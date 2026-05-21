Euroleague: «Οι X-Factors που θα κρίνουν το Final Four της Αθήνας»

Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Αθήνας έχει ξεκινήσει, αφού την Παρασκευή (22/5) θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί ανάμεσα σε Ολυμπιακό – Φενέρμπαχτσε (18:00) και Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης (21:00), όπου θα προκύψει και ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης.

Κι ενώ, όπως είναι λογικό, όλοι ψάχνουν να βρουν τα ατού της κάθε ομάδες μέσω των κορυφαίων τους παικτών, η διοργάνωση σκέφτεται «έξω από το κουτί» και μας παρουσιάζει έναν παίκτη από κάθε σύνολο που θα αποτελέσει τον «X-Factor» στο Final Four.

Έτσι επιλέχθηκαν ο Ντόντα Χολ από τον Ολυμπιακό, ο Νάντο Ντε Κολό από τη Φενέρμπαχτσε, ο Σέρχιο Ντε Λαρέα από τη Βαλένθια και ο Γκάμπριελ Ντεκ από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ολυμπιακός: Ντόντα Χολ

«Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο στο Telekom Center της Αθήνας, ο Ντόντα Χολ θα έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό σε αυτό. Οι αγώνες του Final Four είναι φτιαγμένοι για παίκτες με μεγάλη ενέργεια, και αυτό ακριβώς προσφέρει ο Χολ: σωματική δύναμη, εκφοβισμό και εκείνες τις φάσεις που αλλάζουν τη ροή του αγώνα και μπορούν να κρίνουν ένα παιχνίδι υψηλής πίεσης», αναφέρει για τον Ντόντα Χολ η Euroleague

«Ο Χολ έδειξε τι μπορεί να κάνει στην ήττα από τη Φενερμπαχτσέ αυτή τη σεζόν, σημειώνοντας 16 πόντους και 11 ριμπάουντ. Με τη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης να μην διαθέτουν κάποιον κυρίαρχο σέντερ, το σκηνικό είναι έτοιμο για τον Χολ να επιβληθεί στη ρακέτα. Μπορεί να αποτελέσει πραγματικό πρόβλημα για κάθε αντίπαλο αυτό το Σαββατοκύριακο».

Φενέρμπαχτσε: Νάντο Ντε Κολό

«Μπορεί να ακούγεται σαν υπερβολικά μεγάλο όνομα για έναν… παράγοντα-κλειδί, αλλά ο Νάντο Ντε Κολό θα μπορούσε να είναι ακριβώς αυτό, όπως ήταν ο Έρικ ΜακΚόλουμ για τη Φενέρμπαχτσε πέρυσι. Ο δύο φορές πρωταθλητής και πρώην MVP της Euroleague και του Final Four μπαίνει ως αναπληρωματικός από τότε που εντάχθηκε στον σύλλογο τον Ιανουάριο, με μέσο όρο περίπου 17 λεπτά συμμετοχής, 10,1 πόντους με 45,5% στα τρίποντα και 2,4 ασίστ», τονίζει για τον Νάντο Ντε Κολό η Euroleague.

«Στα πλέι-οφ εναντίον της Ζάλγκιρις, έκανε τη διαφορά στο Game 2 με 16 πόντους, αλλά συνέβαλε με μόλις 14 πόντους συνολικά στα άλλα τρία παιχνίδια. Το Final Four, ωστόσο, είναι ένα μέρος όπου ο Ντε Κολό ξέρει πώς να λάμψει – και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η εκδοχή του εαυτού του από το Game 2, κλίνοντας την ισορροπία υπέρ της Φενέρμπαχτσε».

Βαλάνθια: Σέρχιο Ντε Λαρέα

«Σε ηλικία μόλις 20 ετών, ο Σέρχιο Ντε Λαρέα είναι ο νεότερος παίκτης σε αυτό το Final Four – αλλά παίζει σαν βετεράνος. Είτε πετυχαίνοντας τις νικητήριες βολές για να νικήσει τον Ολυμπιακό στην κανονική περίοδο είτε σημειώνοντας 9 πόντους στον 5ο αγώνα για να βοηθήσει τη Βαλένθια να ξεπεράσει τον Παναθηναϊκό, ο Ντε Λαρέα έχει τη συνήθεια να αναλαμβάνει δράση όταν αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία», σημειώνει η Eurolegue για τον Σέρχιο Ντε Λαρέα.

«Με τον Ζαν Μοντέρο να τραβάει το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής μετά την κυριαρχική του πορεία στα πλέι οφ, ο Ντε Λαρέα θα πρέπει να βρει χώρο για να δράσει. Ξεκινώντας από τον ημιτελικό εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, αυτό θα μπορούσε να είναι το Σαββατοκύριακο που θα γίνει γνωστός σε όλους».

Ρεάλ Μαδρίτης: Γκάμπριελ Ντεκ

«Αυτή θα είναι η πέμπτη συμμετοχή του Γκάμπριελ Ντεκ στο Final Four (αν και το 2023 δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού), ο οποίος ολοκληρώνει την όγδοη σεζόν του στη Μαδρίτη. Ωστόσο, η φετινή σεζόν ήταν διαφορετική από τις προηγούμενες. Ενώ ο Ντεκ έχει αγωνιστεί σε 39 αγώνες μέχρι στιγμής – αριθμός ρεκόρ στην καριέρα του –, έχει ξεκινήσει ως βασικός μόνο σε οκτώ από αυτούς, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο στην καριέρα του. Μπορεί να γίνει ο παράγοντας που θα κάνει τη διαφορά στην Αθήνα;», γράφει για τον Γκάμπριελ Ντεκ η Euroleague.

«Το όνομα του Ντεκ έχει ήδη χαραχτεί στα βιβλία της ιστορίας της Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει παίξει τον έκτο μεγαλύτερο αριθμό λεπτών στην ιστορία του συλλόγου και είναι πέμπτος στα ριμπάουντ και έκτος στο PIR. Ο Ντεκ φέρνει την απαραίτητη εμπειρία και, σε ηλικία 31 ετών, εξακολουθεί να έχει τις ικανότητες να οδηγήσει τη Μαδρίτη στην κορυφή. Η σκληρότητά του είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα και με τους «Λος Μπλάνκος» να έχουν ελλείψεις στο μπροστινό μέρος του γηπέδου, ο Ντεκ θα μπορούσε να είναι η απάντηση σε αυτό που χρειάζεται ο προπονητής Σκαριόλο».