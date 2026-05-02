Γερμανία: Ελεύθερος ο «Τίμι», η φάλαινα που είχε παγιδευτεί σε αβαθή στη Βαλτική για 29 ημέρες
Η φάλαινα ρυμουλκήθηκε χθες κατά μήκος των ακτών της Δανίας και νωρίτερα σήμερα κολύμπησε ελεύθερη στη Βόρεια Θάλασσα
Ελεύθερος στην ανοιχτή θάλασσα αφέθηκε ο «Τίμι», η νεαρή φάλαινα που είχε τον τελευταίο μήνα παγιδευτεί σε αβαθή νερά στα ανοιχτά της νήσου Πόελ, στη Βαλτική Θάλασσα. Η κατάστασή της ωστόσο θεωρείται ακόμη ασαφής, διευκρίνισε η ομάδα διάσωσής της.
Ο «Τίμι» είχε μείνει ακινητοποιημένος στα αβαθή επί 29 ημέρες και η προσπάθεια για τη διάσωση και την επιστροφή του στο φυσικό του περιβάλλον απασχολούσε καθημερινά τη δημοσιότητα στη Γερμανία
Η φάλαινα ρυμουλκήθηκε χθες κατά μήκος των ακτών της Δανίας και νωρίτερα σήμερα κολύμπησε ελεύθερη στη Βόρεια Θάλασσα, δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ο Γενς Σβαρκ, μέλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που είχε αναλάβει την επιχείρηση διάσωσης.
Ο «Τίμι» είχε μείνει ακινητοποιημένος στα αβαθή επί 29 ημέρες και η προσπάθεια για τη διάσωση και την επιστροφή του στο φυσικό του περιβάλλον απασχολούσε καθημερινά τη δημοσιότητα στη Γερμανία. Την περασμένη Τρίτη μεταφέρθηκε σε φορτηγίδα με νερό και ρυμουλκήθηκε έως το σημείο από όπου αφέθηκε ελεύθερος.
Είναι ωστόσο άγνωστο πότε ακριβώς η φάλαινα κολύμπησε εκτός της φορτηγίδας, καθώς και το εάν η απελεύθέρωσή της ισοδυναμεί οπωσδήποτε με διάσωσή της. Έπειτα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα σε αιχμαλωσία, οι θαλάσσιοι βιολόγοι αμφισβητούν εάν η φάλαινα εξακολουθεί να μπορεί να κολυμπά και να βουτάει κανονικά.
«Η φάλαινα, από όλες τις απόψεις, απέχει πολύ από το να είναι υγιής», δήλωσε στο dpa ο θαλάσσιος βιολόγος Φάμπιαν Ρίτερ. Η Υπηρεσία Προστασίας Φαλαινών και Δελφινιών (WDC) τόνισε από την πλευρά της ότι μια διάσωση μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη μόνο όταν η φάλαινα επιστρέψει στον Βόρειο Ατλαντικό και επιβιώσει εκεί μακροπρόθεσμα, το δέρμα της έχει αναρρώσει πλήρως, αναζητά ξανά ανεξάρτητα τροφή, παίρνει βάρος και επιδεικνύει τις φυσικές της συμπεριφορές».
