Μετά τους Τραμπ και Πούτιν, σειρά για τον Σι έχει η επίσκεψη στον Κιμ Γιονγκ Ούν
Πληροφορίες από τις ΗΠΑ, κάνουν λόγο πως σειρά στις συναντήσεις του Σι, μετά τις ΗΠΑ και την Ρωσία, έχει η Βόρεια Κορέα.
- Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ
- «Έξι χρόνια μετά, διαλέγω ακόμα τη ζωή»: Συγκινεί η Ιωάννα Παλιοσπύρου – Η ανάρτησή της
- Μεγάλη γιορτή σήμερα 21 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Πότε έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» – Επιδότηση έως 95%
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Πέντε ημέρες μετά την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Πεκίνο, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποίησαν σύνοδο κορυφής στην Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο την Πέμπτη, επιδεικνύοντας τον ισχυρό δεσμό μεταξύ των δύο χωρών.
Η συνάντηση και οι συμφωνίες μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, που ακολούθησε αμέσως τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας, ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα αντίθεσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Με τους Σι και Πούτιν να υιοθετούν μια «Κοινή Δήλωση για την Παγκόσμια Πολυπολικότητα και την Προώθηση ενός Νέου Τύπου Διεθνών Σχέσεων», ο Σι Τζινπίνγκ θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέροντας ότι «η αντίρροπη τάση του μονομερούς ηγεμονισμού είναι ανεξέλεγκτη», ενώ ο Πούτιν απάντησε ότι «η ολοκληρωμένη εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για τις σύγχρονες κρατικές σχέσεις».
Η ξεχωριστή συνεργασία της Ρωσίας με Κίνα και Βόρεια Κορέα, μπορεί να εξελιχθεί σε «τριανδρία»
Στην Κοινή Δήλωση οι δύο ηγέτες αντιτάχθηκαν ρητά στη διεύρυνση της εμπλοκής του ΝΑΤΟ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, καταδίκασε τις μονομερείς κυρώσεις κατά της Βόρειας Κορέας και ανέφερε ότι ο επανεξοπλισμός της Ιαπωνίας αποτελεί απειλή για την ειρήνη στην περιοχή.
Εν τω μεταξύ, το αμερικανικό εβδομαδιαίο περιοδικό Time, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε ότι ο Σι αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα ήδη από την επόμενη εβδομάδα.
Εφόσον η είδηση επιβεβαιωθεί και ο πρόεδρος της Κίνας, προχωρήσει με την επίσκεψη, μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για την δημιουργία μιας τριάδας ανάμεσα σε Βόρεια Κορέα, Κίνα και Ρωσία, η οποία δυνητικά θα δημιουργήσει σημαντικές επιπτώσεις για τη διπλωματική στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ έναντι της Βόρειας Κορέας και της Κίνας, όπως υπογραμμίζει ο τύπος της Νότιας Κορέας.
- Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων
- Μετά τους Τραμπ και Πούτιν, σειρά για τον Σι έχει η επίσκεψη στον Κιμ Γιονγκ Ούν
- Εκλογές Περού: Η υποψήφια της ακροδεξιάς Φουτζιμόρι έχει προβάδισμα 4% ενόψει β΄ γύρου
- Ασφαλείς οι πτήσεις στην Ελλάδα – Δεν αναμένονται ελλείψεις καυσίμων
- Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή
- Ρεκόρ για τις κυψέλες μελισσών στην ΕΕ – Έφτασαν τα 9,4 εκατ.
- Η απονομή του Europa League στην Άστον Βίλα (vid, pics)
- Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις