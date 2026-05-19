Θοδωρής Αθερίδης: Απαντά για πρώτη φορά αν έχει χωρίσει με τη Σμαράγδα Καρύδη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Θοδωρής Αθερίδης βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον πρόσφατο χωρισμό του από τη Σμαράγδα Καρύδη.

Οι δύο ηθοποιοί αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστές πορείες στην προσωπική τους ζωή τον Οκτώβριο του 2025.

Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο εγγόνια από την κόρη του Φωτεινή Αθερίδου.

Θοδωρής Αθερίδης: «Δεν είμαι καλός στο να χωρίζω»

«Είμαι πολύ καλός στο να κάνω σχέσεις, δεν είμαι καλός στο να χωρίζω. Δεν μπορώ να κοιτάξω κάποιον στα μάτια και να του πω χωρίζουμε», είπε αρχικά ο Θοδωρής Αθερίδης.

«Δεν έχουμε πει ποτέ αυτή τη λέξη «χωρίζουμε» εγώ με τη Σμαράγδα»

«Δεν έχω χωρίσει με κανένα άνθρωπο στη ζωή μου, είναι γνωστό πως δεν είχα πάρει διαζύγιο από τη γυναίκα μου.

Ξέρεις πόσα πράγματα κουβαλά η Σμαράγδα που είναι Θοδωρής και πόσα εγώ που είμαι Σμαράγδα;» πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός.

«Με τη Σμαράγδα και βγαίνουμε και κάνουμε και γιορτές μαζί. Δεν θα χωρίσω ποτέ με τη Σμαράγδα.

Δεν θα μπορούσα να πληγώσω τη Σμαράγδα κι ούτε εκείνη εμένα (…) Με την Σμαράγδα δεν θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω χωρίσει ούτε με πεθαμένους. Εγώ στους πεθαμένους μιλάω κάθε βράδυ», κατέληξε ο Θοδωρής Αθερίδης καλεσμένος στη late night εκπομπή του ANT1.