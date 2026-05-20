Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)

Με έναν εκπληκτικό Τζέιλεν Μπράνσον που πέτυχε 38 πόντους και 15 εξ αυτών στο τέταρτο δεκάλεπτο, οι Νιου Γιορκ Νικς πέτυχαν μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του NBA, επικρατώντας 115-104 των Κλίβελαντ Καβαλίερς στην παράταση, για να πάρουν έτσι προβάδισμα 1-0 στους τελικούς της Ανατολής.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρέθηκε να χάνει με 71-93 7:52 πριν το τέλος του αγώνα, ωστόσο, με ανατροπή διαρκείας και πρωταγωνιστή τον Μπράνσον που ισοφάρισε σε 101-101, 19 δεύτερα πριν την κόρνα της λήξης, κατάφερε να στείλει αρχικά το ματς στην παράταση.

Για να συμβεί αυτό και να ανατρέψουν αυτή τη διαφορά των 22 πόντων που είχαν πάρει οι Καβς, οι Νικς χρειάστηκε να πετύχουν ένα επί μέρους σκορ 30-8, το οποίο εκτοξεύθηκε στο 44-11 της παράτασης, εκεί όπου τελικά πήραν τη νίκη με δική τους διαφορά 11 πόντων (σ.σ. 14-3).

NEW YORK WENT ON A 44-11 RUN TO COMPLETE A 22-POINT COMEBACK WIN IN GAME 1 💨 DOWN 22 WITH UNDER 8 TO PLAY IN Q4.

30-8 RUN TO FORCE OT.

WON BY 11. 1-0 SERIES LEAD IN THE EAST FINALS 🍿 pic.twitter.com/0InzFeaG4M — NBA (@NBA) May 20, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως ανατροπή αυτή ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία των Νιου Γιορκ Νικς στα Playoffs και η μεγαλύτερη συνολικά για οποιαδήποτε ομάδα σε τέταρτο δεκάλεπτο τελικών Περιφέρειας στη σύγχρονη ιστορία του NBA (σ.σ. play-by-play era).

HISTORIC 22-POINT 4TH-QUARTER COMEBACK FOR THE KNICKS! ▪️ Largest comeback in a postseason game in franchise history

▪️ Largest 4th-quarter comeback in an NBA Conference Finals game in the play-by-play era 1-0 series lead in the East Finals 🍿 https://t.co/fl706Yy3XB pic.twitter.com/nzV2fJDgnh — NBA (@NBA) May 20, 2026

Τα highlights της νίκης των Νικς

Οι Νεοϋορκέζοι απέχουν πλέον τρεις νίκες από την πρώτη τους παρουσία σε τελικούς NBA μετά το 1999. Το δεύτερο ματς, επίσης στη Νέα Υόρκη, είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Παρασκευής (22/5).