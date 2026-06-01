newspaper
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βρετανία: Στη δημοσιότητα νέα έγγραφα για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 01 Ιουνίου 2026, 21:55

Βρετανία: Στη δημοσιότητα νέα έγγραφα για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στην Ουάσινγκτον

Ο Πίτερ Μάντελσον είχε γνωστούς δεσμούς με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ωστόσο ο Κιρ Στάρμερ τον διόρισε

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η βρετανική κυβέρνηση έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα δεύτερο πακέτο εγγράφων που σχετίζονται με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στην Ουάσιγκτον, μια υπόθεση που ήγειρε ερωτηματικά για την κρίση και την ηγεσία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Τα σημερινά έγγραφα ενδέχεται να περιλαμβάνουν μηνύματα μεταξύ του Μάντελσον και υπουργών ή βουλευτών και θα μπορούσαν να φέρουν σε δύσκολη θέση τη βρετανική κυβέρνηση

Ο Στάρμερ τον απέπεμψε πέρυσι, όμως οι φωνές που ζητούσαν την παραίτησή του δεν σίγησαν, λόγω της απόφασής του να διορίσει στην κορυφαία διπλωματική θέση έναν άνδρα με γνωστούς δεσμούς με τον Αμερικανό επιχειρηματία Τζέφρι Έπσταϊν, τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη.

Ο Μάντελσον είναι υπό έρευνα γιατί φέρεται ότι διέρρευσε κυβερνητικά έγγραφα στον Έπσταϊν. Δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ο Στάρμερ είχε προειδοποιηθεί για τους κινδύνους σχετικά με τον διορισμό Μάντελσον

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα πρώτα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν τον Μάρτιο έδειχναν ότι ο Στάρμερ είχε προειδοποιηθεί για τους κινδύνους από τον διορισμό του Μάντελσον, όχι μόνο για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν αλλά και επειδή ο διπλωμάτης τασσόταν υπέρ των στενότερων δεσμών με την Κίνα.

Τα σημερινά έγγραφα ενδέχεται να περιλαμβάνουν μηνύματα μεταξύ του Μάντελσον και υπουργών ή βουλευτών και θα μπορούσαν να φέρουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση αν περιέχουν αν περιέχουν επικρίσεις για τον Στάρμερ ή σχόλια για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
UBS: Η γεωπολιτική κρίση φέρνει ανατροπές στις στρατηγικές των family offices

UBS: Η γεωπολιτική κρίση φέρνει ανατροπές στις στρατηγικές των family offices

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Markets
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση στις αγορές λόγω της γεωπολιτικής έντασης και των ανησυχιών για το Ιράν

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση στις αγορές λόγω της γεωπολιτικής έντασης και των ανησυχιών για το Ιράν

inWellness
inTown
Stream newspaper
Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της
Έβλεπαν ποδόσφαιρο 01.06.26

Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της

Η αδιαφορία που επέδειξε το προσωπικό σε νοσοκομείο εκτάκτων περιστατικών στην Αγγλία, κόστισε σε μια 20χρονη ασθενή τη ζωή της. Καταγγελίες πως δεν εξετάστηκε καν.

Σύνταξη
O Τραμπ μίλησε με Νετανιάχου και Χεζμπολάχ και ισχυρίζεται πως πήρε διαβεβαιώσεις για κατάπαυση του πυρός
Κόσμος 01.06.26 Upd: 21:34

O Τραμπ μίλησε με Νετανιάχου και Χεζμπολάχ και ισχυρίζεται πως πήρε διαβεβαιώσεις για κατάπαυση του πυρός

Μετά την απάντηση του Ιράν πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις έχουν τελειώσει, ο Τραμπ, μίλησε με Ισραήλ και Χεζμπολάχ για να προχωρήσει η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στο μικροσκόπιο των αλβανικών αρχών το τουριστικό project του Κούσνερ στην Αλβανία
Κόσμος 01.06.26

Στο μικροσκόπιο των αλβανικών αρχών το τουριστικό project του Κούσνερ στην Αλβανία

Στο επίκεντρο βρίσκεται το νησί Σάζαν, αλλά και τμήματα της προστατευόμενης περιοχής Βιόσα-Νάρτα, ενός σημαντικού οικοσυστήματος που φιλοξενεί σπάνια είδη πτηνών και θαλάσσιας ζωής.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Στις 2 Ιουνίου η εκλογή νέου προέδρου της ΓΣ – Τη θέση διεκδικούν η Κύπρος και το Μπαγκλαντές
Το μήνυμα Κακουρή 01.06.26

Στις 2 Ιουνίου η εκλογή νέου προέδρου της ΓΣ του ΟΗΕ - Τη θέση διεκδικούν η Κύπρος και το Μπαγκλαντές

Οι δύο υποψηφιότητες για τον νέο πρόεδρο της ΓΣ του ΟΗΕ που έχουν τεθεί ενώπιον των κρατών μελών είναι του υπουργού Εξωτερικών του Μπανγκλαντές, Χαλίλουρ Ραχμάν και του Κύπριου πρέσβη, Ανδρέα Κακουρή

Σύνταξη
Η ΕΕ αποκλείει τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες από στρατηγικούς διαγωνισμούς
Για Coud και AI 01.06.26

Η ΕΕ αποκλείει τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες από στρατηγικούς διαγωνισμούς

Η απαγόρευση για τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες εντάσσεται στον κανονισμό για την Ανάπτυξη Cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης. Αιτία, η ανησυχία για τη χρήση προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται στο εξωτερικό.

Σύνταξη
Τραμπ: «Λίγη σιωπή θα έκανε καλό» – Το Ισραήλ ανέβαλε την επίθεση στη Βηρυτό, λέει το Kan News
Νέες δηλώσεις 01.06.26

Τραμπ: «Λίγη σιωπή θα έκανε καλό» – Το Ισραήλ ανέβαλε την επίθεση στη Βηρυτό, λέει το Kan News

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί για αναστολή των συνομιλιών με την Τεχεράνη - Η σιωπή δεν σημαίνει «ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες», είπε χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Γαλλία: Το Παρίσι απαγόρευσε στις ισραηλινές βιομηχανίες την παρουσίαση «επιθετικών όπλων» σε έκθεση άμυνας
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Γαλλία: Το Παρίσι απαγόρευσε στις ισραηλινές βιομηχανίες την παρουσίαση «επιθετικών όπλων» σε έκθεση άμυνας

Οργή στο Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί τη Γαλλία ότι βρίσκεται στη «λάθος πλευρά της Ιστορίας» και ότι θέλει να αποκλείσει οπλικά συστήματα που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους έναντι τρομοκρατικών οργανώσεων.

Σύνταξη
Ιράν: «Εκκενώστε το βόρειο Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν τα νότια προάστια στη Βηρυτό», λέει ο στρατός
Κρίσιμες ώρες 01.06.26

«Εκκενώστε το βόρειο Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν τα νότια προάστια στη Βηρυτό», λέει ο ιρανικός στρατός

Εκπρόσωπος της Χατάμ αλ-Ανμπίγια προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πλήξει το Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν στην πρωτεύουσα του Λιβάνου - Νοσοκομείο στην Τύρο έπληξαν οι ισραηλινές δυνάμεις

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Η Κύπρος ανησυχεί για τη χρήση των βρετανικών βάσεων, αν κάνει κυβέρνηση ο Φάρατζ
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Πόλεμος στο Ιράν: Η Κύπρος ανησυχεί για τη χρήση των βρετανικών βάσεων, αν κάνει κυβέρνηση ο Φάρατζ

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει σε Λονδίνο και Λευκωσία το ενδεχόμενο αλλαγής κυβέρνησης στη Βρετανία. Η Κύπρος φοβάται ότι πιθανή κυβέρνηση Φάρατζ θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων για επιθετικούς σκοπούς.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο – Δείτε βίντεο
Με σημαία Παναμά 01.06.26

Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο - Δείτε βίντεο

Η επίθεση στο πλοίο, για την οποία δεν έχει αναλάβει κανείς μέχρι τώρα την ευθύνη, έρχεται την ώρα που το Ιράν διέκοψε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα

Σύνταξη
Ιράν: «Υψηλή» η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση
Παγκόσμια ανησυχία 01.06.26

«Υψηλή» η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση του Ιράν

Το Ιράν διέκοψε τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ζητώντας να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα για να επανεκκινήσει ο διάλογος

Σύνταξη
Η Νορβηγία έχει πει δύο φορές «όχι» στην ΕΕ – Τώρα, που ο Τραμπ αναδιαμορφώνει τον κόσμο, το ξανασκέφτεται
Financial Times 01.06.26

Η Νορβηγία έχει πει δύο φορές «όχι» στην ΕΕ – Τώρα, που ο Τραμπ αναδιαμορφώνει τον κόσμο, το ξανασκέφτεται

Η Νορβηγία επανεξετάζει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι Βρυξέλλες πιστεύουν ότι το σοκ που έχει προκαλέσει στις διεθνείς, οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις η πολιτική Τραμπ, έκανε το Όσλο να επανεκτιμήσει τα οφέλη της.

Σύνταξη
Πακιστάν: Η Κάγια Κάλας προωθεί ρόλο της ΕΕ στη διαπραγμάτευση για το Ιράν – Επικαλείται τη συμφωνία του 2015
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Πακιστάν: Η Κάγια Κάλας προωθεί ρόλο της ΕΕ στη διαπραγμάτευση για το Ιράν – Επικαλείται τη συμφωνία του 2015

Η Κάγια Κάλας υποστηρίζει ότι η ΕΕ είχε καθοριστικό ρόλο στην διαπραγμάτευση της αρχικής συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα, λέει, μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση της εκεχειρίας και την επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λίβανος: Η ιστορία του εμβληματικού κάστρου Μποφόρ – Γιατί το Ισραήλ το κατέλαβε
Κόσμος 01.06.26

Η ιστορία του εμβληματικού κάστρου Μποφόρ στον Λίβανο - Γιατί το Ισραήλ το κατέλαβε

Το Μποφόρ, γνωστό στα αραβικά ως Καλαάτ αλ-Σακίφ, είναι ένα κάστρο 900 ετών - Το Ισραήλ απέκτησε «τακτικό πλεονέκτημα έναντι της Χεζμπολάχ» - Η κατάσταση στον νότιο Λίβανο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ιράν: Διακόπτει τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Απειλεί να κλείσει και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ
Ραγδαίες εξελίξεις 01.06.26

Το Ιράν διακόπτει τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Απειλεί να κλείσει και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ

Τι μεταδίδει το Tasnim που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης - Το Ιράν καταγγέλλει τις επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα και την παραβίαση της εκεχειρίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρόστιμο στον Ντάνιελ Βαγιέχο από το Roland Garros για σεξιστικό σχόλιο
Άλλα Αθλήματα 01.06.26

Πρόστιμο στον Ντάνιελ Βαγιέχο από το Roland Garros για σεξιστικό σχόλιο

Η γαλλική ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ στον Ουρουγουανό τενίστα Αδόλφο Ντανιέλ Βαγιέχο γιΑ σεξιστικό σχόλιο που έκανε για γυναίκα διαιτητή μετά τον αποκλεισμό του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της
Έβλεπαν ποδόσφαιρο 01.06.26

Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της

Η αδιαφορία που επέδειξε το προσωπικό σε νοσοκομείο εκτάκτων περιστατικών στην Αγγλία, κόστισε σε μια 20χρονη ασθενή τη ζωή της. Καταγγελίες πως δεν εξετάστηκε καν.

Σύνταξη
Ένας ροφός, τα «θολά νερά» και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – Το σχόλιο Πολάκη για την ίδρυση της ΕΛΑΣ
Ανάρτηση 01.06.26

Ένας ροφός, τα «θολά νερά» και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – Το σχόλιο Πολάκη για την ίδρυση της ΕΛΑΣ

Σχόλιο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έκανε μέσω facebook ο Παύλος Πολάκης. Έχοντας ψαρέψει έναν ροφό 13,5 κιλών, έγραψε: «Εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά».

