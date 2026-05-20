Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)
Ο Λαμίν Γιαμάλ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Μουντιάλ στις ΗΠΑ και επέλεξε τη Ζάκυνθο για να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης με τη νέα σύντροφό του.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, ο Λαμίν Γιαμάλ απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα, έχοντας στο πλευρό του τη νέα του σύντροφο, Ινές Γκαρσία.
Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης περίπου έναν μήνα, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με τη Θέλτα για την 32η αγωνιστική της La Liga. Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, με τον χρόνο αποθεραπείας να εκτιμάται περίπου στους δύο μήνες.
Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Γιαμάλ αναμένεται να χάσει την πρεμιέρα της Ισπανίας στο Μουντιάλ, ενώ η συμμετοχή του και στο δεύτερο παιχνίδι της φάσης των ομίλων απέναντι στη Σαουδική Αραβία παραμένει αμφίβολη.
Οι διακοπές του Λαμίν Γιαμάλ
🎥 | Lamine Yamal with Inés García in Greece today. 🤩🇬🇷❤️ pic.twitter.com/yvHXWueGtm
— Access Yamal (@AccessYamal) May 19, 2026
Με τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις να έχουν ολοκληρωθεί σε συλλογικό επίπεδο, ο 17χρονος εξτρέμ αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τον χρόνο αποκατάστασης για ξεκούραση και αποφόρτιση. Έτσι, επέλεξε τη Ζάκυνθο για ολιγοήμερες διακοπές μαζί με τη σύντροφό του, με βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media να τους δείχνει να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στο νησί του Ιονίου.
- «Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)
- Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ
- Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)
- Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)
- O Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα πριν το Final-4 του πόλο
- Ο Ντάνιελ Τάις φεύγει από τη Μονακό – Tα φαβορί για την απόκτηση του
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (20/5): Πού θα δείτε τον τελικό του Europa League που απασχολεί και τον Ολυμπιακό
- «Oι τρεις προτάσεις που έχει στα χέρια του ο Μοντέρο για τη νέα σεζόν»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις