newspaper
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Global Sumud Flotilla: Απελευθερώθηκαν όλοι οι ακτιβιστές – Το Ισραήλ ξεκίνησε τις απελάσεις
Κόσμος 21 Μαΐου 2026, 12:30

Global Sumud Flotilla: Απελευθερώθηκαν όλοι οι ακτιβιστές – Το Ισραήλ ξεκίνησε τις απελάσεις

Τι ανακοίνωσε η οργάνωση δικαιωμάτων Adalah για τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που απήγαγε το Ισραήλ - Σκληρή ανακοίνωση του March to Gaza Greece για την ελληνική κυβέρνηση

Upd:21.05.2026, 13:05
Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μετά την παγκόσμια κατακραυγή για τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, το Ισραήλ αναγκάστηκε να τους αφήσει όλους ελεύθερους, σύμφωνα με την οργάνωση για τα νομικά δικαιώματα Adalah και όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

Η Adalah δήλωσε ότι έλαβε επιβεβαίωση από την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών

Όπως αναφέρει το γνωστό μέσο, το Ισραήλ έχει αρχίσει να απελαύνει τους κρατούμενους ακτιβιστές του στόλου που κατευθυνόταν στη Γάζα, μετά την αποφυλάκισή τους από το κέντρο κράτησης Κτζιότ, όπου είχαν μεταφερθεί με τη βία.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Η οργάνωση για τα νομικά δικαιώματα Adalah δήλωσε ότι έλαβε επιβεβαίωση από την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών και τις κρατικές αρχές ότι όλα τα κρατούμενα μέλη του Global Sumud Flotilla και της Freedom Flotilla Coalition μεταφέρονται με σκοπό την απέλασή τους.

Σύμφωνα με την Adalah, οι περισσότεροι ακτιβιστές μεταφέρονται στο αεροδρόμιο Ραμόν για να απομακρυνθούν από το Ισραήλ, ενώ η νομική της ομάδα παρακολουθεί τη διαδικασία για να διασφαλίσει ότι όλοι οι ακτιβιστές θα μεταφερθούν με ασφάλεια και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στους ακτιβιστές είναι και 19 πολίτες από την Ελλάδα, με τους συγγενείς και τους φίλους τους να έχουν στείλει ανοικτή επιστολή για το ζήτημα στην ελληνική κυβέρνηση.

Σκληρή ανακοίνωση του March to Gaza Greece για την ελληνική κυβέρνηση

«Λόγω των τεράστιων διεθνών πιέσεων, το Ισραήλ φέρεται να δηλώνει ότι θα ελευθερώσει τα μέλη του Στόλου της Ελευθερίας που απήχθησαν παράνομα από τα διεθνή ύδατα.

Θα ακολουθήσει αναλυτική μας δήλωση για αυτό. Ως τότε κάτι άμεσο και απαραίτητο:

Σύμφωνα με πληροφορίες θα φτάσουν και οι 428 στην Κωνσταντινούπολη με charter σήμερα το απόγευμα στις 18:00.

Και ενώ όλα τα κράτη ναυλώνουν πτήσεις για τον επαναπατρισμό των πολιτών τους, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών πρότεινε στην ελληνική επιτροπή, να βάλει ένα πούλμαν να τους πάει οδικώς από την Κωνσταντινούπολη στην Αλεξανδρούπολη (6 ώρες δρόμος) και από εκεί… βλέποντας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το March to Gaza Greece.

«Σοβαρευτείτε», τονίζει το March to Gaza Greece και προσθέτει: «Τα μέλη του στόλου έχουν απαχθεί παράνομα στη Μεσόγειο από το σιωνιστικό κράτος, έχουν υποστεί βάναυση μεταχείριση και κακοποίηση –αν όχι σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και βιασμούς όπως αναφέρει η Νομική Ομάδα Υποστήριξης Adalah.

Μέχρι τώρα η πρεσβεία δεν είχε καμία επικοινωνία με τα μέλη της ελληνικής αποστολής και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Και το υπουργείο Εξωτερικών δεν μπορεί να εγγυηθεί τον πιο ασφαλή και γρήγορο τρόπο να μεταφερθούν στη χώρα;

Σοβαρευτείτε τώρα! Δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Καταγγέλλουμε την επιλεκτική ευαισθησία της ελληνικής διπλωματίας.

Θυμίζουμε στην κυβέρνηση ότι όταν ξέσπασε ο παράνομος πόλεμος του Ισραήλ ενάντια στο Ιράν, το υπουργείο Εξωτερικών κινητοποίησε άμεσα στρατιωτικά αεροσκάφη C-130 για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων από το Αμπού Ντάμπι και άλλες περιοχές.

Γιατί τώρα κωλυσιεργεί; Γιατί αρνείται να εγγυηθεί τον πιο ασφαλή, γρήγορο και αξιοπρεπή τρόπο μεταφοράς των πολιτών του στη χώρα;

Η προστασία των Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό δεν μπορεί να εξαρτάται από τις ιδεολογικές ή πολιτικές πεποιθήσεις τους ούτε από τις διπλωματικές ισορροπίες της Αθήνας.

Ακόμα και τώρα, αφού δώσατε γη και ύδωρ στο Ισραήλ, κάντε το ελάχιστο δυνατό για τους πολίτες της χώρας σας:

Εξασφαλίστε τώρα ειδική πτήση επαναπατρισμού για τους 19 Έλληνες και Ελληνίδες».

Η σχετική ανάρτηση στο Facebook:

Ισπανός ΥΠΕΞ: 44 ακτιβιστές θα απελαθούν μέσω Τουρκίας στην Ισπανία

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε ότι 44 ακτιβιστές που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα αναμένεται να απελαθούν από το Ισραήλ προς την Ισπανία μέσω της Τουρκίας με πτήση που αναχωρεί περίπου στις 15:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Μετά την απαγωγή των ακτιβιστών σε διεθνή ύδατα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ισπανία καταδίκασε τις ενέργειες του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική επιχείρηση «παράνομη» σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των υπηκόων της.

Η Ισπανία κάλεσε επίσης για εξηγήσεις τον επιτετραμμένο του Ισραήλ, αφού ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός, Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ δημοσίευσε το βίντεο με κρατούμενους ακτιβιστές να υφίστανται κακομεταχείριση και βασανιστήρια από τις ισραηλινές δυνάμεις, χαρακτηρίζοντάς το «απαίσιο» και «ταπεινωτικό».

Η Πολωνία κάλεσε για εξηγήσεις τον Ισραηλινό επιτετραμμένο

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι δήλωσε ότι η Πολωνία κάλεσε τον Ισραηλινό επιτετραμμένο σχετικά με την απαγωγή και την κράτηση ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στόλο με προορισμό τη Γάζα.

«Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των Πολωνών πολιτών και τη μεταχείρισή τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα», έγραψε ο Σικόρσκι σε ανάρτησή του στο X.

Δύο Πολωνοί υπήκοοι συμμετείχαν στον στόλο, σύμφωνα με τους διοργανωτές της αποστολής βοήθειας.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μυτιληναίος: Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για EBITDA 2 δισ.

Μυτιληναίος: Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για EBITDA 2 δισ.

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Economy
Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ευρώπη: Το 56% των πολιτών δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς – Στην Ελλάδα;
Βαθιές ανισότητες 21.05.26

Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς - Στην Ελλάδα;

Τι αναφέρει η έρευνα της Greenpeace «Δύσκολη πρόσβαση: Η έλλειψη πρόσβασης στις μεταφορές στην Ευρώπη» - Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου στην ήπειρο

Σύνταξη
Μερτς: Προτείνει να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» με την ΕΕ πριν από την πλήρη ένταξή της
Δείτε αναλυτικά 21.05.26

Πρόταση Μερτς να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» με την ΕΕ πριν από την πλήρη ένταξή της

Η πρόταση του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς θεωρείται ενδιάμεση λύση - Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί «πλήρη ένταξη» στην ΕΕ, κατά προτίμηση το 2027

Σύνταξη
Ρωσία – Ουκρανία: Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις – Από δύο νεκροί για κάθε πλευρά
«Παγωμένες» συνομιλίες 21.05.26

Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας - Από δύο νεκροί για κάθε πλευρά

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με τηn εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο

Σύνταξη
Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in
Ανθρωπιστική βοήθεια 21.05.26

Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in

Αρνητική στάση τηρούν τις τελευταίες μέρες οι αρχές της Ανατολικής Λιβύης απέναντι στο πέρασμα της ανθρωπιστικής βοήθειας - «κρατάμε το ηθικό μας, αλλά μοιράζουμε τροφή και νερό» σύμφωνα με το Άλκι Παπασταθόπουλος

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο
Μάχη με την επιδημία 21.05.26

Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο

Χωρίς επαρκή προστασία οι υγειονομικοί απέναντι στον ιό Έμπολα - Οι δυσκολίες λόγω του στελέχους Μπουντιμπούγκιο - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χειροτερεύουν την κατάσταση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ιράν: «Οριακή» η κατάσταση, λέει ο Τραμπ – Συνεχίζονται οι συνομιλίες
Έξαλλος ο Νετανιάχου 21.05.26

Συνεχίζονται οι ανταλλαγές προτάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - «Οριακή» η κατάσταση, λέει ο Τραμπ

Το Ιράν «εξετάζει» νέα πρόταση των ΗΠΑ που βασίζεται στην αρχική πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης - Ο Τραμπ λέει ότι η κατάσταση είναι στο όριο μεταξύ εκεχειρίας και επανέναρξης των επιθέσεων

Σύνταξη
Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων
Αντιδράσεις φοιτητών 21.05.26

Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων

Το Χάρβαρντ ψήφισε την επιβολή ανώτατου ορίου στις βαθμολογίες «Α» με ποσόστωση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό των καλών βαθμών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δίωξη κατά Ραούλ Κάστρο – Ο Τραμπ πιέζει προς την τελική φάση της αντιπαράθεσης με την Κούβα
Ανάλυση Economist 21.05.26

Δίωξη κατά Ραούλ Κάστρο – Ο Τραμπ πιέζει προς την τελική φάση της αντιπαράθεσης με την Κούβα

Χρησιμοποιώντας τον ίδιο νόμο που επικαλέστηκε για να απαγάγει τον Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί δίωξη στον πρώην πρόεδρο της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Και κάνει ό,τι μπορεί για να αλλάξει το πολιτικό καθεστώς της χώρας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά – Εξοργισμένοι οι γονείς [βίντεο]
Μεγάλη Βρετανία 21.05.26

Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά - Εξοργισμένοι οι γονείς

Οι γονείς των μωρών που υπέστησαν κακοποίηση από υπάλληλο παιδικού σταθμού καταδίκασαν την απόφαση να απελαθεί η κακοποιήτριά τους, αφού εξέτισε μόλις το 15% της οκταετούς ποινής της.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή σε αναδιάταξη – Το Ιράν, ο πόλεμος και τα στρατηγικά διλήμματα για τα κράτη του Κόλπου
Κινήσεις αναπροσαρμογής 21.05.26

Μέση Ανατολή σε αναδιάταξη – Το Ιράν, ο πόλεμος και τα στρατηγικά διλήμματα για τα κράτη του Κόλπου

Ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος στο Ιράν ωθεί τα κράτη του Κόλπου σε θεμελιώδη στρατηγικό αναπροσανατολισμό, σε μια όλο και πιο ασταθή Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι «επαναπατρισμοί» μεταναστών στην ΕΕ αυξάνονται – Ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις;
Κόσμος 21.05.26

Οι «επαναπατρισμοί» μεταναστών στην ΕΕ αυξάνονται – Ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις;

Ο αριθμός τόσο των μεταναστών όσο και των αιτούντων άσυλο μειώνεται στην ΕΕ, ενώ οι διαταγές επαναπατρισμού αυξάνονται, με τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Σουηδία να βρίσκονται στην κορυφή

Σύνταξη
Η εκστρατεία εκδίκησης του Τραμπ εναντίον Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων μπορεί να κοστίσει τον Νοέμβριο
Κόσμος 21.05.26

Η εκστρατεία εκδίκησης του Τραμπ εναντίον Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων μπορεί να κοστίσει τον Νοέμβριο

Ο Τραμπ προχώρησε σε εκκαθαρίσεις διαφωνούντων Ρεπουμπλικανών, με στήριξη και υψηλές χρηματοδοτήσεις των αντιπάλων τους από το σύστημα του, στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος.

Σύνταξη
Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων
«Οικονομία της Γενοκτονίας» 21.05.26

Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων

Λίγες μέρες μετά την αναστολή των κυρώσεων από δικαστήριο των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, από τον κατάλογο των υπό κυρώσεις προσώπων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή
Κόσμος 21.05.26

Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, άσκησε πολύ «soft» κριτική κάνοντας λόγο για «ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση» και «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κουτσούμπας σε Μαξίμου: Επιλέγετε για μία ακόμα φορά τον δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή σας
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Κουτσούμπας σε Μαξίμου: Επιλέγετε για μία ακόμα φορά τον δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή σας

«Για τους εμπλεκόμενους βουλευτές σας, φέρατε νομοθετική ρύθμιση για fast track δικαστικές διαδικασίες, για να τους έχετε 'ξεπλυμένους' και 'καθαρούς' για τα ψηφοδέλτια των επόμενων βουλευτικών εκλογών», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Με αιχμές στον Ανδρουλάκη για τις επιστολικές δεν απαντάει στα κρίσιμα
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Κακλαμάνης: Με αιχμές στον Ανδρουλάκη για τις επιστολικές δεν απαντάει στα κρίσιμα

«Καρφί» του προέδρου της Βουλής στα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν κάνει ευρύτατη χρήση των επιστολικών στο σύνολο των ψηφοφοριών της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μπαρτζώκας: «Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι»
Euroleague 21.05.26

Μπαρτζώκας: «Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, μετά το 2013 όταν ξανά ο ίδιος τον είχε οδηγήσει εκεί - Όσα είπε ο «coach B» για το Final-4 της Αθήνας.

