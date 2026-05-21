21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Η γη της ελιάς: Οι σχέσεις δοκιμάζονται και τα μυστικά αποκαλύπτονται
Media 21 Μαΐου 2026, 13:18

Η γη της ελιάς: Οι σχέσεις δοκιμάζονται και τα μυστικά αποκαλύπτονται

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς Η γη της ελιάς. Απόψε, στις 23.00, στο MEGA

Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», έρχεται απόψε στις 23:00 με νέες, συνταρακτικές εξελίξεις.

Η αγωνία και οι εντάσεις χτυπούν κόκκινο, καθώς οι σχέσεις δοκιμάζονται και τα μυστικά απειλούν να βγουν στο φως.

Η εξαφάνιση της Αναστασίας προκαλεί αναστάτωση, ενώ η Χριστιάνα πανικοβάλλεται όταν αντιλαμβάνεται ότι το όπλο της έχει εξαφανιστεί από την κρυψώνα του.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς

Η Αναστασία σοκάρεται από όσα της είπε η Χρυσούλα, δεν γυρίζει στο σπίτι και πηγαίνει στην Άννα ζητώντας της να τη φιλοξενήσει. Στο μεταξύ, όσο περνούν οι ώρες, η Αθηνά, η Μαργαρίτα και ο Τζον ανησυχούν για την εξαφάνιση της Αναστασίας και καλούν την Αστυνομία.

Ο Λυκούργος δεν ξέρει τι να πει στην Ισμήνη και νιώθει τύψεις για το ψέμα που έχει στήσει με τον Κωνσταντίνο, προκειμένου να την αναγκάσει να περιορίσει τον παρορμητισμό της και να ησυχάσουν τα πράγματα. Στο μεταξύ, η Ισμήνη καβγαδίζει, για μία ακόμη φορά, με τον Μιχάλη. Η Χριστιάνα παρατηρεί ότι το όπλο λείπει από το σημείο που το είχε κρύψει και η σκέψη ότι κάποιος από την οικογένειά της μπορεί να το βρήκε, την τρομοκρατεί.

Ο Στάθης πηγαίνει να πάρει τις εξετάσεις του και βρίσκει τον Στέφανο πολύ προβληματισμένο με τα αποτελέσματα. Ο Στέφανος τον παραπέμπει σε άλλο γιατρό για ειδικές εξετάσεις και ο Στάθης θορυβείται. Η Κούλα και ο Λεοντιάδης παντρεύονται στο Δημαρχείο. Ο Τζον βρίσκει την Αναστασία στο σπίτι της Άννας και μαθαίνει τι έχει συμβεί.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias

