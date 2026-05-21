NBA: Έκαναν το 1-1 οι Θάντερ κόντρα στους Σπερς
Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους αυτή τη φορά και ισοφάρισαν σε 1-1 τους Σαν Αντόνιο Σπερς, επικρατώντας με 122-113 στο Game 2 των τελικών της δυτικής περιφέρειας του NBA.
Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έβγαλαν αντίδραση στο Game 2 των τελικών της Δύσης, επικρατώντας των Σαν Αντόνιο Σπερς με 122-113, για να φέρουν τη σειρά στα ίσα (1-1).
To πρώτο δωδεκάλεπτο ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες με 31-31, όμως στη δεύτερη περίοδο οι Θάντερ έτρεξαν επί μέρους 31-20 και έκλεισαν το ημίχρονο στο +11 (62-51). Και μέχρι το φινάλε εν τέλει κράτησαν τη νίκη και το 1-1.
Οι Θάντερ ήταν αποφασισμένοι και ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 30 πόντους, 9 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Κομβικός ο Καρούσο με 17 πόντους αλλά και 5 ασίστ.
Από την άλλη πλευρά ο Γουεμπανιάμα μέτρησε 21 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ. O Kαστλ είχε 25 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Βασέλ τελείωσε με 22 πόντους.