Σύνταξη
Οσμή: «Παράνομη εκπομπή υγραερίου» βλέπουν οι επιστήμονες – Γιατί δεν έγιναν μετρήσεις
Σενάρια που αποκλείστηκαν 21.05.26

«Παράνομη εκπομπή υγραερίου» βλέπουν οι επιστήμονες - Γιατί δεν έγιναν μετρήσεις της οσμής

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια επιβάρυνση όσον αφορά σε ουσίες με συγκεκριμένα όρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξηγεί ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος

Σύνταξη
H Euroleague των ρεκόρ
Euroleague 21.05.26

H Euroleague των ρεκόρ

Ιστορικό ρεκόρ στη Euroleague με 508 εκατομμύρια τηλεθεατές και «sold out» στα γήπεδα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος
Έμπνευση 21.05.26

Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος

Η Χάντιντ φόρεσε μια ανανεωμένη εκδοχή του εμβληματικού φορέματος της Μπίρκιν, το οποίο η αείμνηστη ηθοποιός είχε επίσης φορέσει στις Κάννες σχεδόν έξι δεκαετίες πριν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ. Πειραιά στήριξης των συμβασιούχων εργαζομένων και των εργαζομένων της Δ.ΥΠ.Α
Αυτοδιοίκηση 21.05.26

Ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ. Πειραιά στήριξης των συμβασιούχων εργαζομένων και των εργαζομένων της Δ.ΥΠ.Α

Ο Δήμος Πειραιά τάσσεται υπέρ της μονιμοποίησης των εργαζόμενων συμβασιούχων στην εργασία τους, με παράλληλη ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης, για την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο Δένδιας, άδειασε μεγαλοπρεπώς τον πρωθυπουργό για τα «ήρεμα νερά» – Η χώρα δεν έχει εθνική στρατηγική
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Τσουκαλάς: Ο Δένδιας, άδειασε μεγαλοπρεπώς τον πρωθυπουργό για τα «ήρεμα νερά» – Η χώρα δεν έχει εθνική στρατηγική

«Πηγαίνει η Τουρκία να κάνει το δόγμα της 'Γαλάζιας Πατρίδας' εσωτερικό δίκαιο, και η χώρα μας φαίνεται να έχει διαφωνία πρωθυπουργού - υπουργού Εθνικής Άμυνας, να μην έχει εθνική στρατηγική. Όλα αυτά καθιστούν την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και για άλλη κυβέρνηση επιτακτική», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ηλεία: Μαθητής σχολείου ειδικής αγωγής εμφάνισε μηνιγγίτιδα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος
Νοσοκομείο Πατρών 21.05.26

Συναγερμός για κρούσμα μηνιγγίτιδας σε σχολείο στην Ηλεία - Διασωληνωμένος νοσηλεύεται μαθητής

Ο μαθητής μονάδας ειδικής αγωγής στην Ηλεία παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου και από εκεί στο Π.Γ.Ν. Πατρών όπου νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα

Σύνταξη
Euroleague: Μέτρα για το Final Four στο ΟΑΚΑ – Πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν
Ελλάδα 21.05.26

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για το Final 4 στο ΟΑΚΑ - Πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Τα μέτρα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει του Final Four της EuroLeague 2026, στις 22 και 24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ «TELEKOM CENTER ATHENS», παρουσίασε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής

Σύνταξη
Αποστολάκη: Η κυβέρνηση αρνείται τη λογοδοσία, μετατρέπει τη Βουλή σε πεδίο αμνήστευσης και ατιμωρησίας
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση αρνείται τη λογοδοσία, μετατρέπει τη Βουλή σε πεδίο αμνήστευσης και ατιμωρησίας

Η Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι, «αμετανόητος. επιχειρεί να εξασφαλίσει το ακαταδίωκτο για τους εντολοδόχους του και δεν είναι διατεθειμένος να επιτρέψει την λογοδοσία για το σύστημα εξουσίας του»

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies