Κατερίνα Γερονικολού: Ετοιμάζεται για σύμφωνο συμβίωσης με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη;

Η Κατερίνα Γερονικολού βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή «Happy Day», τη Δευτέρα 1η Ιουνίου και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Κατερίνα Γερονικολού – Γιάννης Τσιμιτσέλης: Θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας;

«Αντίστοιχα, όπως δεν έχω παντρευτεί, νομίζω ότι δεν θα έκανα και σύμφωνο συμβίωσης.

Νομίζω ότι είναι και λίγο βάσει του πώς λειτουργεί πια η καθημερινότητά μας. Δηλαδή δεν συζητάμε… δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ, το τι να κάνουμε για να προχωρήσει η σχέση μας.

Δηλαδή, οι σχέσεις προχωράνε, θέλουμε δεν θέλουμε, εξελίσσονται. Διαρκούνε ή σταματάνε να διαρκούν, αλλά τέλος πάντων εξελίσσονται. Δεν νιώθω ότι είμαι στάσιμη επειδή δεν κάνω αυτό που λέμε, τηλεοπτικά, το «επόμενο βήμα».

Δεν υπάρχει, στην πραγματικότητα, σε μία σχέση ζωντανή το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι η επόμενη μέρα.»

«Ο Γιάννης έτσι και αλλιώς έχει παντρευτεί ήδη μία φορά»

«Αν θεωρούσα, αν ήθελα να παντρευτώ εγώ ως γυναίκα, πιστεύω ότι ο Γιάννης θα συμφωνούσε. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι…

Απλά επειδή τυχαίνει να μη με ενδιαφέρει. Ο Γιάννης έτσι και αλλιώς έχει παντρευτεί ήδη μία φορά.

Η μανούλα έχει άποψη για τα υπόλοιπα, έτσι;. Η μανούλα σε αυτά είναι… ό,τι θέλουν τα παιδιά της. Όπως νιώθουν τα παιδιά της.

Έτσι κι αλλιώς, βιώνει κάτι από τόσο κοντά, οπότε ξέρει για ποια σχέση μιλάμε» απάντησε η Κατερίνα Γερονικολού.