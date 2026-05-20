Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)
Παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 22 πόντους 8 λεπτά πριν το τέλος, τελικά οι Νιου Γιορκ Νίκς έκαναν τη μεγάλη ανατροπή και νίκησαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για το 1-0 στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.
Με έναν εκπληκτικό Τζέιλεν Μπράνσον που πέτυχε 38 πόντους και 15 εξ αυτών στο τέταρτο δεκάλεπτο, οι Νιου Γιορκ Νικς πέτυχαν μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του NBA, επικρατώντας 115-104 των Κλίβελαντ Καβαλίερς στην παράταση, για να πάρουν έτσι προβάδισμα 1-0 στους τελικούς της Ανατολής.
Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρέθηκε να χάνει με 71-93 7:52 πριν το τέλος του αγώνα, ωστόσο, με ανατροπή διαρκείας και πρωταγωνιστή τον Μπράνσον που ισοφάρισε σε 101-101, 19 δεύτερα πριν την κόρνα της λήξης, κατάφερε να στείλει αρχικά το ματς στην παράταση.
Για να συμβεί αυτό και να ανατρέψουν αυτή τη διαφορά των 22 πόντων που είχαν πάρει οι Καβς, οι Νικς χρειάστηκε να πετύχουν ένα επί μέρους σκορ 30-8, το οποίο εκτοξεύθηκε στο 44-11 της παράτασης, εκεί όπου τελικά πήραν τη νίκη με δική τους διαφορά 11 πόντων (σ.σ. 14-3).
Αξίζει να σημειωθεί πως ανατροπή αυτή ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία των Νιου Γιορκ Νικς στα Playoffs και η μεγαλύτερη συνολικά για οποιαδήποτε ομάδα σε τέταρτο δεκάλεπτο τελικών Περιφέρειας στη σύγχρονη ιστορία του NBA (σ.σ. play-by-play era).
Τα highlights της νίκης των Νικς
Οι Νεοϋορκέζοι απέχουν πλέον τρεις νίκες από την πρώτη τους παρουσία σε τελικούς NBA μετά το 1999. Το δεύτερο ματς, επίσης στη Νέα Υόρκη, είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Παρασκευής (22/5).
