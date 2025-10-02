Κατερίνα Γερονικολού: Το θέατρο είναι το δεύτερο σπίτι μου και μια σχέση ζωντανή. Θέλω να παίζω κάθε χρόνο

Η Κατερίνα Γερονικολού βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης στο πλατό του «Buongiorno», λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα της νέας σεζόν της θεατρικής παράστασης «Η ληστεία της συμφοράς» στο Θέατρο Λαμπέτη.

Η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για το άγχος και την ευθύνη που αισθάνεται απέναντι στο κοινό, για τη στήριξη της οικογένειάς της, αλλά και για την αγάπη της στο θέατρο, το οποίο χαρακτηρίζει «δεύτερο σπίτι» της. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις τηλεοπτικές προτάσεις που δέχεται, αλλά και στη σχέση της με την παρουσίαση.

«Το θέατρο είναι το σπίτι μας, το δεύτερο σπίτι μου καλύτερα. Θέλω να κάνω θέατρο κάθε χρόνο, αυτός είναι ο στόχος μου. Λατρεύω την τηλεόραση αλλά δεν είναι πάντα εφικτό να το κάνω.»

Μια «ανάσα» πριν την πρεμιέρα

«Έχω άγχος, είναι η δεύτερη χρονιά. Ξέρουμε ότι αρέσει στον κόσμο και έχουμε κάτι καλό, με ψυχή, γέλιο αλλά παρόλα αυτά αυτή η πρώτη φορά στη σκηνή που είναι όλα τα μάτια πάνω σου, θες να τους κάνεις να νιώσουν ότι άγγιζε τον κόπο το εισιτήριο που πλήρωσαν. Αυτό είναι μια ευθύνη πάντα», είπε αρχικά η Κατερίνα Γερονικολού στην κάμερα του MEGA.

«Είναι ‘εγκληματικό’ αν το χάσετε»

Αναφορικά με την παράσταση η ηθοποιός σχολίασε: «Είναι μια καταιγιστική κωμωδία, με ξέφρενο ρυθμό και κέφι. Είναι 'εγκληματικό' αν το χάσετε. Το θέατρο είναι μια σχέση ζωντανή είσαι τυχερός αν δουλεύεις στο θέατρο. Πολλές προτάσεις δεν έχω για τηλεόραση αλλά συνήθως έχω. 'Έφυγε' νωρίς ο Μανούσος Μανουσάκης αλλά έμειναν πίσω όλα του τα έργα και αυτό είναι σημαντικό».

Επηρεάζονται οι ηθοποιοί από τον κόσμο;

Για το εάν επηρεάζονται οι ηθοποιοί από τον κόσμο, η Κατερίνα Γερονικολού ανέφερε: «Επηρεαζόμαστε από τον κόσμο, αλλά δεν μπορώ να λειτουργώ με βάση αυτό. Έχω την αίσθηση του κοινού αλλά θέλω να βγω ‘πάνω’ από αυτό. Ο κόσμος επηρεάζεται από την καθημερινότητα. Εάν πχ έχει γίνει κάτι άσχημο στην επικαιρότητα, ο κόσμος γελάει πιο δύσκολα.

»Θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να ξεφύγουν και να χαλαρώσουν και να μπορούν στον δικό μας κόσμο. Αυτό παίρνεις χρόνο. Τα Χριστούγεννα ό,τι και να γίνει είναι πιο χαλαρός ο κόσμος. αλλά εμείς είμαστε για τις δύσκολες μέρες. Το όνειρο μου είναι να δουλεύω σε όσο μεγαλύτερη ηλικία μπορώ. Ο Κώστας Βουτσάς μου είχε πει πως ‘αν δεν έρθει στο θέατρο, τότε θα πεθάνει’».

Θα έβλεπε ποτέ τον εαυτό της σε ρόλο παρουσιάστριας;

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Γερονικολού μίλησε και για το κεφάλαιο της τηλεοπτικής παρουσίασης, τονίζοντας πως δεν το έχει ως φιλοδοξία, αφού η διαδικασία της φαίνεται ψυχοφθόρα.

Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εκπομπές του Γιάννη Τσιμιτσέλη, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοκίμαζε κάτι όπως ένα τηλεπαιχνίδι, μόνο αν μπορούσε να το συνδυάσει με την υποκριτική.

«Είχα κάνει μία πιο light εκδοχή παρουσίασης με τον Δημήτρη Κουρούμπαλη. Τώρα βλέποντας και λίγο εκ των έσω αυτή τη διαδικασία, μου φαίνεται αρκετά ψυχοφθόρο. Δεν είναι κάτι που μέσα μου το θέλω, αλλά δε ξέρεις πώς θα το φέρει η ζωή. Δεν το έχω ως φιλοδοξία αλλά ας κρατήσω μικρό καλάθι. Βλέπω όλες τις εκπομπές που παρουσιάζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

»Μου αρέσει πολύ και κάνει αυτό που του έχει ανατεθεί. Είναι η φωνή του μέσου Έλληνα πολίτη, συντονίζει, σχολιάζει και με μια εξαιρετική ομάδα δημοσιογράφων κάνουν μια φανταστική εκπομπή. Του έλεγα ότι μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε και πέρσι, όταν ξεκίνησε. Δεν είναι θέμα μη αντικειμενικότητας είναι και θέμα γούστου. Μου αρέσει το κοινωνικό ρεπορτάζ», συμπλήρωσε η Γερονικολού.