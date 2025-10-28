«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» – Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν

Η Κέιτ Χάντσον και ο Χιου Τζάκμαν πόζαραν ξανά στο φακό μαζί, στο AFI Fest, παρουσιάζοντας τη νέα τους ταινία Song Sung Blue, στην οποία πρωταγωνιστούν ως δύο άτυχοι καλλιτέχνες που σχηματίζουν ένα tribute act του Νιλ Ντάιαμοντ.

Πρόκειται για την πραγματική ιστορία ενός ζευγαριού που δεν άφησε ποτέ το όνειρο να πεθάνει, καθώς οι δύο ηθοποιοί αξιοποίησαν τις μουσικές τους πλευρές. Η Χάντσον εξήρε τον παρτενέρ της στο κόκκινο χαλί, λέγοντας στο The Hollywood Reporter: «Είναι δύσκολο να μην αισθάνεσαι μαγεία με τον Χιου, είναι ένας μαγικός, αστραφτερός άνθρωπος. Έχει αυτό το πολύ νεανικό πνεύμα, και η γενναιοδωρία του πνεύματος του είναι μεγάλη και πλατιά. Νιώθω ότι είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς- είναι πραγματικά υπέροχος».

«Ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωριστούμε και εμείς μεταξύ μας, επειδή ήμασταν στο στούντιο για ώρες»

Παντρεμένο ζευγάρι

Ενθυμούμενη όταν το ζευγάρι τραγούδησε για πρώτη φορά μαζί, η Χάντσον είπε: «Μπήκαμε εκεί μέσα και βρήκαμε με τη μία το vibe, γιατί είναι άλλο πράγμα να τραγουδάς για μια ηχογράφηση και άλλο πράγμα να τραγουδάς live – ήταν κάπως διασκεδαστικό να ξεπερνάμε τις ατέλειες…. Ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωριστούμε και εμείς μεταξύ μας, επειδή ήμασταν στο στούντιο για ώρες – πριν βγούμε στο πλατό και παίξουμε αυτό το παντρεμένο ζευγάρι, είχαμε την ευκαιρία να περάσουμε αρκετό χρόνο μαζί δουλεύοντας πάνω στη μουσική».

«Όλοι στο πλατό κάθε μέρα συγκεντρώνονταν γύρω από τις οθόνες και έβλεπαν αυτή τη χημεία μεταξύ των δύο τους»

Τρελή χημεία

Ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης Κρεγκ Μπρούερ πρόσθεσε τη δική του οπτική για εκείνη την ημέρα λέγοντας: «Ήταν μαγικό, πραγματικά. Το να τους βάλουμε στο στούντιο για πρώτη φορά, να τους βλέπουμε να τραγουδούν αρμονικά ο ένας για τον άλλον, ήταν απλά πανέμορφο».

Ο Μπρούερ είπε ότι όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας «όλο το συνεργείο είπε το ίδιο πράγμα – ήταν σαν: «αυτό είναι που θέλαμε, απλά δεν ξέραμε ότι το θέλαμε». Και ήταν απλά μεταδοτικό- όλοι στο πλατό κάθε μέρα συγκεντρώνονταν γύρω από τις οθόνες και έβλεπαν αυτή τη χημεία μεταξύ των δύο τους».

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com | Αρχική Φωτό: Ο Χιου Τζάκμαν και η Κέιτ Χάντσον στην πρεμιέρα της ταινίας «Song Sung Blue» κατά τη διάρκεια του AFI Fest στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, 26 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Mario Anzuoni