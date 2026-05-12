Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Ουκρανία: Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο μετά την τριήμερη κατάπαυση του πυρός
Κόσμος 12 Μαΐου 2026, 05:50

Ουκρανία: Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο μετά την τριήμερη κατάπαυση του πυρός

Συναγερμός σήμανε στο Κίεβο, ο πρώτος μετά την τριήμερη κατάπαυση του πυρός, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Αεροπορικά πλήγματα του ρωσικού στρατού βρίσκονταν σε εξέλιξη τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη στο Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας, αφού εξέπνευσε η ισχύς τριήμερης κατάπαυσης του πυρός, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Παρακαλούμε μείνετε σε καταφύγια ως την άρση του συναγερμού. Μπορεί να έχει θόρυβο»

«Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα του εχθρού βρίσκονται αυτήν τη στιγμή πάνω από το Κίεβο. Παρακαλούμε μείνετε σε καταφύγια ως την άρση του συναγερμού. Μπορεί να έχει θόρυβο», ανέφερε ο κ. Τκατσένκο, κάνοντας λόγο για πτώση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης σε πολυκατοικία στη συνοικία Ομπολόνσκι.

Πριν από την επίθεση, η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας προειδοποίησε για δεκάδες drones που πλησιάζουν το Κίεβο.

Πρόκειται για τον πρώτο συναγερμό του είδους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας από την 8η Μαΐου.

Ανακωχή τριών ημερών, που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, άρχισε το Σάββατο.

Σειρά παραβιάσεων

Οι δυο χώρες αλληλοκατηγορήθηκαν για σειρά παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός όσο τελούσε σε ισχύ.

Το Κίεβο κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό για επιθέσεις drones στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι η Μόσχα τον ουκρανικό στρατό για επιθέσεις στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

Vita.gr
Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Πετρέλαιο
CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»
Κόσμος 12.05.26

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»

Ο Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις δηλώνοντας πως η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη» -

Παρασκευή Τσιβόλα
Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;
Γεωπολιτική ρουλέτα 12.05.26

Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;

Πρώην μουσικός και διπλωμάτης, ο «Παγκόσμιος Τρομοκράτης» Ιγιάντ Αγκ Γκάλι ηγείται στο Μάλι μιας από τις πιο θανατηφόρες τζιχαντιστικές εξεγέρσεις στον κόσμο, με ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΟΗΕ: Αναζητείται ειρηνοποιός σε ένα κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις
Κόσμος 12.05.26

Αναζητείται ειρηνοποιός σε ένα κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις - Ο ΟΗΕ και ο επόμενος... Γκουτέρες

Ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα πρέπει να διαδραματίσει πιο προληπτικό ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων και στις ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πάνω από 500.000 άνθρωποι σε αιμοκάθαρση στις ΗΠΑ – Μια αιρετική λύση για αύξηση μοσχευμάτων
Έλειψη μοσχευμάτων 12.05.26

Πάνω από 500.000 άνθρωποι σε αιμοκάθαρση στις ΗΠΑ – Μια αιρετική λύση για αύξηση μοσχευμάτων

Η πρόταση καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στο Στάνφορντ για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των δυσεύρετων μοσχευμάτων νεφρών τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες βρίσκονται στη ζωή με αιμοκάθαρση.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Θα γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, ρωτάει δημοσιογράφος τη μεταβατική πρόεδρο Ροδρίγκες
Ντέλσι Ροδρίγκες 12.05.26

Θα γίνει η Βενεζουέλα η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ;

Δημοσιογράφος ρώτησε την Ντέλσι Ροδρίγκες εάν η χώρα της πρόκειται να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, όπως το έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News.

Σύνταξη
Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων
Νότια Αφρική 12.05.26

Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων

Κατάσταση «εθνικής καταστροφής» κηρύχτηκε στη Νότια Αφρική, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες της χώρας.

