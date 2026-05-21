Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για όπλα και ναρκωτικά
Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη στο Αστυνομικό Μέγαρο έχουν προσαχθεί άτομα
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ηράκλειο Κρήτης με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετές προσαγωγές ατόμων στο Αστυνομικό Μέγαρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris η επιχείρηση των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε τα ξημερώματα σε διάφορες περιοχές της Κρήτης για όπλα και ναρκωτικά.
Μάλιστα στο Αστυνομικό Μέγαρο έχουν μεταφερθεί αυτοκίνητα και μηχανές, ενώ μεταξύ των προσαχθέντων είναι και νεαρά άτομα.
Πρόκειται για μία συντονισμένη επιχείρηση, με την συμμετοχή των ανδρών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της ΟΠΚΕ, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, Μυλοποτάμου, Μεσσαράς και Λασιθίου.
Οι έρευνες αφορούν συγκεκριμένες οικογένειες που σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης σχετίζονται με υποθέσεις ναρκωτικών ουσιών.
