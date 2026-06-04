Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του.
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Η σημερινή καλημέρα του Αρκά είναι ένα σχόλιο για τις γυναικοκτονίες.
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