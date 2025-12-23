magazin
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
23.12.2025 | 14:01
Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ παραμονή και ανήμερα
23.12.2025 | 10:30
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Δείτε βίντεο
Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης ρίχνουν «αυλαία» σε μια σχέση 23 χρόνων
Τίτλοι τέλους 23 Δεκεμβρίου 2025 | 14:07

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης ρίχνουν «αυλαία» σε μια σχέση 23 χρόνων

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης, το ζευγάρι-σταθμός της ελληνικής showbiz, χωρίζουν μετά από 23 χρόνια σχέσης

Σύνταξη
Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να ακολουθήσουν η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης, βάζοντας τέλος σε μια σχέση που διήρκεσε περισσότερο από δύο δεκαετίες και θεωρούνταν από τις πιο σταθερές της ελληνικής showbiz.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηθοποιοί έχουν χωρίσει εδώ και περίπου δύο μήνες. Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή τους καταγράφηκε στα μέσα Οκτωβρίου, όταν η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε στο Μικρό Παλλάς για να παρακολουθήσει την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Θοδωρής Αθερίδης.

«Δεν ένιωσα αμέσως έλξη για τον Θοδωρή»

Παρότι ο χωρισμός τους αιφνιδίασε πολλούς, όσοι γνωρίζουν την κατάσταση κάνουν λόγο για μια ήρεμη και ώριμη απόφαση. Οι κοινές τους φωτογραφίες παραμένουν στα social media, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι σχέσεις τους εξακολουθούν να είναι εξαιρετικές, χωρίς εντάσεις ή αποστάσεις.

Μάλιστα, μόλις λίγες εβδομάδες πριν γίνει γνωστή η εξέλιξη αυτή, η Σμαράγδα Καρύδη είχε μιλήσει δημόσια για τη σχέση τους, σε τηλεοπτική της εμφάνιση στο The 2Night Show τον Δεκέμβριο. Εκεί είχε αναφερθεί στον Θοδωρή Αθερίδη με τρυφερό αλλά διακριτικό τρόπο, τονίζοντας πως αποφεύγει να μπαίνει σε λεπτομέρειες, γνωρίζοντας πώς αυτές συχνά μετατρέπονται σε τίτλους.

«Δεν ένιωσα αμέσως έλξη για τον Θοδωρή. Είναι ωραίος άνδρας, έχει χιούμορ. Δεν έχω πρόβλημα να μιλάω για τον Θοδωρή αλλά δεν θέλω να λέω λεπτομέρειες γιατί τα βλέπω μετά σε τίτλους», είχε πει τότε.

«Εγώ με την Σμαράγδα μπορεί να χωρίσω σε δέκα λεπτά»

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Αθερίδης είχε δηλώσει στο παρελθόν, σε συνέντευξή του στην εκπομπή After Dark, ότι η σχέση τους βασιζόταν στην ελευθερία και την απουσία «δεσμεύσεων» όπως κοινά παιδιά ή οικονομικές υποχρεώσεις. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά, αυτός ο τρόπος ζωής τους επέτρεψε να είναι μαζί από επιλογή και όχι από ανάγκη – ακόμη κι αν αυτό σήμαινε πως θα μπορούσαν, θεωρητικά, να χωρίσουν «μέσα σε δέκα λεπτά».

«Είμαστε 22 χρόνια μαζί, μακροημερεύουμε χωρίς παιδιά, χωρίς κοινά δάνεια.  Δεν έχουμε πράγματα που να μας έχουν δέσει και να μας κρατάνε από τον λαιμό. Αυτό έχει δώσει μεγάλη ελευθερία στη σχέση μας. Εγώ με την Σμαράγδα μπορεί να χωρίσω σε δέκα λεπτά», είχε δηλώσει ο ηθοποιός.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Alpha Bank: Τι προβλέπει για την πορεία των αγορών 2026

Alpha Bank: Τι προβλέπει για την πορεία των αγορών 2026

Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»
Transparency Act 23.12.25

O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, άσκησε κριτική στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του Μπιλ Κλίντον από τα λεγόμενα «Αρχεία Έπσταϊν», προειδοποιώντας ότι τέτοιες αποκαλύψεις ενδέχεται να πλήξουν τη φήμη ανθρώπων που είχαν μόνο επιφανειακή ή και αθώα επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»
Έρωτας 23.12.25

Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»

Η πρώην ηθοποιός και μοντέλο Σούζι Άμις, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, αποφάσισε να μιλήσει για την ζωή της δίπλα στον βραβευμένο σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα
Fizz 23.12.25

