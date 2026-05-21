Μετά τους Τραμπ και Πούτιν, σειρά για τον Σι έχει η επίσκεψη στον Κιμ Γιονγκ Ούν

Πέντε ημέρες μετά την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Πεκίνο, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποίησαν σύνοδο κορυφής στην Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο την Πέμπτη, επιδεικνύοντας τον ισχυρό δεσμό μεταξύ των δύο χωρών.

Η συνάντηση και οι συμφωνίες μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, που ακολούθησε αμέσως τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας, ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα αντίθεσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με τους Σι και Πούτιν να υιοθετούν μια «Κοινή Δήλωση για την Παγκόσμια Πολυπολικότητα και την Προώθηση ενός Νέου Τύπου Διεθνών Σχέσεων», ο Σι Τζινπίνγκ θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέροντας ότι «η αντίρροπη τάση του μονομερούς ηγεμονισμού είναι ανεξέλεγκτη», ενώ ο Πούτιν απάντησε ότι «η ολοκληρωμένη εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για τις σύγχρονες κρατικές σχέσεις».

Στην Κοινή Δήλωση οι δύο ηγέτες αντιτάχθηκαν ρητά στη διεύρυνση της εμπλοκής του ΝΑΤΟ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, καταδίκασε τις μονομερείς κυρώσεις κατά της Βόρειας Κορέας και ανέφερε ότι ο επανεξοπλισμός της Ιαπωνίας αποτελεί απειλή για την ειρήνη στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, το αμερικανικό εβδομαδιαίο περιοδικό Time, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε ότι ο Σι αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Εφόσον η είδηση επιβεβαιωθεί και ο πρόεδρος της Κίνας, προχωρήσει με την επίσκεψη, μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για την δημιουργία μιας τριάδας ανάμεσα σε Βόρεια Κορέα, Κίνα και Ρωσία, η οποία δυνητικά θα δημιουργήσει σημαντικές επιπτώσεις για τη διπλωματική στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ έναντι της Βόρειας Κορέας και της Κίνας, όπως υπογραμμίζει ο τύπος της Νότιας Κορέας.