Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)

Λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, ο Λαμίν Γιαμάλ απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα, έχοντας στο πλευρό του τη νέα του σύντροφο, Ινές Γκαρσία.

Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης περίπου έναν μήνα, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με τη Θέλτα για την 32η αγωνιστική της La Liga. Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, με τον χρόνο αποθεραπείας να εκτιμάται περίπου στους δύο μήνες.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Γιαμάλ αναμένεται να χάσει την πρεμιέρα της Ισπανίας στο Μουντιάλ, ενώ η συμμετοχή του και στο δεύτερο παιχνίδι της φάσης των ομίλων απέναντι στη Σαουδική Αραβία παραμένει αμφίβολη.

Οι διακοπές του Λαμίν Γιαμάλ

🎥 | Lamine Yamal with Inés García in Greece today. 🤩🇬🇷❤️ pic.twitter.com/yvHXWueGtm — Access Yamal (@AccessYamal) May 19, 2026

Με τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις να έχουν ολοκληρωθεί σε συλλογικό επίπεδο, ο 17χρονος εξτρέμ αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τον χρόνο αποκατάστασης για ξεκούραση και αποφόρτιση. Έτσι, επέλεξε τη Ζάκυνθο για ολιγοήμερες διακοπές μαζί με τη σύντροφό του, με βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media να τους δείχνει να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στο νησί του Ιονίου.