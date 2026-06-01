Μιχάλης Ρέππας – Θανάσης Παπαθανασίου: Γιατί δεν επέτρεψαν τις επαναλήψεις στις «3 Χάριτες» και «Δις Εξαμαρτείν»

Ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου βρέθηκαν προσκεκλημένοι στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρανούτογλου «The2Night Show» και μίλησαν για τις τηλεοπτικές συνεργασίες τους.

Μεταξύ αυτών παραδέχθηκαν πόσο λάθος ήταν η απόφασή τους να μην επιτρέπουν για χρόνια τις σειρές τους να προβάλλονται σε επανάληψη.

Μιχάλης Ρέππας: «Ήταν εγκληματικό λάθος που δεν επιτρέπαμε να παιχτούν σε επαναλήψεις οι «3 Χάριτες» και το «Δις εξαμαρτείν»

«Κοίταξε να δεις, είμαστε και λίγο τυχεροί. Κι όλο αυτό που κάναμε τότε στην αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης… Γιατί πιστεύω ότι ήταν εκείνη η εποχή τέτοια. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος, αν οι «Χάριτες» γίνονταν δέκα χρόνια μετά, αν θα είχαν την ίδια επιτυχία» ανέφερε αρχικά ο Θανάσης Παπαθανασίου.

«Δεν επιτρέπαμε στις «Τρεις Χάριτες» και το «Δις εξαμαρτείν» να ξαναπαίζονται. Ήταν έγκλημα! Εντάξει, όποιος κάνει (δουλειά) κάνει και λάθη. Αυτό ήτανε εγκληματικό λάθος.

Αλλά γιατί να μην είχαμε κι εμείς ας πούμε, όπως έχει, ας πούμε, ο Χάρης Ρώμας, ας πούμε, το «Κωνσταντίνου και Ελένης»… να είχαμε κι εμείς τις «Τρεις Χάριτες».

Που είναι σήμα κατατεθέν του ΑΝΤ1, ας πούμε; ΑΝΤ1 βάζεις να δεις «Κωνσταντίνου και Ελένης. Στερήσαμε από το έργο μας, την αναπνοή σε καινούργιο τηλεοπτικό κοινό» τόνισε ο Μιχάλης Ρέππας.

«Ευχαριστούμε τον Θεό που προλάβαμε και κάναμε καριέρα μια άλλη εποχή»

«Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, κανονικά όλοι εμείς, και η Δήμητρα και ο Λάκης και όλοι μας, ο Ρώμας και ο Ρήγας και όλοι, πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα και να ευχαριστούμε τον Θεό που προλάβαμε και κάναμε καριέρα μια άλλη εποχή.

Αυτό μόνο έχω να σου πω.

Δεν μπορεί να σε βλέπουν παιδιά, ας πούμε, και να χρησιμοποιήσω ό,τι λεξιλόγιο θέλεις. It’s okay, μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά, στο θέατρο δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα.

Μαθαίνω αυτή τη στιγμή με φρίκη από συναδέλφους νεότερους, τους οποίους πραγματικά λυπάμαι που προσπαθούν να κάνουν καριέρα αυτά τα χρόνια, ότι η παρεμβατικότητα των καναλιών είναι πνιγηρή.

Εμείς όταν κάναμε τις «Τρεις Χάριτες», προσπαθήσαμε να φτιάξουμε το πορτρέτο ή ένα χιουμοριστικό σκίτσο της Ελληνίδας.

Όχι να δώσουμε πρότυπα συμπεριφοράς, πώς πρέπει να φέρεται μια γυναίκα στην κοινωνία.

Ίσα ίσα, που αστειευόμασταν, γιατί την πλάκα την έχει η φαυλότητα», καταλήγει ο Μιχάλης Ρέππας.