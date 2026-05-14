Πεσκόφ: Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι μεσολαβητής στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία
Ο Πεσκόφ επανέλαβε την θέση της Μόσχας ότι η Ευρώπη εμπλέκεται επί του παρόντος στην σύγκρουση, στο πλευρό της Ουκρανίας.
- Φορτίο μαμούθ με 46 κιλά κοκαΐνης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά
- Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν
- Χανταϊός: Οκτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων – Η ενημέρωση του ΠΟΥ
- Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Ευρώπη δεν πρέπει να αναμένει να ενεργήσει ως μεσολαβητής στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία δεδομένης της τρέχουσας προσέγγισης της, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA , επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
Ο Πεσκόφ επανέλαβε την θέση της Μόσχας ότι η Ευρώπη εμπλέκεται επί του παρόντος στην σύγκρουση, στο πλευρό της Ουκρανίας.
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μεσολαβούσαν μεταξύ των δύο χωρών, έχουν επικεντρωθεί στον πόλεμο στο Ιράν.
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός: MVP του Game 5 ο Μπρανκού Μπαντιό (pic)
- Τα Playoffs λένε τα πάντα για το πρότζεκτ του Μπενίτεθ
- Πεσκόφ: Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι μεσολαβητής στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία
- Θλίψη για τη Σάρον Στόουν: Πέθανε ο αδελφός της Μάικλ στα 74 του
- Φάμελλος: Ο χυδαίος Γεωργιάδης είναι το ακροδεξιό εξτρέμ του Μητσοτάκη
- Ο Ολυμπιακός βραβεύει τέσσερις θρυλικές μορφές του πόλο γυναικών
- Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας
- Τραμπ και Σι συμφώνησαν να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ – Συνάντηση στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβρη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις