο
- «Νέα εποχή» στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος – Πειραματικό χάπι διπλασιάζει την επιβίωση
- Σοκ από το τραγικό τροχαίο με θύματα πατέρα και γιο - Δεν έδωσε στοιχεία η κάμερα από το κράνος του 52χρονου
- Έτοιμος να γίνει τρισεκατομμυριούχος, ο Μασκ ίσως συγχωνεύσει Tesla και SpaceX
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Βόλτα πάνω σε μια φάλαινα έκαναν δύο άνθρωποι στα ανοιχτά της Αργεντινής.
Καθώς απολάμβαναν τη διαδρομή τους στη θάλασσα μέσα σε καγιάκ μια φάλαινα αναδύθηκε ξαφνικά κάτω από το σκάφος τους, και το σήκωσε στον αέρα για κάποια δευτερόλεπτα.
Το εντυπωσιακό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο.
Οι δύο… επιβάτες κράτησαν την ψυχραιμία τους
Παρά την αρχική τρομάρα του οι δύο άνθρωποι κράτησαν την ψυχραιμία τους και δεν τραυματίστηκαν.
Η επαφή με το μεγαλύτερο ζώο της φύσης είναι σίγουρα ξεχωριστή εμπειρία ζωής, την οποία κανείς από τους δύο θα ξεχάσει.
Δείτε το βίντεο:
Two kayakers got an unexpected surprise when a whale lifted their boat onto its back off the coast of Argentina 😳🐋 pic.twitter.com/BS1eMS0d5U
— AccuWeather (@accuweather) May 31, 2026
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Ιούνιος 2026]
- Πάτρα: Πυροβολισμοί στα Δεμένικα – Ένας τραυματίας
- Παναθηναϊκός: Ο Νίστρουπ έφτασε στην Αθήνα, ακολουθεί ο Μπαλντίνι
- Κικίλιας: «Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία, δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις»
- Ράγιο Βαγιεκάνο, η μεγαλύτερη «Σχολή» προπονητών στην Ισπανία
- Γαλλία: Συνέλαβε τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου – «Πράξη πειρατείας» καταγγέλλει το Κρεμλίνο
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη
- Ιράν: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της» – Ο Γκαλιμπάφ κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις