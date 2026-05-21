21.05.2026 | 08:38
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για όπλα και ναρκωτικά
Ελλάδα 21 Μαΐου 2026, 09:33

Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη στο Αστυνομικό Μέγαρο έχουν προσαχθεί άτομα

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ηράκλειο Κρήτης με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετές προσαγωγές ατόμων στο Αστυνομικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris η επιχείρηση των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε τα ξημερώματα σε διάφορες περιοχές της Κρήτης για όπλα και ναρκωτικά.

Μάλιστα στο Αστυνομικό Μέγαρο έχουν μεταφερθεί αυτοκίνητα και μηχανές, ενώ μεταξύ των προσαχθέντων είναι και νεαρά άτομα.

Πρόκειται για μία συντονισμένη επιχείρηση, με την συμμετοχή των ανδρών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της ΟΠΚΕ, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, Μυλοποτάμου, Μεσσαράς και Λασιθίου.

Οι έρευνες αφορούν συγκεκριμένες οικογένειες που σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης σχετίζονται με υποθέσεις ναρκωτικών ουσιών.

ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προϋπόθεση το άνοιγμα του Ορμούζ για να μην αλλάξει τα τραπεζικά πλάνα

Χαλκίδα: Ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω ακύρωσης δρομολογίων – Ανακοίνωση της Hellenic Train
Τι συνέβη 21.05.26

«Αρχικά μας είπαν να περιμένουμε να δούμε εάν θα εκτελεστεί το επόμενο δρομολόγιο και στη συνέχεια μας ενημέρωσαν για τα λεωφορεία» λένε επιβάτες που περίμεναν τα πρωινά τρένα στη Χαλκίδα

Σύνταξη
Η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 21.05.26

Σήμερα αναμένεται να περάσουν το εισαγγελικό κατώφλι τα μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα αντί να εμφανιστούν αυτοπροσώπως να εκπροσωπηθούν από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Μίνα Μουστάκα
Αποκάλυψη in: Εισαγγελική έρευνα για τα βίντεο σοκ με τις αιματηρές επιθέσεις στις φυλακές Κορυδαλλού – Το άγνωστο παρασκήνιο
Ελλάδα 21.05.26

Τα βίντεο με τις αιματηρές επιθέσεις κρατούμενου σε συγκρατούμενούς του προκάλεσαν την παρέμβαση εισαγγελέα - Ερωτήματα για το εάν ο δράστης λειτουργούσε εν γνώση ή ακόμα και με κάλυψη των σωφρονιστικών υπαλλήλων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Φυλακισμένοι για μέθη ή ταχύτητα
Ελλάδα 21.05.26

Ενας στους 200 κρατουμένους πλέον έχει προκαλέσει ατύχημα ή έχει επιδείξει παράνομη οδηγική συμπεριφορά

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική
HYSPLIT 20.05.26

Με ανάρτηση και εκτενές άρθρο στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δείχνει βασιζόμενος σε ειδικό μοντέλο, ποιες περιοχές πρέπει να ελεγχθούν.

Final Four: Απαγόρευση συναθροίσεων και μοτοπορειών στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 20.05.26

Δεν θα επιτραπούν συναθροίσεις και μοτοπορείες για λόγους ασφαλείας στο πλαίσιο της διεξαγωγής του EUROLEAGUE FINAL FOUR ATHENS 2026 με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Φάμελλος: Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

«Η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα έπρεπε να εμπλέκει όλους τους πολίτες και να μη χαρακτηρίζεται από τη συζήτηση για σκάνδαλα ή για παραβιάσεις του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Ευρώπη: Το 56% των πολιτών δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς – Στην Ελλάδα;
Βαθιές ανισότητες 21.05.26

Τι αναφέρει η έρευνα της Greenpeace «Δύσκολη πρόσβαση: Η έλλειψη πρόσβασης στις μεταφορές στην Ευρώπη» - Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου στην ήπειρο

Ζαχαρίας Κεσσές: Κάποια θύματα του Predator ντίλαραν με τις υποκλοπές το πολιτικό τους μέλλον, όλοι όσοι είναι στη λίστα, δεν τους ακούμπησε κανείς
Σειφ Σπεις 21.05.26

«Αν οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, που χειρίστηκαν τις υποκλοπές είχαν κάνει στοιχειωδώς τη δουλειά τους, η υπόθεση θα είχε τελειώσει πολλά χρόνια πριν» σημειώνει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, αποκαλύπτοντας ότι τα στοιχεία τεκμηριώνουν το αδίκημα της κατασκοπείας, αλλά και τη σχέση ΕΥΠ - ιδιωτών που προμήθευαν το Predator. Μιλά για την «απειλή» του Ταλ Ντίλιαν (Intellexa), το χρέος των δικαστών, τη στάση υπουργών «θυμάτων» υποκλοπών, αλλά και αυτή του Γρηγόρη Δημητριάδη που τότε κατείχε κρίσιμο πόστο. «Είναι υποχρέωσή μου να μη φοβάμαι» λέει.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)
Europa League 21.05.26

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στην Κωνσταντινούπολη και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, πανηγύρισε με την ψυχή του το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της αγαπημένης του ομάδας.

Μερτς: Προτείνει να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» με την ΕΕ πριν από την πλήρη ένταξή της
Δείτε αναλυτικά 21.05.26

Η πρόταση του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς θεωρείται ενδιάμεση λύση - Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί «πλήρη ένταξη» στην ΕΕ, κατά προτίμηση το 2027

Ποιοι σκύλοι επιτίθενται τελικά στους ανθρώπους; – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Οι παράγοντες κινδύνου 21.05.26

Τα περιστατικά με δαγκώματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποιοι σκύλοι «κρύβονται» πίσω από αυτά, γιατί οι στατιστικές ανά φυλή μάς οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα.

Τζούλη Τούντα
Ο Αταμάν συνδέεται με την Μπαρτσελόνα
Euroleague 21.05.26

Ο Εργκίν Αταμάν φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για την αποχώρηση του στον Παναθηναϊκό, καθώς στην Ισπανία γράφουν ότι είναι υποψήφιος για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Χαλκίδα: Ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω ακύρωσης δρομολογίων – Ανακοίνωση της Hellenic Train
Τι συνέβη 21.05.26

«Αρχικά μας είπαν να περιμένουμε να δούμε εάν θα εκτελεστεί το επόμενο δρομολόγιο και στη συνέχεια μας ενημέρωσαν για τα λεωφορεία» λένε επιβάτες που περίμεναν τα πρωινά τρένα στη Χαλκίδα

Ρωσία – Ουκρανία: Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις – Από δύο νεκροί για κάθε πλευρά
«Παγωμένες» συνομιλίες 21.05.26

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με τηn εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο

ΟΗΕ: Ιστορικό «ναι» σε ψήφισμα για την κλιματική αλλαγή – Οι οχτώ χώρες που είπαν «όχι»
Περιβάλλον 21.05.26

Οι ΗΠΑ, μία από τις οχτώ χώρες με την υψηλότερη παραγωγή πετρελαίου και τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου- τάχθηκαν κατά του μέτρου για την κλιματική αλλαγή

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Live η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό, Αραμπατζή
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.05.26 Upd: 09:57

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επανέρχεται στη Βουλή με τη συζήτηση επί του αιτήματος της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή

Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται
Editorial 21.05.26

Οι υποκλοπές παραμένουν σκιά στη δημοκρατία μας. Και ο τρόπος που το χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία και οι παρατρεχάμενοι απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
NBA: Έκαναν το 1-1 οι Θάντερ κόντρα στους Σπερς
Μπάσκετ 21.05.26

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους αυτή τη φορά και ισοφάρισαν σε 1-1 τους Σαν Αντόνιο Σπερς, επικρατώντας με 122-113 στο Game 2 των τελικών της δυτικής περιφέρειας του NBA.

Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in
Ανθρωπιστική βοήθεια 21.05.26

Αρνητική στάση τηρούν τις τελευταίες μέρες οι αρχές της Ανατολικής Λιβύης απέναντι στο πέρασμα της ανθρωπιστικής βοήθειας - «κρατάμε το ηθικό μας, αλλά μοιράζουμε τροφή και νερό» σύμφωνα με το Άλκι Παπασταθόπουλος

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο
Μάχη με την επιδημία 21.05.26

Χωρίς επαρκή προστασία οι υγειονομικοί απέναντι στον ιό Έμπολα - Οι δυσκολίες λόγω του στελέχους Μπουντιμπούγκιο - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χειροτερεύουν την κατάσταση

Νεκτάριος Δαργάκης
Συντάξεις χηρείας: Δεν θα γίνει καμία περικοπή – Τι εξετάζει η κυβέρνηση για οριστική λύση
Τι εξετάζεται 21.05.26

Η λύση που επεξεργάζεται το υπ. Εργασίας προβλέπει οι συντάξεις χηρείας να επανέλθουν στο 70% αντί του 35% της σύνταξης των θανόντων, την οποία λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι

Κώστας Παπαδής
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