Σύνταξη
Ξέφυγε η κατάσταση στην παρέλαση της Άρσεναλ: Επεισόδια, μαχαιρώματα και συλλήψεις
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ξέφυγε η κατάσταση στην παρέλαση της Άρσεναλ: Επεισόδια, μαχαιρώματα και συλλήψεις

Επεισόδια κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Άρσεναλ για την κατάκτηση της Premier League. Έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, 24 συνελήφθησαν, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις Αρχές.

Σύνταξη
Δουδωνής: Ήρθε η ώρα να θεσπίσουμε στο Σύνταγμα την υποχρέωση για προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες
Επικαιρότητα 01.06.26

Δουδωνής: Ήρθε η ώρα να θεσπίσουμε στο Σύνταγμα την υποχρέωση για προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα, επανέλαβε ότι είναι ευθύνη του κράτους η προστασία από την έμφυλη βία, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί ο όρος «γυναικοκτονία» στο Σύνταγμα.

Σύνταξη
Τσίπρας σε Ράμα: Δεν δέχομαι μαθήματα περί αριστεράς – Πατριωτικό καθήκον η στήριξη της μειονότητας
Η ανάρτηση 01.06.26

Τσίπρας σε Ράμα: Δεν δέχομαι μαθήματα περί αριστεράς – Πατριωτικό καθήκον η στήριξη της μειονότητας

Στον Εντι Ράμα που φροντισε να του απαντήσει προσωπικά μετά την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα γεγονότα στην Αλβανία απαντά ο Αλέξης Τσίπρας με μήνυμα σε τόνο φιλικό χωρίς να λείπουν οι αιχμές. «Οι δύσκολες αποφάσεις», συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών, «δεν αφήνουν σε κανέναν το δικαίωμα να μου απευθύνει μαθήματα για το τι είναι ο εθνικισμός» σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός καταλήγοντας «προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία μας τόσο για ένα ευρωπαϊκό μέλλον για τα Δυτικά Βαλκάνια και τη φίλη Αλβανία, όσο και για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις».

Σύνταξη
O Τραμπ μίλησε με Νετανιάχου και Χεζμπολάχ και ισχυρίζεται πως πήρε διαβεβαιώσεις για κατάπαυση του πυρός
Κόσμος 01.06.26 Upd: 21:34

O Τραμπ μίλησε με Νετανιάχου και Χεζμπολάχ και ισχυρίζεται πως πήρε διαβεβαιώσεις για κατάπαυση του πυρός

Μετά την απάντηση του Ιράν πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις έχουν τελειώσει, ο Τραμπ, μίλησε με Ισραήλ και Χεζμπολάχ για να προχωρήσει η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στο μικροσκόπιο των αλβανικών αρχών το τουριστικό project του Κούσνερ στην Αλβανία
Κόσμος 01.06.26

Στο μικροσκόπιο των αλβανικών αρχών το τουριστικό project του Κούσνερ στην Αλβανία

Στο επίκεντρο βρίσκεται το νησί Σάζαν, αλλά και τμήματα της προστατευόμενης περιοχής Βιόσα-Νάρτα, ενός σημαντικού οικοσυστήματος που φιλοξενεί σπάνια είδη πτηνών και θαλάσσιας ζωής.

Σύνταξη
Μάριος Οικονόμου: Εντολή από τις Αρχές για νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Μάριος Οικονόμου: Εντολή από τις Αρχές για νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του

Οι αρχές των Ιωαννίνων έχουν ζητήσει διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του Μάριου Οικονόμου, μετά το τροχαίο που του κόστισε τη ζωή.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ανατροπή και αλλαγή συσχετισμών – Υποχωρεί η ΝΔ, σταθερά στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Δημοσκόπηση: Ανατροπή και αλλαγή συσχετισμών – Υποχωρεί η ΝΔ, σταθερά στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ

Ανακατατάξεις προκαλούν στο πολιτικό σκηνικό τα νέα κόμματα με τη ΝΔ να χάνει δυναμική, την ΕΛΑΣ να εμφανίζεται σταθερά στη δεύτερη θέση και την Ελπίδα της Καρυστιανού να παίρνει προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ, Ο Τσίπρας επίσημος αντίπαλος Μητσοτάκη, Από που αντλούν ψηφοφόρους Τσίπρας και Καυστιανού.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Στις 2 Ιουνίου η εκλογή νέου προέδρου της ΓΣ – Τη θέση διεκδικούν η Κύπρος και το Μπαγκλαντές
Το μήνυμα Κακουρή 01.06.26

Στις 2 Ιουνίου η εκλογή νέου προέδρου της ΓΣ του ΟΗΕ - Τη θέση διεκδικούν η Κύπρος και το Μπαγκλαντές

Οι δύο υποψηφιότητες για τον νέο πρόεδρο της ΓΣ του ΟΗΕ που έχουν τεθεί ενώπιον των κρατών μελών είναι του υπουργού Εξωτερικών του Μπανγκλαντές, Χαλίλουρ Ραχμάν και του Κύπριου πρέσβη, Ανδρέα Κακουρή

Σύνταξη
Η ΕΕ αποκλείει τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες από στρατηγικούς διαγωνισμούς
Για Coud και AI 01.06.26

Η ΕΕ αποκλείει τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες από στρατηγικούς διαγωνισμούς

Η απαγόρευση για τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες εντάσσεται στον κανονισμό για την Ανάπτυξη Cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης. Αιτία, η ανησυχία για τη χρήση προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται στο εξωτερικό.

Σύνταξη
Οι Σέρβοι για Σπανούλη κι Eρυθρό Αστέρα: «Σοβαρή στασιμότητα, πρώτο φαβορί ο Ναβάρο»
Μπάσκετ 01.06.26

Οι Σέρβοι για Σπανούλη κι Eρυθρό Αστέρα: «Σοβαρή στασιμότητα, πρώτο φαβορί ο Ναβάρο»

Ο Σέρβοι σε δημοσιεύματά τους κάνουν λόγο για στασιμότητα στο θέμα του Ερυθρού Αστέρα με τον Βασίλη Σπανούλη, χαρακτηρίζοντας φαβορί πλέον τον Ισπανό Ναβάρο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι νέοι κουράστηκαν από το dating και μένουν single – Το solo maxxing γίνεται επιλογή ζωής
Relationsex 01.06.26

Οι νέοι κουράστηκαν από το dating και μένουν single – Το solo maxxing γίνεται επιλογή ζωής

Στην πραγματικότητα, το dating έχει γίνει τόσο ακριβό, ώστε ένα αυξανόμενο ποσοστό της Gen Z και των millennials επιλέγει κάτι που θεωρείται η πιο οικονομική (και πιο ήρεμη) λύση: να μην έχει καθόλου σύντροφο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο Άντριου Μακάρθι δεν φίλησε ποτέ την Λάιζα Μινέλι
«Δεν το έκανα» 01.06.26

Ο Άντριου Μακάρθι δεν φίλησε ποτέ την Λάιζα Μινέλι - Όταν όμως την είδε, ζήτησε διπλή βότκα

Mια συναρπαστική ιστορία για την ακολασία στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του ’80 που περιλαμβάνει τους Άντριου Μακάρθι και Λάιζα Μινέλι ήρθε στο φως. Όμως, φαίνεται ότι περιέχει κάποια κάλπικα σημεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τραμπ: «Λίγη σιωπή θα έκανε καλό» – Το Ισραήλ ανέβαλε την επίθεση στη Βηρυτό, λέει το Kan News
Νέες δηλώσεις 01.06.26

Τραμπ: «Λίγη σιωπή θα έκανε καλό» – Το Ισραήλ ανέβαλε την επίθεση στη Βηρυτό, λέει το Kan News

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί για αναστολή των συνομιλιών με την Τεχεράνη - Η σιωπή δεν σημαίνει «ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες», είπε χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
Cookies