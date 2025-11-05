Σμαράγδα Καρύδη: «Στο επετειακό Παρά Πέντε θα δείτε πράγματα που θέλαμε να πούμε και δεν είπαμε»

Η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Σμαράγδα Καρύδη: «Χτενίσαμε και φτιάξαμε την περούκα της Ντάλιας και θα την ξαναφορέσω»

«Ξεκινήσαμε Σεπτέμβρη τα γυρίσματα του Παρά Πέντε, θα είναι ένα μεγάλο επετειακό επεισόδιο. Θα είναι backstage, συνεντεύξεις, θα είναι πράγματα που θέλαμε να πούμε και δεν τα είπαμε.

Χτενίσαμε και φτιάξαμε την περούκα της Ντάλιας και θα την ξαναφορέσω. Όταν ο Γιώργος ρώτησε τι θα ήθελαν να δουν, το βλέπαμε που ο κόσμος το αγαπούσε πάρα πολύ. Εχθές πήγα και τους είδα όλους, είναι σαν να βλέπω μια παρέα μου από το σχολείο», είπε αρχικά η Σμαράγδα Καρύδη.

Μεγαλώσαμε, πέρασαν 20 χρόνια από τότε, δεν νομίζω ότι έχουμε αλλάξει

Και συνέχισε: «Εξελιχθήκαμε, δεν θεωρώ ότι είμαστε διαφορετικοί από τότε. Μεγαλώσαμε, πέρασαν 20 χρόνια από τότε, δεν νομίζω ότι έχουμε αλλάξει ιδιαιτέρως. Είναι πολύ αγαπημένο κομμάτι της ζωής μου η Ντάλια, είναι πολύ αγαπημένη μου ιστορία του Παρά Πέντε.

Πώς θα είναι η Ντάλια στο νέο επεισόδιο

Η Ντάλια θα είναι μια εξελιγμένη Ντάλια, θα είναι μέσα σε αυτά τα χρόνια διάφορα κομμάτια. Θα έχω λεφτά, ειδικά αν δεν έχεις και συναίσθηση, επειδή η Ντάλια τα λεφτά τα είχε για παιχνίδι, έπαιζε μαζί τους, δεν τη αγχώνανε. Έχει πολλά πράγματα το επεισόδιο, δεν ξέρω αν μπορώ να αποκαλύψω άλλα».

«Εμείς κάναμε και πολύ παρέα εκτός από το Παρά Πέντε, εκεί γνωριστήκαμε και δέσαμε.

Οι τρεις από εμάς αγοράσαμε και σπίτι στην Αίγινα και βρισκόμαστε εκεί τα καλοκαίρια. Η επιτυχία του σίριαλ δεν έχει να κάνει με την σχέση μας, έχει να κάνει με τα πρόσωπα.

Σίγουρα χαθήκαμε, δεν είμαστε κάθε μέρα στα τηλέφωνα, όταν όμως βρισκόμαστε μιλάμε κανονικά και λέμε τα νέα μας. Είμαι πολύ χαρούμενη που το κάνουμε αυτό τώρα, δεν με αγχώνει.

Ποιους θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο

Όλοι θα περάσουν από το Παρά Πέντε, όχι από όλες τις σκηνές, αλλά από το επετειακό θα περάσουν όλοι», αποκάλυψε η Σμαράγδα Καρύδη.