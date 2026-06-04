Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης

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ΗΠΑ – Ιράν: Δοκιμάζεται η εκεχειρία, αντικρουόμενες δηλώσεις για τις διαπραγματεύσεις – Τι συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος

Ο Τραμπ δηλώνει ότι γίνεται προσπάθεια να διαχωριστεί το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από τις συγκρούσεις στο Λίβανο και εκτιμά ότι ίσως υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο - «Δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος» λέει η Τεχεράνη