«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα

Σε μια εξομολογητική συνέντευξη, η Δέσποινα Μοιραράκη μιλά για την απώλεια του συζύγου της, τις ενέσεις που τη βοήθησαν να χάσει βάρος και το αν υπάρχει χώρος στη ζωή της για έναν νέο έρωτα

Σύνταξη
Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκάρουν τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν
FBI 23.12.25

Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκάρουν τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν

Ανακριτικές σημειώσεις του FBI αποκαλύπτουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ζητούσε ταυτότητες για να βεβαιώνεται πως τα κορίτσια ήταν ανήλικα, φωτίζοντας τη συστηματική κακοποίησή τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles
«Ναι, το πιστεύω» 22.12.25

Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles

«Κάνω το καλύτερο που μπορώ για να μην ξεχάσει η νεότερη γενιά τους Beatles, τον Τζον και την Γιοκό», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σον Όνο Λένον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ
«Καταπληκτικά πρότυπα» 22.12.25

Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Νίκι Μινάζ μίλησε στο ετήσιο AmericaFest του Turning Point USA, όπου και εξήρε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον «όμορφο και γοητευτικό».

Σύνταξη
Το ερώτημα που έχει διχάσει τους σταρ του Χόλιγουντ – Είναι ή δεν είναι το Die Hard χριστουγεννιάτικη ταινία;
Ακούω γνώμες 22.12.25

Το ερώτημα που έχει διχάσει τους σταρ του Χόλιγουντ – Είναι ή δεν είναι το Die Hard χριστουγεννιάτικη ταινία;

Περίπου 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας, όλος ο κόσμος προσπαθεί να απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα: είναι ή δεν είναι το Die Hard χριστουγεννιάτικη ταινία;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Μας έκανε μπλοκ» – Οι Μπέκαμ δεν έκαναν ποτέ unfollow τον Μπρούκλιν και η μεγάλη ρήξη συνεχίζεται 
Fizz 21.12.25

«Μας έκανε μπλοκ» – Οι Μπέκαμ δεν έκαναν ποτέ unfollow τον Μπρούκλιν και η μεγάλη ρήξη συνεχίζεται 

Ο Κρουζ Μπέκαμ παίρνει θέση στη θύελλα που έχει ξεσπάσει γύρω από τις σχέσεις της διάσημης οικογένειάς του, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι οι γονείς του επέλεξαν να διακόψουν την επαφή με τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
«Με έλεγαν φάλαινα» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τον σεξισμό και τον κανιβαλισμό των ταμπλόιντ μετά τον Τιτανικό
Επίθεση 21.12.25

«Με έλεγαν φάλαινα» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τον σεξισμό και τον κανιβαλισμό των ταμπλόιντ μετά τον Τιτανικό

Η πρωταγωνίστρια του Τιτανικού Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε τους μηχανισμούς επιβίωσης σε μια αμείλικτη βιομηχανία ψεύτικης ομορφιάς και συστημικού σεξισμού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι σχέση έχει ο πληθωρισμός με τα εσώρουχα της Μελάνια; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την απάντηση
Άβολο 21.12.25

Τι σχέση έχει ο πληθωρισμός με τα εσώρουχα της Μελάνια; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την απάντηση

Σε μια ομιλία που ξεκίνησε με τους παραδοσιακούς τόνους της οικονομικής πολιτικής, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε για άλλη μια φορά να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης με μια απρόσμενη τροπή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χειρουργήθηκε ο Νεϊμάρ και φορτσάρει για το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Χειρουργήθηκε ο Νεϊμάρ και φορτσάρει για το Μουντιάλ

Σε επέμβαση αρθροσκόπησης στο αριστερό γόνατο, υπεβλήθη ο Νεϊμάρ τη Δευτέρα, με στόχο να επιστρέψει στη δράση τον Φεβρουάριο και να τεθεί στη διάθεση του Κάρλο Αντσελότι ενόψει του προσεχούς Μουντιάλ.

Σύνταξη
ΠΑΕ Ολυμπιακός και Βαγγέλης Μαρινάκης στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη με «Δέματα Αγάπης»
Ποδόσφαιρο 23.12.25

ΠΑΕ Ολυμπιακός και Βαγγέλης Μαρινάκης στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη με «Δέματα Αγάπης»

Με πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη, η ΠΑΕ Ολυμπιακός στάθηκε για ακόμη μια φορά στο πλευρό της Μητρόπολης Πειραιά και των πολιτών που δοκιμάζονται τις μέρες των γιορτών, μοιράζοντας «Δέματα Αγάπης».

Σύνταξη
Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης
Διάστημα 23.12.25

Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης

Ανασκαφή σε προϊστορικό νεκροταφείο της Ιταλίας έφερε στο φως τον σκελετό ενός άνδρα του οποίου η μητέρα ήταν και πρώτη θεία του. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν η πρακτική της αιμομιξίας ήταν κοινωνικά αποδεκτή.

Σύνταξη
Ελ Κααμπί: Ισπανική αποθέωση για τον «δολοφόνο του Μεντιλίμπαρ»
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Ελ Κααμπί: Ισπανική αποθέωση για τον «δολοφόνο του Μεντιλίμπαρ»

Όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος ακόμη παραμιλάει για το απίθανο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα, με την ισπανική Marca να τον χαρακτηρίζει «δολοφόνο του Μεντιλίμπαρ» στο κείμενό της.

Σύνταξη
Τι αποκαλύπτουν τελικά οι «λέξεις της χρονιάς» για την εποχή της AI;
2025core 23.12.25

Τι αποκαλύπτουν τελικά οι «λέξεις της χρονιάς» για την εποχή της AI;

Οι λέξεις που ξεχώρισαν το 2025 —με κοινό παρονομαστή την τεχνητή νοημοσύνη— δεν περιγράφουν απλώς νέους όρους, αλλά σκιαγραφούν την αμφιθυμία, την κόπωση και την αβεβαιότητα μιας εποχής που μαθαίνει να ζει μαζί με την AI

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του
Κόσμος 23.12.25

«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία βιαζόταν επί μια δεκαετία μέσα στο σπίτι της από αγνώστους, τους οποίους στρατολογούσε στο διαδίκτυο ο σύζυγός της.

Σύνταξη
Αγρότες: Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο – Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες
Ελλάδα 23.12.25

Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο οι αγρότες - Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες

Οι αγρότες επιμένουν ότι εάν η ΕΛ.ΑΣ. ήθελε να διευκολύνει τις μετακινήσεις θα ερχόταν σε επαφή με τα συντονιστικά των μπλόκων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ασφαλείας

Σύνταξη
«Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

«Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»

Το μήνυμα «Η στιγμή, σου ανήκει» είναι δέσμευση πως η εταιρεία σέβεται το δικαίωμα του ανθρώπου να ορίζει ο ίδιος τον τρόπο, τον χρόνο και την ένταση της ψυχαγωγίας του

Σύνταξη
Τσίπρας σε φοιτητές: Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς απειλεί τη Δημοκρατία – Δεν βλέπω τρίτη τετραετία για Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 23.12.25

Τσίπρας σε φοιτητές: Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς απειλεί τη Δημοκρατία – Δεν βλέπω τρίτη τετραετία για Μητσοτάκη

Στρέφοντας τα βέλη κατά του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως «κάποια στιγμή πρέπει να γράψει κι ο Μητσοτάκης ένα βιβλίο για το πώς κατάφερε να οδηγήσει στην κατάρρευση του κράτους δικαίου τη χώρα ». Να προετοιμάζεται γιατί δεν βλέπω τρίτη τετραετία πρόσθεσε με νόημα. Τι είπε για την διαμόρφωση ενός αξιόπιστου εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης

Σύνταξη
Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απορίες των ελλήνων μέσα στο 2025; Η Google έχει την απάντηση
Φλεξάρω 23.12.25

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απορίες των ελλήνων μέσα στο 2025; Η Google έχει την απάντηση

«Τι σημαίνει ίντερσεξ» και «ποια ήταν η μητέρα της Ωραίας Ελένης». Τι ρώτησαν οι έλληνες τη μηχανή αναζήτησης της Google μέσα στο 2025; Και οχι, το «6-7» δεν ήταν στο top10.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
GLP-1: Θεραπεία αδυνατίσματος σε χάπι έλαβε έγκριση στις ΗΠΑ
GLP-1 23.12.25

Θεραπεία αδυνατίσματος τώρα και σε χάπι - Ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσεις

Το χάπι GLP-1 της Novo Nordisk περιέχει σεμαγλουτίδη, την ίδια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται ως ένεση. Οι εθελοντές της κλινικής μελέτης έχασαν κατά μέσο όρο το 16,6% του σωματικού βάρους τους,

Σύνταξη
