Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Ουκρανία: Μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση εναντίον του Κίεβο και άλλων πόλεων σε όλη τη χώρα
Κόσμος 02 Ιουνίου 2026, 03:45

Ουκρανία: Μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση εναντίον του Κίεβο και άλλων πόλεων σε όλη τη χώρα

Εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο και άλλες πόλεις σε όλη την Ουκρανία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας τη νύχτα σήμερα Τρίτη, στοχεύοντας το Κίεβο και πόλεις σε όλη τη χώρα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

Η πρώτη έκρηξη στην ουκρανική πρωτεύουσα ακούστηκε γύρω στη 01:30 τοπική ώρα, λίγο πριν σημάνει συναγερμός για αεροπορική επιδρομή, μετέδωσαν ουκρανοί δημοσιογράφοι.

Αρκετές γειτονιές του Κιέβου αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος ενώ έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε κτίρια και αυτοκίνητα

Μια ακόμη σειρά από δυνατές εκρήξεις σημειώθηκε σχεδόν μια ώρα αργότερα, ακολουθούμενη από σύντομες διακοπές στην παροχή ρεύματος, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε ότι αρκετές γειτονιές αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος εν μέσω της ρωσικής επίθεσης.

Πρόσθεσε ότι έχουν σημειωθεί εκρήξεις και ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα.

Βαλλιστικοί πύραυλοι εξαπολύονται στις επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου, δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της πόλης.

«Στην περιοχή Ποντίλσκι, αυτοκίνητα έχουν τυλιχτεί στις φλόγες ως αποτέλεσμα μιας επίθεσης. Σε άλλη περιοχή, συντρίμμια πυραύλου έπεσαν στην οροφή ενός κτιρίου, προκαλώντας πυρκαγιά και σπάζοντας παράθυρα», τόνισε.

Προειδοποιήσεις

Συντρίμμια από drone έπεσαν κοντά σε ένα νηπιαγωγείο και ξέσπασε πυρκαγιά στον χώρο ενός υπό κατασκευή κτιρίου στην περιοχή Ομπολόνσκι, σημείωσε.

Πυρκαγιές μαίνονται εξαιτίας συντριμμιών drones σε βενζινάδικο στην περιοχή Νταρνίτσκι, σε εμπορικό κτίριο στην περιοχή Σβιατοσίνσκι, καθώς και στον δεύτερο και τρίτο όροφο εμπορικού κέντρου στην περιοχή Σεβτσενκίβσκι, δήλωσε ο Κλίτσκο.

Οι κάτοικοι του Κιέβου ανέμεναν εδώ και μέρες μια ακόμη ρωσική επίθεση. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε στις 29 Μαΐου ότι η Ρωσία προετοιμάζει μια νέα μαζική επίθεση στην Ουκρανία, σύμφωνα με αναφορές των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

«Παρακαλώ λάβετε υπόψη τις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές και μείνετε ασφαλείς», προέτρεψε τους Ουκρανούς στη διάρκεια του βραδινού μηνύματός του.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά τις δημόσιες απειλές της Μόσχας για νέες επιθέσεις στην πρωτεύουσα και μετά την επιστολή του Ζελένσκι προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία προειδοποιούσε για την επιδεινούμενη έλλειψη συστημάτων αεράμυνας στην Ουκρανία, ιδίως αντιβαλλιστικών πυραύλων.

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε στον ομόλογό του των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στις 25 Μαΐου ότι η Ρωσία σχεδίαζε να χτυπήσει τα ουκρανικά «κέντρα λήψης αποφάσεων» και κάλεσε την Ουάσιγκτον να εκκενώσει την πρεσβεία της στο Κίεβο, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Ουκρανία.

Η κόλαση της 24ης Μαΐου

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε επίσης ανακοίνωση με την οποία καλεί τους ξένους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων διπλωματών, να εγκαταλείψουν την πόλη. Καμία ξένη πρεσβεία στο Κίεβο δεν απομάκρυνε το προσωπικό της μετά τις απειλές.