Σύνταξη
Η ΕΕ προσκαλεί τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με τη μετανάστευση
Ραντεβού 12.05.26

Τι γυρεύουν οι Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες;

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα απευθύνει «άμεσα» επιστολή στην Καμπούλ προκειμένου να οριστεί ημερομηνία του ραντεβού με αντιπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες.

Σύνταξη
Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό
Radboudumc 12.05.26

Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό

Το προσωπικό πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ναϊμέγκεν της Ολλανδίας, τέθηκε σε καραντίνα μετά από διαδικαστικά λάθη που αφορούσαν έναν ασθενή με τον χανταϊό

Σύνταξη
EPPO: Η πρώτη αντίδραση για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
Το σχόλιο 11.05.26

Η πρώτη αντίδραση της EPPO για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων

Για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, να ανανεώσει για δύο και όχι για πέντε έτη τη θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύνταξη
Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ
Κυβερνητική κρίση 11.05.26

Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ

Την Τρίτη, ο Κιρ Στάρμερ έχει υπουργικό συμβούλιο. Και εκεί υπουργοί του αναμένεται να τον πιέσουν επίσης να παραιτηθεί. Του χρεώνουν την εκλογική ήττα μεταξύ άλλων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα σε φώκια – σύμβολο της Λαχάινα – Μετά έγινε viral [βίντεο]
«Σκόνταψε» 12.05.26

Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα στην φώκια - σύμβολο της Λαχάινα - Το μετά έγινε viral

Ένας 37χρονος τουρίστας πέταξε μια μεγάλη πέτρα στη Λάνι την φώκια. Όταν του ζήτησαν τον λόγο απάντησε «Δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος. θα πληρώσω το πρόστιμο», όμως πλήρωσε με πολλούς τρόπους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ
Οικονομία 12.05.26

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ

Νέα ελεγκτικά εργαλεία με ΑΙ και πληροφορίες από 90 χώρες - Ανάλυση μεγάλων δεδομένων και πλήρης χαρτογράφηση εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσίας

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων
Οικονομία 12.05.26

Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων

Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία θα μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το «Μακεδονία» και κατά 20% τα δρομολόγια από το «Ελ. Βενιζέλος» τον επόμενο χειμώνα ? Αιχμηρή αντίδραση της διαχειρίστριας εταιρείας

Κώστας Ντελέζος
Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
«Ήθελα να πω μια ιστορία» 12.05.26

Στο ντοκιμαντέρ των Oasis τα αδέρφια Γκάλαχερ δίνουν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη μετά από 25 χρόνια

Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κουβέντα για τις υποκλοπές δεν θέλει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 12.05.26

Κουβέντα για τις υποκλοπές δεν θέλει το Μαξίμου

Δεν κρύβει τη μεγάλη δυσανεξία του στο θέμα των υποκλοπών το Μαξίμου, το οποίο προσπαθεί ακόμα και με τον πιο χοντροκομμένο τρόπο να βάλει μπλόκο στη συζήτηση για το σκάνδαλο, το οποίο φουντώνει.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τρόφιμα: Νέο κύμα ακρίβειας απειλεί την Ευρώπη – Ωρολογιακή βόμβα τα λιπάσματα
Θέμα χρόνου 12.05.26

Τρόφιμα: Νέο κύμα ακρίβειας απειλεί την Ευρώπη – Ωρολογιακή βόμβα τα λιπάσματα

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα «φουντώσει» από τα τέλη του 2026 και θα κορυφωθεί το 2027 προβλέπει έκθεση της Rabobank. Οι ανατιμήσεις στα λιπάσματα, φέρνουν μικρότερες σοδειές και ακριβότερα προϊόντα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι κερδισμένοι 12.05.26

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Σύνταξη
Κάτω Πατήσια: Πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας
Κάτω Πατήσια 12.05.26

Συναγερμός για πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια, καθώς πάνω από το κατάστημα βρίσκεται νεόδμητη πολυκατοικία.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

