Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης ρίχνουν «αυλαία» σε μια σχέση 23 χρόνων

Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να ακολουθήσουν η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης, βάζοντας τέλος σε μια σχέση που διήρκεσε περισσότερο από δύο δεκαετίες και θεωρούνταν από τις πιο σταθερές της ελληνικής showbiz.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηθοποιοί έχουν χωρίσει εδώ και περίπου δύο μήνες. Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή τους καταγράφηκε στα μέσα Οκτωβρίου, όταν η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε στο Μικρό Παλλάς για να παρακολουθήσει την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Θοδωρής Αθερίδης.

«Δεν ένιωσα αμέσως έλξη για τον Θοδωρή»

Παρότι ο χωρισμός τους αιφνιδίασε πολλούς, όσοι γνωρίζουν την κατάσταση κάνουν λόγο για μια ήρεμη και ώριμη απόφαση. Οι κοινές τους φωτογραφίες παραμένουν στα social media, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι σχέσεις τους εξακολουθούν να είναι εξαιρετικές, χωρίς εντάσεις ή αποστάσεις.

Μάλιστα, μόλις λίγες εβδομάδες πριν γίνει γνωστή η εξέλιξη αυτή, η Σμαράγδα Καρύδη είχε μιλήσει δημόσια για τη σχέση τους, σε τηλεοπτική της εμφάνιση στο The 2Night Show τον Δεκέμβριο. Εκεί είχε αναφερθεί στον Θοδωρή Αθερίδη με τρυφερό αλλά διακριτικό τρόπο, τονίζοντας πως αποφεύγει να μπαίνει σε λεπτομέρειες, γνωρίζοντας πώς αυτές συχνά μετατρέπονται σε τίτλους.

«Δεν ένιωσα αμέσως έλξη για τον Θοδωρή. Είναι ωραίος άνδρας, έχει χιούμορ. Δεν έχω πρόβλημα να μιλάω για τον Θοδωρή αλλά δεν θέλω να λέω λεπτομέρειες γιατί τα βλέπω μετά σε τίτλους», είχε πει τότε.

«Εγώ με την Σμαράγδα μπορεί να χωρίσω σε δέκα λεπτά»

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Αθερίδης είχε δηλώσει στο παρελθόν, σε συνέντευξή του στην εκπομπή After Dark, ότι η σχέση τους βασιζόταν στην ελευθερία και την απουσία «δεσμεύσεων» όπως κοινά παιδιά ή οικονομικές υποχρεώσεις. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά, αυτός ο τρόπος ζωής τους επέτρεψε να είναι μαζί από επιλογή και όχι από ανάγκη – ακόμη κι αν αυτό σήμαινε πως θα μπορούσαν, θεωρητικά, να χωρίσουν «μέσα σε δέκα λεπτά».

«Είμαστε 22 χρόνια μαζί, μακροημερεύουμε χωρίς παιδιά, χωρίς κοινά δάνεια. Δεν έχουμε πράγματα που να μας έχουν δέσει και να μας κρατάνε από τον λαιμό. Αυτό έχει δώσει μεγάλη ελευθερία στη σχέση μας. Εγώ με την Σμαράγδα μπορεί να χωρίσω σε δέκα λεπτά», είχε δηλώσει ο ηθοποιός.