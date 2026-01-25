Μία εξαιρετικά σπάνια και εντυπωσιακή καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού αλλά και έντονο ενδιαφέρον τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους επιστημονικούς κύκλους.

Η εικόνα ενός τόσο μεγάλου θαλάσσιου θηλαστικού σε ελληνικά νερά αποτελεί γεγονός που δύσκολα συναντάται και γι’ αυτό θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας.

Το σπάνιο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο διάρκειας περίπου 5,5 λεπτών, το οποίο αναρτήθηκε στο YouTube από τη σελίδα «No Kid No Fish», γνωστή για το περιεχόμενό της γύρω από την αλιεία και τη θαλάσσια ζωή.

Στο υλικό φαίνεται η φάλαινα να κινείται σε σχετικά μικρή απόσταση από σκάφος, αναδυόμενη στα ήρεμα νερά του Παγασητικού Κόλπου, προσφέροντας ένα θέαμα που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Το βίντεο έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές, με τα σχόλια να εκφράζουν δέος και θαυμασμό.

Σύμφωνα με τους διαχειριστές της σελίδας, η καταγραφή έγινε τυχαία κατά τη διάρκεια εξόδου στη θάλασσα. Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά στην ανάρτησή τους: «Σπάνια και απίστευτη καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο! Την ώρα που βρισκόμασταν στη θάλασσα, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα θέαμα που δεν βλέπεις κάθε μέρα στην Ελλάδα. Το βίντεο είναι αυθεντικό και τραβήχτηκε στον Παγασητικό, καταγράφοντας από κοντά την παρουσία της φάλαινας. Η θάλασσα κρύβει ακόμα εκπλήξεις και μας θυμίζει πόσο ζωντανή και μοναδική είναι η ελληνική φύση».

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η παρουσία φάλαινας στον Παγασητικό κόλπο είναι εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, με την τελευταία καταγεγραμμένη εμφάνιση στην περιοχή να χρονολογείται από το 1939.

Τα περισσότερα είδη φαλαινών προτιμούν ανοιχτές θάλασσες και μεγάλα βάθη, γεγονός που καθιστά την εμφάνισή τους κοντά στις ελληνικές ακτές ασυνήθιστη.

Σύμφωνα με περιβαλλοντικές οργανώσεις, στη Μεσόγειο απαντώνται λίγα είδη φαλαινών, με πιο συχνές παρουσίες τους φυσητήρες, το μεγαλύτερο θηλαστικό που ζει μόνιμα στη λεκάνη της Μεσογείου, κυρίως στο Ιόνιο και πολύ σπανιότερα στο Αιγαίο.

Η συγκεκριμένη καταγραφή έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά τον πλούτο και τη βιοποικιλότητα των ελληνικών θαλασσών, αλλά και την ανάγκη προστασίας τους.

Η φάλαινα στον Παγασητικό