Οι απειλές της Μόσχας ήρθαν μετά από μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις εναντίον του Κιέβου και της γύρω περιοχής στις 24 Μαΐου, όταν η Ρωσία εκτόξευσε 90 πυραύλους και 600 drones.

Η επίθεση έπληξε τον διοικητικό και πολιτιστικό πυρήνα του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές στο υπουργικό Συμβούλιο (την έδρα της κυβέρνησης της Ουκρανίας), στο κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών, στην Οπερα του Κιέβου, στην ουκρανική Βουλή , στο Στάδιο Ντιναμό Βαλερί Λομπανόφσκι και στο Μουσείο του Τσερνομπίλ, μεταξύ άλλων ιδρυμάτων.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 80 τραυματίστηκαν μόνο στο Κίεβο, ενώ συνολικά τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 100 τραυματίστηκαν σε όλη την Ουκρανία.

Η επίθεση περιελάμβανε την εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς (IRBM) Oreshnik , του πολυδιαφημισμένου καινοτόμου οπλικού συστήματος της Ρωσίας.

Ναυτιλία
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Markets
Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από τη Nvidia παρά το άλμα του πετρελαίου

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από τη Nvidia παρά το άλμα του πετρελαίου

inWellness
inTown
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους
ΗΠΑ 02.06.26

Το Πεντάγωνο διώχνει τους δημοσιογράφους και από το Γραφείο Τύπου

Ούτε στο Γραφείο Τύπου του Πενταγώνου θα εισέρχονται οι δημοσιογράφοι, με το αιτιολογικό ότι σε αυτόν τον τομέα εργάζεται προσωπικό το οποίο συντάσσει ομιλίες και «χειρίζεται διαβαθμισμένα έγγραφα».

Σεισμός 6,1 ρίχτερ στην Ιταλία έγινε αισθητός σε νησιά του Ιονίου
Υποθαλάσσιος 02.06.26

Σεισμός στην Ιταλία ταρακουνά νησιά στο Ιόνιο

Ισχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη στη νότια Ιταλία, προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και έγινε αισθητός μέχρι και τα νησιά του Ιονίου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi). Το εστιακό βάθος του σεισμού, ο οποίος ήταν υποθαλάσσιος, υπολογίστηκε στα 253 χιλιόμετρα ⚠️ EVENTO PROFONDO: un violento #terremoto che […]

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του
Σφοδρές αντιδράσεις 01.06.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του

Οι σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε το «Ταμείο Εργαλειοποίησης», αλλά και το δικαστικό μπλόκο στα σχέδιά του να αποζημιώσει όσους υποστηρικτές του έχουν διωχθεί, «κλείνουν» το την ίδρυση του ταμείου των 1,8 δισ.

Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της
Έβλεπαν ποδόσφαιρο 01.06.26

Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της

Η αδιαφορία που επέδειξε το προσωπικό σε νοσοκομείο εκτάκτων περιστατικών στην Αγγλία, κόστισε σε μια 20χρονη ασθενή τη ζωή της. Καταγγελίες πως δεν εξετάστηκε καν.

O Τραμπ μίλησε με Νετανιάχου και Χεζμπολάχ για την κατάπαυση του πυρός – Δεν αφορά ακόμα τα νότια του Λιβάνου
Κόσμος 01.06.26 Upd: 00:17

O Τραμπ μίλησε με Νετανιάχου και Χεζμπολάχ και ισχυρίζεται πως πήρε διαβεβαιώσεις για κατάπαυση του πυρός

Μετά την απάντηση του Ιράν πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις έχουν τελειώσει, ο Τραμπ, μίλησε με Ισραήλ και Χεζμπολάχ για να προχωρήσει η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στο μικροσκόπιο των αλβανικών αρχών το τουριστικό project του Κούσνερ στην Αλβανία
Κόσμος 01.06.26

Στο μικροσκόπιο των αλβανικών αρχών το τουριστικό project του Κούσνερ στην Αλβανία

Στο επίκεντρο βρίσκεται το νησί Σάζαν, αλλά και τμήματα της προστατευόμενης περιοχής Βιόσα-Νάρτα, ενός σημαντικού οικοσυστήματος που φιλοξενεί σπάνια είδη πτηνών και θαλάσσιας ζωής.

