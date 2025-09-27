Στο Παρά Πέντε, 20 χρόνια μετά: Ο Γιώργος Καπουτζίδης σε προσκαλεί να γράψεις το 50ο επεισόδιο

Η θρυλική σειρά «Στο Παρά Πέντε» γιορτάζει τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα της! Ακριβώς δύο δεκαετίες μετά την πρώτη της προβολή στις 26 Σεπτεμβρίου 2005 στο MEGA, το κανάλι και οι συντελεστές ετοιμάζουν μια μεγάλη βραδιά Reunion για να γιορτάσουν αυτό το τηλεοπτικό φαινόμενο.

Η έναρξη της μεγάλης γιορτής δόθηκε ψηφιακά από τον Γιώργο Καπουτζίδη το βράδυ της Παρασκευής, μέσα από το σπίτι του Σπύρου – του ρόλου που υποδύθηκε ο ίδιος – στα Πατήσια, όπως το γνωρίσαμε από τη σειρά.

Η μεγάλη έκπληξη, όμως, έγινε από τον ίδιο τον δημιουργό, ο οποίος κάλεσε το τηλεοπτικό κοινό να συμμετάσχει ενεργά και καθοριστικά στη γιορτή: να γράψουν όλοι μαζί το «50ο επεισόδιο» της αγαπημένης κωμωδίας.

Τι δήλωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο microsite για τη μεγάλη γιορτή, στο megatv.com, o Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή επίδραση της σειράς, τονίζοντας: «Ήταν 26 Σεπτεμβρίου 2005… μια σειρά που άλλαξε τη ζωή πολλών από μας που συμμετείχαμε σε αυτή. Σίγουρα άλλαξε τη δική μου ζωή ριζικά και νομίζω άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε μέσα στην καθημερινότητά σας».

Στη συνέχεια, προσκάλεσε το κοινό να γίνει συν-σεναριογράφος του επετειακού επεισοδίου: «Θέλουμε λοιπόν να γιορτάσουμε αυτά τα 20 χρόνια και να τα γιορτάσουμε μαζί σας. Γράψτε τις δικές σας σκηνές, τις ιδέες για το πώς θα θέλατε να δείτε τους ήρωες στο μέλλον ή στο παρελθόν, ό, τι σας έρθει. Γυρίστε τις δικές σας σκηνές, ντυθείτε τους ήρωες, ζωγραφίστε τους».

Όλες αυτές οι ιδέες «θα αποτελέσουν κομμάτι του εορταστικού επεισοδίου που θα γυρίσουμε όλοι μαζί με τη δική σας βοήθεια και συμμετοχή». Ολοκληρώνοντας το κάλεσμα, ο δημιουργός έστειλε το μήνυμα: «Έχω γράψει 49 επεισόδια «Παρά Πέντε» μόνος μου. Ας γράψουμε το πεντηκοστό, παρέα!».

Πώς μπορεί να συμμετέχει το τηλεοπτικό κοινό

Για να συμμετάσχετε στη συγγραφή του επετειακού «50ου επεισοδίου» του «Στο Παρά Πέντε» και να γίνετε κι εσείς μέρος του μεγάλου Reunion του MEGA, επισκεφτείτε το ειδικό microsite: megatv.com/stoparapente20.