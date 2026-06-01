Λυκαβηττός: Τρόμος για 22χρονη – Άγνωστος την ακολούθησε και της επιτέθηκε
Η 22χρονη ευτυχώς κατάφερε να τον απωθήσει και στη συνέχεια να διαφύγει από την πλαγιά το λόφου
Στιγμές τρόμου έζησε 22χρονη το βράδυ της Κυριακής στον Λυκαβηττό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 21:20 της Κυριακής στο λόφο Λυκαβηττού, ένας άνδρας, πιθανόν αλλοδαπός ακολούθησε την 22χρονη κοπέλα και στη συνέχεια την αγκάλιασε με τη βία.
Εκείνη ευτυχώς κατάφερε να τον απωθήσει και στη συνέχεια να διαφύγει από την πλαγιά το λόφου, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό της σε αγκώνες και γόνατα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας που επιτέθηκε στη νεαρή είναι υπάλληλος καταστήματος της περιοχής και της επιτέθηκε μετά το σχόλασμα.
Περίοικος είδε τον δράστη και τον κυνήγησε αλλά εκείνος κατάφερε να διαφύγει προς τα Εξάρχεια
