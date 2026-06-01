Οι νέοι κουράστηκαν από το dating και μένουν single – Το solo maxxing γίνεται επιλογή ζωής

Καθώς πολλοί άνθρωποι σε διάφορες χώρες προσπαθούν να ανταποκριθούν στην ακρίβεια, τις αυξήσεις τιμών και το ολοένα υψηλότερο κόστος ζωής, φαίνεται πως το διαθέσιμο εισόδημα για «προαιρετικές» δαπάνες περιορίζεται. Και αυτό αρχίζει να επηρεάζει και τον τρόπο που βγαίνουν ραντεβού οι άνθρωποι.

Στην πραγματικότητα, το dating έχει γίνει τόσο ακριβό, ώστε ένα αυξανόμενο ποσοστό της Gen Z και των millennials επιλέγει κάτι που θεωρείται η πιο οικονομική (και πιο ήρεμη) λύση: να μην έχει καθόλου σύντροφο. Αυτό το φαινόμενο το αποκαλούν «solo maxxing», επαναπροσδιορίζοντας τη single ζωή όχι ως ένα μεταβατικό στάδιο ανάμεσα σε σχέσεις, αλλά ως συνειδητό τρόπο ζωής. (Το “maxxing” προέρχεται από slang των social media και σημαίνει τη μεγιστοποίηση μιας επιλογής ή δραστηριότητας). Υποστηρίζουν ότι είναι πιο φθηνό, πιο προβλέψιμο και με μικρότερο συναισθηματικό ρίσκο.

Το μέσο «ολικό» κόστος ενός ραντεβού σε αγορές όπως οι ΗΠΑ—συμπεριλαμβανομένων φαγητού, ποτών, μετακίνησης και προετοιμασίας πριν το ραντεβού—έχει φτάσει περίπου τα 189 δολάρια, αυξημένο κατά 12,5% από τα 168 δολάρια της προηγούμενης χρονιάς, σύμφωνα με σχετική οικονομική έκθεση.

Οι Gen Z αναφέρουν ότι ξοδεύουν κατά μέσο όρο 205 δολάρια ανά ραντεβού, ενώ οι millennials φτάνουν τα 252 δολάρια ανά έξοδο, σημειώνοντας σημαντική αύξηση. Το 50% της Gen Z και το 40% των millennials δηλώνουν ότι το κόστος του dating εμποδίζει την επίτευξη των οικονομικών τους στόχων. Αυτό συνδέεται και με την άνοδο των τιμών στα εστιατόρια, όπου οι τιμές καταλόγου έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω πληθωριστικών πιέσεων, σύμφωνα με το Fortune.

Έτσι, για πολλούς νέους single, η «λογική των σχέσεων» απλώς δεν βγαίνει οικονομικά, και σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται πιο λογικό να αποσυρθούν εντελώς από το dating. Στην πράξη αυτό σημαίνει επιλογή μοναχικών δραστηριοτήτων, αποφυγή ραντεβού ή εγκατάλειψη εφαρμογών γνωριμιών. Ακόμη και στελέχη των dating apps αναγνωρίζουν ότι οι Gen Z είναι δύσκολο κοινό.

Οι παραδοσιακές εφαρμογές γνωριμιών θεωρούνται από αρκετούς «πολύ δομημένες και κάπως αποθαρρυντικές για άτομα κάτω των 30», ενώ η χρήση τους παρουσιάζει κάμψη σε κάποιες περιόδους. Παράλληλα, πολλές πλατφόρμες προσπαθούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των νεότερων γενεών, αλλά τα αποτελέσματα δεν φαίνονται άμεσα.

Αυτό αποτυπώνεται και στα δημογραφικά δεδομένα: ένα μεγάλο ποσοστό νέων ενηλίκων δηλώνει single, ενώ συγκριτικά με προηγούμενες δεκαετίες, το ποσοστό των μη-συζευγμένων ενηλίκων έχει αυξηθεί σημαντικά.

Single αλλά πιο ήρεμοι

Μια διεθνής έρευνα σε δεκάδες χιλιάδες ενήλικες έδειξε ότι σχεδόν οι μισοί άνθρωποι ηλικίας 18–34 θεωρούν πως το να είναι κανείς single είναι πιο ήρεμο από το να βρίσκεται σε σχέση. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό δηλώνει ότι οι σχέσεις παρεμβαίνουν στους προσωπικούς στόχους, στη σταθερότητα και στην ψυχική ισορροπία, ενώ αρκετοί αποφεύγουν ενεργά το dating για να προστατεύσουν την ψυχική τους υγεία.

Συνολικά, η οικονομική πίεση και οι συναισθηματικοί παράγοντες φαίνεται να λειτουργούν μαζί ως βασικοί λόγοι για το solo maxxing. Πολλοί νέοι δηλώνουν ότι η ανεξαρτησία έχει γίνει πιο σημαντική τα τελευταία χρόνια, κάτι που συνδέεται και με τις δυσκολίες μετά την πανδημία και την αύξηση του κόστους ζωής.

Όπως σημειώνει η Σάρα Μάγιερ, «δεν πρόκειται ούτε για καθαρά οικονομική ούτε για καθαρά φιλοσοφική αλλαγή. Το κόστος ζωής είναι μέρος του πλαισίου, καθώς το dating ανταγωνίζεται με ενοίκια, εργασιακή ανασφάλεια, συνδρομές και κοινωνικές απαιτήσεις». Παράλληλα, πολλοί νέοι δεν βλέπουν πλέον τις σχέσεις ως «απόδειξη σταθερότητας», αλλά ως κάτι που αξιολογείται με βάση το αν προσφέρει ασφάλεια και ψυχική ισορροπία.

Τα dating apps κουράσανε

Οι νεότερες γενιές έχουν επίσης μια σχέση αγάπης–μίσους με τις εφαρμογές γνωριμιών. Παρότι έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς την περίοδο της πανδημίας, αρκετοί χρήστες—ειδικά από τη Gen Z—δηλώνουν ότι οδηγούν σε επιφανειακές και κουραστικές εμπειρίες.

Σε έρευνες, σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες ανέφεραν ότι τα dating apps κάνουν τις σχέσεις να φαίνονται πιο «αναλώσιμες». Ο Τζέισον Φάιερσταϊν, ψυχοθεραπευτής, περιγράφει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν κουραστεί από το συνεχές swiping και τις αποτυχημένες συναντήσεις που δεν οδηγούν πουθενά.