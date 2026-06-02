Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας τη νύχτα σήμερα Τρίτη, στοχεύοντας το Κίεβο και πόλεις σε όλη τη χώρα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

Η πρώτη έκρηξη στην ουκρανική πρωτεύουσα ακούστηκε γύρω στη 01:30 τοπική ώρα, λίγο πριν σημάνει συναγερμός για αεροπορική επιδρομή, μετέδωσαν ουκρανοί δημοσιογράφοι.

Αρκετές γειτονιές του Κιέβου αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος ενώ έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε κτίρια και αυτοκίνητα

🚨🇷🇺🇺🇦 Multiple fires are now reportedly burning across Kyiv after a large scale missile attack on the Ukrainian capital. The earlier reports of inbound cruise missiles appear to have landed. Damage assessments are still coming in, and the scale of casualties is not yet clear.… https://t.co/wD2xKLf44c pic.twitter.com/i979sN1hCm — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 2, 2026

Μια ακόμη σειρά από δυνατές εκρήξεις σημειώθηκε σχεδόν μια ώρα αργότερα, ακολουθούμενη από σύντομες διακοπές στην παροχή ρεύματος, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε ότι αρκετές γειτονιές αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος εν μέσω της ρωσικής επίθεσης.

Πρόσθεσε ότι έχουν σημειωθεί εκρήξεις και ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα.

People are sheltering in the Kyiv metro from Russian missiles — there are almost no free places left. pic.twitter.com/Tf4FNf67if — Natalka (@NatalkaKyiv) June 2, 2026

Βαλλιστικοί πύραυλοι εξαπολύονται στις επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου, δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της πόλης.

«Στην περιοχή Ποντίλσκι, αυτοκίνητα έχουν τυλιχτεί στις φλόγες ως αποτέλεσμα μιας επίθεσης. Σε άλλη περιοχή, συντρίμμια πυραύλου έπεσαν στην οροφή ενός κτιρίου, προκαλώντας πυρκαγιά και σπάζοντας παράθυρα», τόνισε.

Προειδοποιήσεις

Συντρίμμια από drone έπεσαν κοντά σε ένα νηπιαγωγείο και ξέσπασε πυρκαγιά στον χώρο ενός υπό κατασκευή κτιρίου στην περιοχή Ομπολόνσκι, σημείωσε.

Russian missile strikes hitting energy infrastructure objects in Kyiv tonight. Over 20 Iskander ballistic missiles and Tsirkon cruise missiles have been launched at the Ukrainian capital alone as of now. https://t.co/lWvPG5XoVI pic.twitter.com/HESAkwGrf2 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) June 1, 2026

Πυρκαγιές μαίνονται εξαιτίας συντριμμιών drones σε βενζινάδικο στην περιοχή Νταρνίτσκι, σε εμπορικό κτίριο στην περιοχή Σβιατοσίνσκι, καθώς και στον δεύτερο και τρίτο όροφο εμπορικού κέντρου στην περιοχή Σεβτσενκίβσκι, δήλωσε ο Κλίτσκο.

Οι κάτοικοι του Κιέβου ανέμεναν εδώ και μέρες μια ακόμη ρωσική επίθεση. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε στις 29 Μαΐου ότι η Ρωσία προετοιμάζει μια νέα μαζική επίθεση στην Ουκρανία, σύμφωνα με αναφορές των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

«Παρακαλώ λάβετε υπόψη τις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές και μείνετε ασφαλείς», προέτρεψε τους Ουκρανούς στη διάρκεια του βραδινού μηνύματός του.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά τις δημόσιες απειλές της Μόσχας για νέες επιθέσεις στην πρωτεύουσα και μετά την επιστολή του Ζελένσκι προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία προειδοποιούσε για την επιδεινούμενη έλλειψη συστημάτων αεράμυνας στην Ουκρανία, ιδίως αντιβαλλιστικών πυραύλων.

Kyiv under Russian missile attack short time ago. pic.twitter.com/cDaAu0QmB2 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) June 2, 2026

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε στον ομόλογό του των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στις 25 Μαΐου ότι η Ρωσία σχεδίαζε να χτυπήσει τα ουκρανικά «κέντρα λήψης αποφάσεων» και κάλεσε την Ουάσιγκτον να εκκενώσει την πρεσβεία της στο Κίεβο, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Ουκρανία.

Η κόλαση της 24ης Μαΐου

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε επίσης ανακοίνωση με την οποία καλεί τους ξένους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων διπλωματών, να εγκαταλείψουν την πόλη. Καμία ξένη πρεσβεία στο Κίεβο δεν απομάκρυνε το προσωπικό της μετά τις απειλές.

🚨🇷🇺🇺🇦 BREAKING: Fires are burning across the Kharkiv region after a fresh round of Russian strikes, and unconfirmed reports say up to 12 cruise missiles are now inbound toward Kyiv. Source: @DD_Geopolitics https://t.co/ILQuR2FBUQ pic.twitter.com/FWaqVrqYKn — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 1, 2026

Οι απειλές της Μόσχας ήρθαν μετά από μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις εναντίον του Κιέβου και της γύρω περιοχής στις 24 Μαΐου, όταν η Ρωσία εκτόξευσε 90 πυραύλους και 600 drones.

Η επίθεση έπληξε τον διοικητικό και πολιτιστικό πυρήνα του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές στο υπουργικό Συμβούλιο (την έδρα της κυβέρνησης της Ουκρανίας), στο κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών, στην Οπερα του Κιέβου, στην ουκρανική Βουλή , στο Στάδιο Ντιναμό Βαλερί Λομπανόφσκι και στο Μουσείο του Τσερνομπίλ, μεταξύ άλλων ιδρυμάτων.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 80 τραυματίστηκαν μόνο στο Κίεβο, ενώ συνολικά τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 100 τραυματίστηκαν σε όλη την Ουκρανία.

Nonstop explosions rock Kyiv as a massive Russian missile attack pounds the Ukrainian capital. pic.twitter.com/6reiRp3Cuj — Breaking911 (@Breaking911) June 1, 2026

Η επίθεση περιελάμβανε την εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς (IRBM) Oreshnik , του πολυδιαφημισμένου καινοτόμου οπλικού συστήματος της Ρωσίας.