Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαμηνύει την περαιτέρω ενίσχυση του πυρηνικού του οπλοστασίου, προαναγγέλλοντας την ανάπτυξη του νέου πυραύλου Sarmat, σε μια περίοδο που η Μόσχα εγκαινιάζει μια νέα, επιθετική τακτική στα μέτωπα της Ουκρανίας.

Όπως μετέδωσαν τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό των στρατηγικών πυρηνικών της δυνάμεων. Ειδικότερα, ο Πούτιν ανακοίνωσε πως έως το τέλος του έτους θα είναι έτοιμος να αναπτυχθεί ο νέος διηπειρωτικός πύραυλος Sarmat.

Το συγκεκριμένο όπλο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή, έχει σχεδιαστεί για να πλήττει στόχους σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων σε ΗΠΑ και Ευρώπη, έχοντας τη δυνατότητα —σύμφωνα με τη Μόσχα— να διαπερνά όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά αμυντικά συστήματα.

Αλλαγή τακτικής στο πεδίο της μάχης

Την ώρα που η ρωσική ηγεσία εντείνει τις στρατηγικές απειλές, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σφοδρό κύμα επιθέσεων που μαρτυρά αλλαγή του ρωσικού δόγματος. Σύμφωνα με την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (HUR), η Ρωσία εξαπέλυσε μια παρατεταμένη αεροπορική επίθεση εναντίον κρίσιμων υποδομών, βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές και αμυντικές εγκαταστάσεις, καθώς και κυβερνητικά κτίρια μεγάλων πόλεων.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για τον κίνδυνο συνεχών πληγμάτων, με περισσότερα από 100 ρωσικά drones να κατακλύζουν ταυτόχρονα τον ουκρανικό εναέριο χώρο. Όπως εξήγησε ο σύμβουλος του υπουργείου Άμυνας, Σέρχιι Μπεσκρέστνοφ, η Ρωσία δείχνει να εγκαταλείπει την τακτική των αποκλειστικά νυχτερινών χτυπημάτων που ακολουθούσε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εξαπολύοντας πλέον σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών μέρα μεσημέρι.

Στόχος του πρώτου αυτού κύματος με τα drones, ήταν να προκληθεί «κορεσμός» στην ουκρανική αεράμυνα, ανοίγοντας τον δρόμο για επακόλουθα χτυπήματα με βαλλιστικούς πυραύλους. Μάλιστα, προκειμένου να παρακάμψουν τα αντιαεροπορικά συστήματα και να φτάσουν ανενόχλητα στα δυτικά της χώρας, πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν οριακά, σε απόσταση μόλις 5 έως 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Ο απολογισμός των χτυπημάτων

Η μαζική αυτή επιδρομή άφησε πίσω της τραυματίες σε διάφορες περιφέρειες της χώρας. Στη νότια πόλη της Χερσώνας, έξι επιβάτες και ο οδηγός ενός λεωφορείου τραυματίστηκαν από πλήγμα drone, ενώ ακόμη τρία άτομα τραυματίστηκαν στην περιοχή Χμελνίτσκι και δύο στην Οδησσό. Στο Κίεβο, θραύσματα από αναχαιτίσεις έπεσαν στη βόρεια συνοικία Όμπολον. Συνολικά, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι από το απόγευμα της Τρίτης η Μόσχα εξαπέλυσε 139 drones, εκ των οποίων τα 111 καταρρίφθηκαν.

Από την πλευρά της, και παρά τους χιλιάδες νεκρούς από την έναρξη του πολέμου, η Μόσχα εξακολουθεί να αρνείται ότι στοχεύει αμάχους. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι οι βομβαρδισμοί σε υποδομές πολιτικής χρήσης είναι καθόλα θεμιτοί εφόσον υπονομεύουν την ικανότητα του Κιέβου να διεξάγει πόλεμο. Παράλληλα, η Ουκρανία απαντά εντείνοντας το τελευταίο διάστημα τις δικές της επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές, αν και σε μικρότερη κλίμακα.