Αεροπορικά πλήγματα του ρωσικού στρατού βρίσκονταν σε εξέλιξη τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη στο Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας, αφού εξέπνευσε η ισχύς τριήμερης κατάπαυσης του πυρός, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Παρακαλούμε μείνετε σε καταφύγια ως την άρση του συναγερμού. Μπορεί να έχει θόρυβο»

«Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα του εχθρού βρίσκονται αυτήν τη στιγμή πάνω από το Κίεβο. Παρακαλούμε μείνετε σε καταφύγια ως την άρση του συναγερμού. Μπορεί να έχει θόρυβο», ανέφερε ο κ. Τκατσένκο, κάνοντας λόγο για πτώση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης σε πολυκατοικία στη συνοικία Ομπολόνσκι.

🚨🇺🇦Kyiv: High-rise building on fire as a result of the Shahed attack by Russians on the city pic.twitter.com/i4k1u2i6iY — ✝ ⚔️ Hunter UA ✠ 🇺🇸🇺🇦 (@UaCoins) May 12, 2026

Πριν από την επίθεση, η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας προειδοποίησε για δεκάδες drones που πλησιάζουν το Κίεβο.

Πρόκειται για τον πρώτο συναγερμό του είδους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας από την 8η Μαΐου.

Ανακωχή τριών ημερών, που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, άρχισε το Σάββατο.

Σειρά παραβιάσεων

Οι δυο χώρες αλληλοκατηγορήθηκαν για σειρά παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός όσο τελούσε σε ισχύ.

Το Κίεβο κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό για επιθέσεις drones στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι η Μόσχα τον ουκρανικό στρατό για επιθέσεις στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ.

Πηγή: ΑΠΕ