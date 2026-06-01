Η βρετανική κυβέρνηση έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα δεύτερο πακέτο εγγράφων που σχετίζονται με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στην Ουάσιγκτον, μια υπόθεση που ήγειρε ερωτηματικά για την κρίση και την ηγεσία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Ο Στάρμερ τον απέπεμψε πέρυσι, όμως οι φωνές που ζητούσαν την παραίτησή του δεν σίγησαν, λόγω της απόφασής του να διορίσει στην κορυφαία διπλωματική θέση έναν άνδρα με γνωστούς δεσμούς με τον Αμερικανό επιχειρηματία Τζέφρι Έπσταϊν, τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη.

Ο Μάντελσον είναι υπό έρευνα γιατί φέρεται ότι διέρρευσε κυβερνητικά έγγραφα στον Έπσταϊν. Δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα.

📄Thousands of documents on Lord Mandelson's time as US ambassador have been released in what Downing Street calls an "unprecedented" transparency move. The files – including emails and WhatsApps – come after controversy over his links to Jeffrey Epstein, with a police…

Ο Στάρμερ είχε προειδοποιηθεί για τους κινδύνους σχετικά με τον διορισμό Μάντελσον

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα πρώτα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν τον Μάρτιο έδειχναν ότι ο Στάρμερ είχε προειδοποιηθεί για τους κινδύνους από τον διορισμό του Μάντελσον, όχι μόνο για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν αλλά και επειδή ο διπλωμάτης τασσόταν υπέρ των στενότερων δεσμών με την Κίνα.

Τα σημερινά έγγραφα ενδέχεται να περιλαμβάνουν μηνύματα μεταξύ του Μάντελσον και υπουργών ή βουλευτών και θα μπορούσαν να φέρουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση αν περιέχουν αν περιέχουν επικρίσεις για τον Στάρμερ ή σχόλια για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.