Για περισσότερο από δύο δεκαετίες δεν είχε απλά τον τίτλο του ταλαντούχου ηθοποιού, αλλά και του καλού παιδιού του Χόλιγουντ. Όμως αυτή η εικόνα του Χιου Τζάκμαν κατέρρευσε το 2025, όταν άρχισαν να φουντώνουν οι φήμες ότι είχε σχέση με την Σάτον Φόστερ προτού ρίξει τους τίτλους τέλους στον γάμο του με την Ντέμπορα Λι Φαρνές.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, μπορεί να πει και κάποιος, ότι ο 57χρονος σταρ της μεγάλης οθόνης περνάει δύσκολα. Τα μίντια άρχισαν να ξεσκονίζουν την προσωπική του ζωή, η Ντέμπορα τον έβγαλε στη σέντρα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα social media δέχθηκε αρκετή σκληρή κριτική.

Όχι ότι αυτή κατάσταση επηρέασε τα επαγγελματικά του, ωστόσο έπληξε κάπως τη φήμη του Χιου Τζάκμαν.

Ωστόσο οι φήμες θέλουν την πρώην σύζυγό του να είναι έτοιμη να ρίξει νερό στο κρασί της. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού, η Ντέμπορα Λι Φαρνές φέρεται να έστειλε μήνυμα στον Τζάκμαν ζητώντας του συνάντηση με την Σάτον Φόστερ, ώστε να γνωρίσει τη νέα του σύντροφο.

«Η Ντεμπ δεν είναι νευριασμένη, ούτε θέλει να… μελετήσει τη Σάτον. Πιστεύει ότι με αυτή την κίνηση θα βάλει μια οριστική τελεία σε αυτή την κατάσταση και να προχωρήσει» είπε στο περιοδικό New Idea άνθρωπος από το στενό της περιβάλλον.

Hugh Jackman's 'finish it' message to ex-wife Deborra-Lee Furness after she demands to meet new girlfriend Sutton Foster for closure — Daily Mail US (@Daily_MailUS) May 27, 2026

Το τι απάντηση ή τι θα κάνει ο Χιου Τζάκμαν δεν είναι γνωστό. Ωστόσο η πρώτη του εμφάνιση μετά το μήνυμα της Ντέμπορα Λι Φαρνές, τον βρήκε να φοράει ένα hoody που έγραφε «finish it» (τελείωσέ το).

Για κάποιους αυτό θεωρήθηκε κι ως η απάντησή του στην πρώην σύζυγό του.