ΟΗΕ: Στις 2 Ιουνίου η εκλογή νέου προέδρου της ΓΣ – Τη θέση διεκδικούν η Κύπρος και το Μπαγκλαντές
Το μήνυμα Κακουρή 01.06.26

Στις 2 Ιουνίου η εκλογή νέου προέδρου της ΓΣ του ΟΗΕ - Τη θέση διεκδικούν η Κύπρος και το Μπαγκλαντές

Οι δύο υποψηφιότητες για τον νέο πρόεδρο της ΓΣ του ΟΗΕ που έχουν τεθεί ενώπιον των κρατών μελών είναι του υπουργού Εξωτερικών του Μπανγκλαντές, Χαλίλουρ Ραχμάν και του Κύπριου πρέσβη, Ανδρέα Κακουρή

Η ΕΕ αποκλείει τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες από στρατηγικούς διαγωνισμούς
Για Coud και AI 01.06.26

Η ΕΕ αποκλείει τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες από στρατηγικούς διαγωνισμούς

Η απαγόρευση για τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες εντάσσεται στον κανονισμό για την Ανάπτυξη Cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης. Αιτία, η ανησυχία για τη χρήση προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται στο εξωτερικό.

Τραμπ: «Λίγη σιωπή θα έκανε καλό» – Το Ισραήλ ανέβαλε την επίθεση στη Βηρυτό, λέει το Kan News
Νέες δηλώσεις 01.06.26

Τραμπ: «Λίγη σιωπή θα έκανε καλό» – Το Ισραήλ ανέβαλε την επίθεση στη Βηρυτό, λέει το Kan News

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί για αναστολή των συνομιλιών με την Τεχεράνη - Η σιωπή δεν σημαίνει «ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες», είπε χαρακτηριστικά

Παίρνει θέση για τα σενάρια συνεργασίας ο Πάρις Κουκουλόπουλος: «Κανένα σοβαρό κόμμα δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος παρά μόνο του λαού και της πατρίδας»
ΠΑΣΟΚ 01.06.26

Παίρνει θέση για τα σενάρια συνεργασίας ο Πάρις Κουκουλόπουλος: «Κανένα σοβαρό κόμμα δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος παρά μόνο του λαού και της πατρίδας»

Με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που δίνουν το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση, αλλά και τα σενάρια συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, επισημαίνει ότι στις εκλογές κρίνονται τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Η Μέριλιν Μονρόε του Άντι Γουόρχολ δεν ήταν ένα πρόσωπο, αλλά δεκάδες
Η αξία 01.06.26

Η γύναικα που κατασπαράχθηκε από τη φήμη ή αλλιώς η Μέριλιν Μονρόε του Άντι Γουόρχολ

Ο πίνακας «Marilyn Diptych» του Άντι Γουόρχολ ενώνει πενήντα εικόνες της Μέριλιν Μονρόε, οι οποίες δίνουν την εντύπωση ότι το πρόσωπο της ξεθωριάζει πριν τελικά, διαλυθεί και γίνει στάχτη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι πρώην κολλητές της Τέιλορ Σουίφτ που έφαγαν «πόρτα» από τον γάμο της
Fizz 01.06.26

Μόνο φιλίες που θα κρατήσουν για πάντα: Οι δύο πρώην κολλητές της Τέιλορ Σουίφτ που έφαγαν «πόρτα» από τον γάμο της

Ο γάμος της pop star Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι μπαίνει στην τελική του ευθεία, ωστόσο κάποια μεγάλα ονόματα δεν θα βρίσκονται στις 7 Ιουλίου στην τελετή της χρονιάς

Πρόστιμο στον Ντάνιελ Βαγιέχο από το Roland Garros για σεξιστικό σχόλιο
Άλλα Αθλήματα 01.06.26

Πρόστιμο στον Ντάνιελ Βαγιέχο από το Roland Garros για σεξιστικό σχόλιο

Η γαλλική ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ στον Ουρουγουανό τενίστα Αδόλφο Ντανιέλ Βαγιέχο γιΑ σεξιστικό σχόλιο που έκανε για γυναίκα διαιτητή μετά τον αποκλεισμό του.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

