sports betsson
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Euroleague: «Οι X-Factors που θα κρίνουν το Final Four της Αθήνας»
Μπάσκετ 21 Μαΐου 2026, 08:15

Euroleague: «Οι X-Factors που θα κρίνουν το Final Four της Αθήνας»

Σε αφιέρωμά της η Ευρωλίγκα παραθέτει τους παίκτες που θεωρεί εκείνη ότι θα αποτελέσουν τους «X-Factors» (τα «κλειδιά») στο Final Four της Αθήνας στο «Telekom Center».

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Αθήνας έχει ξεκινήσει, αφού την Παρασκευή (22/5) θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί ανάμεσα σε ΟλυμπιακόΦενέρμπαχτσε (18:00) και Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης (21:00), όπου θα προκύψει και ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης.

Κι ενώ, όπως είναι λογικό, όλοι ψάχνουν να βρουν τα ατού της κάθε ομάδες μέσω των κορυφαίων τους παικτών, η διοργάνωση σκέφτεται «έξω από το κουτί» και μας παρουσιάζει έναν παίκτη από κάθε σύνολο που θα αποτελέσει τον «X-Factor» στο Final Four.

Έτσι επιλέχθηκαν ο Ντόντα Χολ από τον Ολυμπιακό, ο Νάντο Ντε Κολό από τη Φενέρμπαχτσε, ο Σέρχιο Ντε Λαρέα από τη Βαλένθια και ο Γκάμπριελ Ντεκ από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ολυμπιακός: Ντόντα Χολ

«Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο στο Telekom Center της Αθήνας, ο Ντόντα Χολ θα έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό σε αυτό. Οι αγώνες του Final Four είναι φτιαγμένοι για παίκτες με μεγάλη ενέργεια, και αυτό ακριβώς προσφέρει ο Χολ: σωματική δύναμη, εκφοβισμό και εκείνες τις φάσεις που αλλάζουν τη ροή του αγώνα και μπορούν να κρίνουν ένα παιχνίδι υψηλής πίεσης», αναφέρει για τον Ντόντα Χολ η Euroleague

«Ο Χολ έδειξε τι μπορεί να κάνει στην ήττα από τη Φενερμπαχτσέ αυτή τη σεζόν, σημειώνοντας 16 πόντους και 11 ριμπάουντ. Με τη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης να μην διαθέτουν κάποιον κυρίαρχο σέντερ, το σκηνικό είναι έτοιμο για τον Χολ να επιβληθεί στη ρακέτα. Μπορεί να αποτελέσει πραγματικό πρόβλημα για κάθε αντίπαλο αυτό το Σαββατοκύριακο».

Φενέρμπαχτσε: Νάντο Ντε Κολό

«Μπορεί να ακούγεται σαν υπερβολικά μεγάλο όνομα για έναν… παράγοντα-κλειδί, αλλά ο Νάντο Ντε Κολό θα μπορούσε να είναι ακριβώς αυτό, όπως ήταν ο Έρικ ΜακΚόλουμ για τη Φενέρμπαχτσε πέρυσι. Ο δύο φορές πρωταθλητής και πρώην MVP της Euroleague και του Final Four μπαίνει ως αναπληρωματικός από τότε που εντάχθηκε στον σύλλογο τον Ιανουάριο, με μέσο όρο περίπου 17 λεπτά συμμετοχής, 10,1 πόντους με 45,5% στα τρίποντα και 2,4 ασίστ», τονίζει για τον Νάντο Ντε Κολό η Euroleague.

«Στα πλέι-οφ εναντίον της Ζάλγκιρις, έκανε τη διαφορά στο Game 2 με 16 πόντους, αλλά συνέβαλε με μόλις 14 πόντους συνολικά στα άλλα τρία παιχνίδια. Το Final Four, ωστόσο, είναι ένα μέρος όπου ο Ντε Κολό ξέρει πώς να λάμψει – και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η εκδοχή του εαυτού του από το Game 2, κλίνοντας την ισορροπία υπέρ της Φενέρμπαχτσε».

Βαλάνθια: Σέρχιο Ντε Λαρέα

«Σε ηλικία μόλις 20 ετών, ο Σέρχιο Ντε Λαρέα είναι ο νεότερος παίκτης σε αυτό το Final Four – αλλά παίζει σαν βετεράνος. Είτε πετυχαίνοντας τις νικητήριες βολές για να νικήσει τον Ολυμπιακό στην κανονική περίοδο είτε σημειώνοντας 9 πόντους στον 5ο αγώνα για να βοηθήσει τη Βαλένθια να ξεπεράσει τον Παναθηναϊκό, ο Ντε Λαρέα έχει τη συνήθεια να αναλαμβάνει δράση όταν αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία», σημειώνει η Eurolegue για τον Σέρχιο Ντε Λαρέα.

«Με τον Ζαν Μοντέρο να τραβάει το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής μετά την κυριαρχική του πορεία στα πλέι οφ, ο Ντε Λαρέα θα πρέπει να βρει χώρο για να δράσει. Ξεκινώντας από τον ημιτελικό εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, αυτό θα μπορούσε να είναι το Σαββατοκύριακο που θα γίνει γνωστός σε όλους».

Ρεάλ Μαδρίτης: Γκάμπριελ Ντεκ

«Αυτή θα είναι η πέμπτη συμμετοχή του Γκάμπριελ Ντεκ στο Final Four (αν και το 2023 δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού), ο οποίος ολοκληρώνει την όγδοη σεζόν του στη Μαδρίτη. Ωστόσο, η φετινή σεζόν ήταν διαφορετική από τις προηγούμενες. Ενώ ο Ντεκ έχει αγωνιστεί σε 39 αγώνες μέχρι στιγμής – αριθμός ρεκόρ στην καριέρα του –, έχει ξεκινήσει ως βασικός μόνο σε οκτώ από αυτούς, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο στην καριέρα του. Μπορεί να γίνει ο παράγοντας που θα κάνει τη διαφορά στην Αθήνα;», γράφει για τον Γκάμπριελ Ντεκ η Euroleague.

«Το όνομα του Ντεκ έχει ήδη χαραχτεί στα βιβλία της ιστορίας της Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει παίξει τον έκτο μεγαλύτερο αριθμό λεπτών στην ιστορία του συλλόγου και είναι πέμπτος στα ριμπάουντ και έκτος στο PIR. Ο Ντεκ φέρνει την απαραίτητη εμπειρία και, σε ηλικία 31 ετών, εξακολουθεί να έχει τις ικανότητες να οδηγήσει τη Μαδρίτη στην κορυφή. Η σκληρότητά του είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα και με τους «Λος Μπλάνκος» να έχουν ελλείψεις στο μπροστινό μέρος του γηπέδου, ο Ντεκ θα μπορούσε να είναι η απάντηση σε αυτό που χρειάζεται ο προπονητής Σκαριόλο».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Τράπεζες
Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια

Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Νίκολιτς: «Νιώθω ότι ο Ομπράντοβιτς δεν έχει τελειώσει με την Παρτιζάν»
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Νίκολιτς: «Νιώθω ότι ο Ομπράντοβιτς δεν έχει τελειώσει με την Παρτιζάν»

Ο Νίκολιτς μίλησε με συγκίνηση για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον αείμνηστο Ντούσαν Βουγιόσεβιτς, αποθεώνοντας δύο από τις σημαντικότερες μορφές της σερβικής μπασκετικής σχολής

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
betson_textlink
Stream sports
Final Four 2026: Αυτοί οι διαιτητές θα σφυρίξουν τον ημιτελικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Μπάσκετ 21.05.26

Final Four 2026: Αυτοί οι διαιτητές θα σφυρίξουν τον ημιτελικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Το βράδυ της Πέμπτης (21/5) η Euroleague γνωστοποίησε τους διαιτητές των ημιτελικών του Final Four 2026. Η τριάδα που θα «σφυρίξει» το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, αλλά και το Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων ενόψει Βαλένθια (vids)
Μπάσκετ 21.05.26

Ρεάλ Μαδρίτης: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων ενόψει Βαλένθια (vids)

Παρακολουθήστε βίντεο από την τελευταία προπόνηση της Ρεάλ ενόψει του ισπανικού «εμφυλίου» με τη Βαλένθια στον μεγάλο, δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague (22/5, 21:00).

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)
Μπάσκετ 21.05.26

Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)

Ο Ντόντα Χολ τόνισε πως δεν αισθάνεται πίεση για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε καθώς όπως εξήγησε ο Ολυμπιακός δούλεψε σκληρά όλη τη σεζόν για βρίσκεται στο Final Four.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»
Μπάσκετ 21.05.26

Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πιο σκληρός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, σε σχέση με τον περσινό ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Κούβα απαντά στον κουβανικής καταγωγής Ρούμπιο κάνοντάς τον μαριονέτα του Muppet Show
Ανάλυση με καρτούν 22.05.26

Η Κούβα απαντά στον κουβανικής καταγωγής Ρούμπιο κάνοντάς τον μαριονέτα του Muppet Show

Η Κούβα κάνει μια πλήρη ανάλυση των κινήσεων των ΗΠΑ εναντίον της με ένα καρτούν διάρκειας δύο λεπτών με μια μαριονέτα που υποδύεται τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο υποψήφιος δήμαρχος της Λίμα χτυπά σύμβουλό του με τέιζερ και σκάει στα γέλια [βίντεο]
Ωραία καμπάνια 22.05.26

Ο υποψήφιος δήμαρχος της Λίμα χτυπά σύμβουλό του με τέιζερ και σκάει στα γέλια

Ο δήμαρχος πόλης του Περού πυροβολεί με τέιζερ τον σύμβουλό του και αυτός καταρρέει σε γραφείο. Αργότερα ο βοηθός είπε ότι θα κάθονταν «1.000 φορές να του ρίξει ο δήμαρχος» και πως είναι ΑΙ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι

Η Πολωνία και η Πορτογαλία σημείωσαν την ισχυρότερη αύξηση του πραγματικού εισοδήματος νοικοκυριών στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια. Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση

Σύνταξη
Μεταναστευτικό: Κράτηση, απελάσεις και «μαύρες τρύπες» εκτός ΕΕ
«Σοβαρή οπισθοδρόμηση» 22.05.26

Μεταναστευτικό στην Ευρώπη - Κράτηση, απελάσεις και «μαύρες τρύπες» εκτός ΕΕ

Οι Βρυξέλλες επιχειρούν να αυξήσουν τις επιστροφές απορριφθέντων αιτούντων άσυλο εν μέσω πολιτικής πίεσης για το μεταναστευτικό από τη δεξιά στροφή που καταγράφεται σε ολόκληρη την Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια
Μελέτη 22.05.26

Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια

Εντείνονται οι ανισότητες πρόσβασης των ευρωπαίων ασθενών σε νέες θεραπείες, ενόσω αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι για φαρμακευτική δαπάνη στις άλλες χώρες του κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;
Fizz 22.05.26

Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;

Παράλληλες παρεμβάσεις του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι αναζωπυρώνουν τις φήμες για παρασκηνιακές κινήσεις συμφιλίωσης και πιθανή επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία

Σύνταξη
Αχμάντ Βαϊντί: Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός ταξίαρχος που ορίζει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
Πόλεμος στο Ιράν 22.05.26

Αχμάντ Βαϊντί: Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός ταξίαρχος που ορίζει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Ο Αχμάντ Βαϊντί φέρεται ότι συνδέεται με διαβόητες επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν και στο εξωτερικό τις τελευταίες δεκαετίες. Και πλέον αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
Απόφαση-σταθμός 22.05.26

Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους – Η ελευθερία μετακίνησης εντός της Ένωσης δεν μπορεί να στερεί κεκτημένα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Γεώργιος Μαζιάς
Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Επιστήμες 22.05.26

Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία

Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μαξίμου: Με Βορίδη εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει εξεταστική υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Μαξίμου: Με Βορίδη εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει εξεταστική υποκλοπών

Πίσω από τη σιγή ιχθύος του Μαξίμου, βρίσκονται οι μεθοδεύσεις για μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές, μέσω επίκλησης λόγων «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας» και ανέβασμα της αναγκαίας πλειοψηφίας από τους 120 στους 151 βουλευτές, προκειμένου η κυβερνητική πλειοψηφία να στερήσει από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Θεσσαλονίκη: Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού
Παρασκήνιο 22.05.26

Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού

Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης παρευρέθηκε στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, γιατί «αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα».

Σύνταξη
Αιματηρή σύγκρουση φυλών αυτοχθόνων στην Κολομβία με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 44 τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 22.05.26

Αιματηρή σύγκρουση φυλών αυτοχθόνων στην Κολομβία με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 44 τραυματίες

Νεκροί και δεκάδες τραυματίες στην Κολομβία από συγκρούσεις με όπλα και ρόπαλα φυλών αυτοχθόνων για εδάφη. Πληροφορίες από την χώρα κάνουν λόγο για 5 έως 10 νεκρούς, χωρίς όμως την επιβεβαίωση των αρχών.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία – Οι αντιδράσεις του προέδρου και του υπουργού Άμυνας
ΝΑΤΟ - ΗΠΑ 22.05.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία – Οι αντιδράσεις του προέδρου και του υπουργού Άμυνας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την αποστολή 5.000 αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία. Οι Κάρολ Ναβρότσκι και Βλάντισλαβ, Κόσινιακ - Καμίς το θεωρούν δείγμα της στενής τους σχέσης

Σύνταξη
Ο Οζγκιούρ Οζέλ καλεί σε αντίσταση, δηλώνει ότι δεν θα φύγει – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»
Κόσμος 22.05.26

Ο Οζγκιούρ Οζέλ καλεί σε αντίσταση, δηλώνει ότι δεν θα φύγει – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»

«Αρνούμαστε να είμαστε η αντιπολίτευση της Αυτού Μεγαλειότητας, αρνηθήκαμε να είμαστε η αντιπολίτευση του παλατιού και δεν θα γίνουμε» είπε ανάμεσα σε άλλα ο τούρκος πολιτικός

Σύνταξη
Νέα διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βολιβίας εναντίον του προέδρου Πας
130 συλλήψεις 22.05.26

Νέα διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βολιβίας εναντίον του προέδρου Πας

Την ώρα που τα δυτικά κράτη στηρίζουν την κυβέρνηση Πας, χιλιάδες εργαζόμενοι επανδρώνουν οδοφράγματα και προσπαθούν να αντισταθούν στις πολιτικές λιτότητας, εν μέσω εξαθλίωσης του λαού.

Σύνταξη
Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες – Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση [βίντεο]
Κόσμος 22.05.26

Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες - Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση

Στο πρώτο περιστατικό άγνωστοι εκτέλεσαν 13 έως 17 εργάτες φυτείας φοινικελαίου και στο δεύτερο σκότωσαν 5 αστυνομικούς της ομάδας εναντίον των συμμοριών και τρεις πολίτες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα
Πυρηνική αποτροπή 22.05.26

Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Ο Πούτιν από τη Ρωσία δήλωσε, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ: «Η χρήση πυρηνικών όπλων είναι ένα ακραίο, εξαιρετικό μέτρο για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας των κρατών μας».

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Cookies