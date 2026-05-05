Met Gala: Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν
Ο σταρ του Χόλιγουντ Χιου Τζάκμαν αποφάσισε να πάει στο Met Gala έχοντας στο πλευρό του την Σάτον Φόστερ και το διαδίκτυο δεν τον συγχώρεσε
- Μπλακάουτ δεδομένων – Χωρίς Διαδίκτυο τα κινητά στη Μόσχα ενόψει στρατιωτικής παρέλασης
- Youth Pass: Πότε λήγει η προθεσμία – Πώς θα κάνετε αίτηση
- Κέντρο Κρήτης του ΟΟΣΑ για την Δυναμική των Πληθυσμών: Ζούμε περισσότερο, γεννάμε λιγότερο
- Η ενημέρωση αλλάζει, μπορούμε να την εμπιστευτούμε; – Διεθνές Συνέδριο «Η Ενημέρωση σε Μετάβαση»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Το 2025 δεν ήταν η πιο εύκολη χρονιά για εκείνον. Η επισημοποίηση της σχέσης του με την Σάτον Φόστερ -έστω κι αν είχαν περάσει περίπου δύο χρόνια από τον χωρισμό του με την Ντέμπορα Λι Φαρνές- προκάλεσε κόντρα με την πρώην σύζυγό του. Και ξαφνικά η προσωπική ζωή του Χιου Τζάκμαν έγινε το αγαπημένο θέμα στον Τύπο.
Ο σταρ του Χόλιγουντ δεν απάντησε στις φήμες που τον ήθελαν η σχέση του με την Σάτον να έχει ξεκινήσει πριν τον χωρισμό, απέφυγε τα φώτα της δημοσιότητας, κράτησε χαμηλό προφίλ και περίμενε να «κάτσει» η σκόνη. Και πάνω που έλεγε ότι τα κατάφερε, ήρθε το Met Gala που ξεσήκωσε το διαδίκτυο.
Ο Χιου Τζάκμαν αποφάσισε να πάει στο γνωστό event έχοντας στο πλευρό του τη σταρ του Μπρόντγουεϊ στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης και αυτό δεν το είδαν με καλό μάτι πολλοί χρήστες των social media, που θεώρησαν ότι δεν ήταν σωστή κίνηση απέναντι στην Ντέμπορα Λι Φαρνές.
«Έχασα κάθε σεβασμό που είχα για εκείνον», «Ναι, είναι τραγικός», «Για πάντα στο πλευρό της Ντέμπι», «Καημένη Ντέμπορα», «Δεν τον στηρίζω καθόλου» ήταν μερικά από τα σχόλια που κυκλοφόρησαν στα social media.
Hugh Jackman’s final blow to ex-wife Deborra-Lee Furness as he brings new love Sutton Foster as his date to Met Gala 2026 https://t.co/mwNVjnNb4j
— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 4, 2026
Ο λόγος της αντίδρασης; Ο Χιου Τζάκμαν είναι κάτι σαν… θαμώνας στο Met Gala, έχοντας βρεθεί στο event ουκ ολίγες φορές, αλλά έχοντας δίπλα του την Ντέμπορα Λι Φαρνές. Μάλιστα στα διάσημα σκαλιά του Μουσείου έκαναν την τελευταία τους κοινή εμφάνιση το 2023.
Όσο για εκείνον και τη Σάτον; Μάλλον δεν έδωσαν μεγάλη σημασία στα σχόλια, δείχνοντας ευτυχισμένοι στο event.
* Κεντρική φωτογραφία: Ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ στο Met Gala το βράδυ της Δευτέρας. REUTERS / Brendan Mcdermid
- Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος Ουκρανός που επιτέθηκε σε οικογένεια επειδή νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι
- Το ΒΗΜΑ έρχεται αυτή την Κυριακή με ένα συλλεκτικό τόμο για τον Ελληνικό Εμφύλιο
- «Έφυγε» ο Πορτορικανός θρύλος του μπάσκετ, Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ
- Marfin: 16 χρόνια από την τραγωδία – Συγγενείς και φίλοι αφήνουν λουλούδια για τα θύματα
- Η Βουλή υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Το bigbang, η Realpolitik και η ειρήνη
- Met Gala: Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν
- Βραβείο Πούλιτζερ στο Reuters για τα ρεπορτάζ που ξεμπρόστιασαν τη Meta
- Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις