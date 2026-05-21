Συγγενείς και φίλοι των απαχθέντων από το Ισραήλ ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla απευθύνουν ανοικτή επιστολή προς την κυβέρνηση και, ανάμεσα σε άλλα, ζητούν «τον εντοπισμό όλων των Ελλήνων πολιτών που απήχθησαν και τη διασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης επικοινωνίας μαζί τους».

«Η ελληνική πρεσβεία στο Ισραήλ, το υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική κυβέρνηση όφειλαν εξαρχής να διασφαλίσουν την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των Ελλήνων πολιτών που απήχθησαν παράνομα»

Την επιστολή μπορεί να συνυπογράψει όποιος το επιθυμεί.

«Το ισραηλινό κράτος έδρασε δυτικά της Κύπρου, εντός της κυπριακής ζώνης έρευνας και διάσωσης»

«Τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι ανθρωπιστικές αποστολές Global Sumud Flotilla (GSF) και Freedom Flotilla Coalition (FFC), οι οποίες μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, δέχθηκαν βίαιες ενέργειες αναχαίτισης, κατάληψης και απαγωγής από ένοπλες ισραηλινές δυνάμεις. Το ισραηλινό κράτος έδρασε δυτικά της Κύπρου, εντός της κυπριακής ζώνης έρευνας και διάσωσης, παραβιάζοντας κατάφωρα για ακόμη μία φορά τα Διεθνή Ύδατα και το Διεθνές Δίκαιο.

Ανάμεσα στα μέλη των ανθρωπιστικών αποστολών βρίσκονται και 19 Έλληνες και Ελληνίδες των οποίων η τύχη αγνοείται», τονίζουν οι συγγενείς και φίλοι των απαχθέντων.

«Οι απαχθέντες ακτιβιστές, μετά από δύο 24ωρα κρατούμενοι ως όμηροι σε δύο πολεμικά ισραηλινά πλοία-φυλακή, φέρεται να έχουν μεταφερθεί παράνομα και χωρίς τη θέλησή τους στο λιμάνι του Ασντόντ. Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο, δέχονται βασανιστήρια παρουσία και υπό τις επευφημίες Ισραηλινού υπουργού. Άραγε το ελληνικό κράτος ανέχεται, συμφωνεί και επιχαίρει με την αποκρουστική αυτή κακομεταχείρηση;

Η ελληνική πρεσβεία στο Ισραήλ, το υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική κυβέρνηση όφειλαν εξαρχής να διασφαλίσουν την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των Ελλήνων πολιτών που απήχθησαν παράνομα, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση και ασφαλή επιστροφή τους. Αντ’ αυτού αποτελεί στρατηγική επιλογή της Ελληνικής Κυβέρνησης η προτεραιοποίηση των ομαλών σχέσεων με το κράτος του Ισραήλ εις βάρος της προστασίας της ζωής των ίδιων των πολιτών της», τονίζεται στην επιστολή.

«Έχει διακοπεί κάθε επικοινωνία»

«Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, 18 Μαΐου 2026, έχει διακοπεί κάθε επικοινωνία με τα μέλη της ελληνικής αποστολής και προς ώρας οι συγγενείς στερούνται σαφή ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας, τον τόπο και τις συνθήκες της παράνομης κράτησής τους. Ταυτόχρονα, η διαχείριση της κατάστασης και η χυδαία αντιμετώπιση των οικείων από το υπουργείο Εξωτερικών συνιστά εμπαιγμό και εξευτελισμό των θεσμικών υποχρεώσεών του.

Οι ενέργειες της Ελληνικής Κυβέρνησης μόνο ως κεραυνός εν αιθρία δεν μπορούν να ιδωθούν. Συνιστούν πάγια πρακτική που επαναλαμβάνεται, με κορύφωση τη σαφή στάση αποδοχής της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού.

Τι ζητούν οι συγγενείς και φίλοι των απαχθέντων μελών του Global Sumud Flotilla

Οι συγγενείς και φίλοι των απαχθέντων μελών του Global Sumud Flotilla τονίζουν:

«Απαιτούμε από την Ελληνική Κυβέρνηση:

τον εντοπισμό όλων των Ελλήνων πολιτών που απήχθησαν και τη διασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης επικοινωνίας μαζί τους την άμεση απελευθέρωση και τον επαναπατρισμό όλων των απαχθέντων την παροχή σαφούς και επαρκούς ενημέρωσης προς τους συγγενείς των απαχθέντων την καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης στον στόλο αλληλεγγύης να εγγυηθεί ότι τα μέλη των αποστολών δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο και δεν θα υποστούν κακομεταχείριση και περαιτέρω παραβίαση των δικαιωμάτων τους».



Στον λογαριασμό του March to Gaza Greece έχουν αναρτηθεί και μηνύματα στήριξης στους ακτιβιστές που έχουν απαχθεί από το Ισραήλ:

Νέα συγκέντρωση το απόγευμα της Πέμπτης – Πορεία στην πρεσβεία του Ισραήλ

Νέα συγκέντρωση στο πάρκο Ελευθερίας με αίτημα την απελευθέρωση των ακτιβιστών θα γίνει στις 19:00 η ώρα την Πέμπτη, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στην πρεσβεία του Ισραήλ.

Στην κινητοποίηση καλεί και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών (ΣΜΤ), σημειώνοντας ότι ανάμεσα στους απαχθέντες βρίσκεται η γενική γραμματέας του, Χριστίνη Δέση – Λουκά και ένα ακόμα μέλος του.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρωτοστατεί ως ο πιο πρόθυμος σύμμαχος, παραχωρώντας υποδομές και επιτρέποντας την ισραηλινή επέμβαση ακόμα και μέσα σε ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης, αγνοώντας τα σήματα κινδύνου και διευκολύνοντας την απαγωγή αγωνιστών. Στην ίδια ακριβώς ρότα κινείται και η Κυβέρνηση της Κύπρου καθώς η δεύτερη επέμβαση γίνεται εντός της SAR (ζώνη έρευνας και διάσωσης) του κυπριακού κράτος.

Καλούμε όλα τα σωματεία, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες να καταδικάσουν τη βίαιη απαγωγή των εργαζομένων και μελών του στόλου και να απαιτήσουν την άμεση και ασφαλή απελευθέρωσή τους!», τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή του το ΣΜΤ.