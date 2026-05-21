Μετά την παγκόσμια κατακραυγή για τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, το Ισραήλ αναγκάστηκε να τους αφήσει όλους ελεύθερους, σύμφωνα με την οργάνωση για τα νομικά δικαιώματα Adalah και όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

Η Adalah δήλωσε ότι έλαβε επιβεβαίωση από την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών

Όπως αναφέρει το γνωστό μέσο, το Ισραήλ έχει αρχίσει να απελαύνει τους κρατούμενους ακτιβιστές του στόλου που κατευθυνόταν στη Γάζα, μετά την αποφυλάκισή τους από το κέντρο κράτησης Κτζιότ, όπου είχαν μεταφερθεί με τη βία.

BREAKING: Israel begins deporting detained Gaza flotilla activists 🔴 LIVE updates: https://t.co/GmVGQx7hRq pic.twitter.com/acgzaKWVzu — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 21, 2026

Η οργάνωση για τα νομικά δικαιώματα Adalah δήλωσε ότι έλαβε επιβεβαίωση από την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών και τις κρατικές αρχές ότι όλα τα κρατούμενα μέλη του Global Sumud Flotilla και της Freedom Flotilla Coalition μεταφέρονται με σκοπό την απέλασή τους.

Σύμφωνα με την Adalah, οι περισσότεροι ακτιβιστές μεταφέρονται στο αεροδρόμιο Ραμόν για να απομακρυνθούν από το Ισραήλ, ενώ η νομική της ομάδα παρακολουθεί τη διαδικασία για να διασφαλίσει ότι όλοι οι ακτιβιστές θα μεταφερθούν με ασφάλεια και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στους ακτιβιστές είναι και 19 πολίτες από την Ελλάδα, με τους συγγενείς και τους φίλους τους να έχουν στείλει ανοικτή επιστολή για το ζήτημα στην ελληνική κυβέρνηση.

Σκληρή ανακοίνωση του March to Gaza Greece για την ελληνική κυβέρνηση

«Λόγω των τεράστιων διεθνών πιέσεων, το Ισραήλ φέρεται να δηλώνει ότι θα ελευθερώσει τα μέλη του Στόλου της Ελευθερίας που απήχθησαν παράνομα από τα διεθνή ύδατα.

Θα ακολουθήσει αναλυτική μας δήλωση για αυτό. Ως τότε κάτι άμεσο και απαραίτητο:

Σύμφωνα με πληροφορίες θα φτάσουν και οι 428 στην Κωνσταντινούπολη με charter σήμερα το απόγευμα στις 18:00.

Και ενώ όλα τα κράτη ναυλώνουν πτήσεις για τον επαναπατρισμό των πολιτών τους, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών πρότεινε στην ελληνική επιτροπή, να βάλει ένα πούλμαν να τους πάει οδικώς από την Κωνσταντινούπολη στην Αλεξανδρούπολη (6 ώρες δρόμος) και από εκεί… βλέποντας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το March to Gaza Greece.

«Σοβαρευτείτε», τονίζει το March to Gaza Greece και προσθέτει: «Τα μέλη του στόλου έχουν απαχθεί παράνομα στη Μεσόγειο από το σιωνιστικό κράτος, έχουν υποστεί βάναυση μεταχείριση και κακοποίηση –αν όχι σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και βιασμούς όπως αναφέρει η Νομική Ομάδα Υποστήριξης Adalah.

Μέχρι τώρα η πρεσβεία δεν είχε καμία επικοινωνία με τα μέλη της ελληνικής αποστολής και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Και το υπουργείο Εξωτερικών δεν μπορεί να εγγυηθεί τον πιο ασφαλή και γρήγορο τρόπο να μεταφερθούν στη χώρα;

Σοβαρευτείτε τώρα! Δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Καταγγέλλουμε την επιλεκτική ευαισθησία της ελληνικής διπλωματίας.

Θυμίζουμε στην κυβέρνηση ότι όταν ξέσπασε ο παράνομος πόλεμος του Ισραήλ ενάντια στο Ιράν, το υπουργείο Εξωτερικών κινητοποίησε άμεσα στρατιωτικά αεροσκάφη C-130 για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων από το Αμπού Ντάμπι και άλλες περιοχές.

Γιατί τώρα κωλυσιεργεί; Γιατί αρνείται να εγγυηθεί τον πιο ασφαλή, γρήγορο και αξιοπρεπή τρόπο μεταφοράς των πολιτών του στη χώρα;

Η προστασία των Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό δεν μπορεί να εξαρτάται από τις ιδεολογικές ή πολιτικές πεποιθήσεις τους ούτε από τις διπλωματικές ισορροπίες της Αθήνας.

Ακόμα και τώρα, αφού δώσατε γη και ύδωρ στο Ισραήλ, κάντε το ελάχιστο δυνατό για τους πολίτες της χώρας σας:

Εξασφαλίστε τώρα ειδική πτήση επαναπατρισμού για τους 19 Έλληνες και Ελληνίδες».

Ισπανός ΥΠΕΞ: 44 ακτιβιστές θα απελαθούν μέσω Τουρκίας στην Ισπανία

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε ότι 44 ακτιβιστές που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα αναμένεται να απελαθούν από το Ισραήλ προς την Ισπανία μέσω της Τουρκίας με πτήση που αναχωρεί περίπου στις 15:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Μετά την απαγωγή των ακτιβιστών σε διεθνή ύδατα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ισπανία καταδίκασε τις ενέργειες του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική επιχείρηση «παράνομη» σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των υπηκόων της.

Η Ισπανία κάλεσε επίσης για εξηγήσεις τον επιτετραμμένο του Ισραήλ, αφού ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός, Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ δημοσίευσε το βίντεο με κρατούμενους ακτιβιστές να υφίστανται κακομεταχείριση και βασανιστήρια από τις ισραηλινές δυνάμεις, χαρακτηρίζοντάς το «απαίσιο» και «ταπεινωτικό».

Η Πολωνία κάλεσε για εξηγήσεις τον Ισραηλινό επιτετραμμένο

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι δήλωσε ότι η Πολωνία κάλεσε τον Ισραηλινό επιτετραμμένο σχετικά με την απαγωγή και την κράτηση ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στόλο με προορισμό τη Γάζα.

«Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των Πολωνών πολιτών και τη μεταχείρισή τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα», έγραψε ο Σικόρσκι σε ανάρτησή του στο X.

Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów Global Sumud Flotilla, wśród których znajdują się polscy obywatele. Poleciłem wezwać niezwłocznie chargé d’affaires Izraela w Warszawie celem przekazania mu… — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) May 21, 2026

Δύο Πολωνοί υπήκοοι συμμετείχαν στον στόλο, σύμφωνα με τους διοργανωτές της αποστολής βοήθειας.