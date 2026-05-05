Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το 2025 δεν ήταν η πιο εύκολη χρονιά για εκείνον. Η επισημοποίηση της σχέσης του με την Σάτον Φόστερ -έστω κι αν είχαν περάσει περίπου δύο χρόνια από τον χωρισμό του με την Ντέμπορα Λι Φαρνές- προκάλεσε κόντρα με την πρώην σύζυγό του. Και ξαφνικά η προσωπική ζωή του Χιου Τζάκμαν έγινε το αγαπημένο θέμα στον Τύπο.

Ο σταρ του Χόλιγουντ δεν απάντησε στις φήμες που τον ήθελαν η σχέση του με την Σάτον να έχει ξεκινήσει πριν τον χωρισμό, απέφυγε τα φώτα της δημοσιότητας, κράτησε χαμηλό προφίλ και περίμενε να «κάτσει» η σκόνη. Και πάνω που έλεγε ότι τα κατάφερε, ήρθε το Met Gala που ξεσήκωσε το διαδίκτυο.

Ο Χιου Τζάκμαν αποφάσισε να πάει στο γνωστό event έχοντας στο πλευρό του τη σταρ του Μπρόντγουεϊ στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης και αυτό δεν το είδαν με καλό μάτι πολλοί χρήστες των social media, που θεώρησαν ότι δεν ήταν σωστή κίνηση απέναντι στην Ντέμπορα Λι Φαρνές.

«Έχασα κάθε σεβασμό που είχα για εκείνον», «Ναι, είναι τραγικός», «Για πάντα στο πλευρό της Ντέμπι», «Καημένη Ντέμπορα», «Δεν τον στηρίζω καθόλου» ήταν μερικά από τα σχόλια που κυκλοφόρησαν στα social media.

Hugh Jackman’s final blow to ex-wife Deborra-Lee Furness as he brings new love Sutton Foster as his date to Met Gala 2026 https://t.co/mwNVjnNb4j — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 4, 2026

Ο λόγος της αντίδρασης; Ο Χιου Τζάκμαν είναι κάτι σαν… θαμώνας στο Met Gala, έχοντας βρεθεί στο event ουκ ολίγες φορές, αλλά έχοντας δίπλα του την Ντέμπορα Λι Φαρνές. Μάλιστα στα διάσημα σκαλιά του Μουσείου έκαναν την τελευταία τους κοινή εμφάνιση το 2023.

Όσο για εκείνον και τη Σάτον; Μάλλον δεν έδωσαν μεγάλη σημασία στα σχόλια, δείχνοντας ευτυχισμένοι στο event.

* Κεντρική φωτογραφία: Ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ στο Met Gala το βράδυ της Δευτέρας. REUTERS / Brendan Mcdermid