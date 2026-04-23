Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Μπαρτσελόνα: Χάνει την υπόλοιπη σεζόν αλλά παίζει στο Μουντιάλ ο Γιαμάλ – Τι έδειξαν οι εξετάσεις
Ποδόσφαιρο 23 Απριλίου 2026, 17:21

Μπαρτσελόνα: Χάνει την υπόλοιπη σεζόν αλλά παίζει στο Μουντιάλ ο Γιαμάλ – Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει τα υπόλοιπα ματς της Μπαρτσελόνα μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική Ισπανίας ενόψει Μουντιάλ.

7 υγιεινά σνακ που σας δίνουν ενέργεια πριν την προπόνηση

7 υγιεινά σνακ που σας δίνουν ενέργεια πριν την προπόνηση

Ο Λαμίν Γιαμάλ αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Θέλτα και υπήρξαν φόβοι για σοβαρό πρόβλημα που θα μπορούσε να τον αφήσει ακόμα και εκτός Μουντιάλ. Τελικά οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει τα τελευταία ματς των Καταλανών στο πρωτάθλημα, μεταξύ αυτών και το ντέρμπι με τη Ρεάλ.

Δεν συντρέχει ανησυχία πάντως για το Μουντιάλ καθώς όλα δείχνουν πως θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική Ισπανίας. Θυμίζουμε πως ο 18χρονος άσος τραυματίστηκε στο 40ο λεπτό κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης πέναλτι με την οποία πέτυχε το μοναδικό γκολ στη νίκη επί της Θέλτα με 1-0.

Τι έδειξαν οι εξετάσεις του Γιαμάλ

«Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο παίκτης της πρώτης ομάδας, Λαμίν Γιαμάλ, υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο στο αριστερό του πόδι. Ο παίκτης θα υποβληθεί σε συντηρητική θεραπεία. Ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε η Μπαρτσελόνα αφού ο παίκτης υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία.

Εν τω μεταξύ, ο Ζοάν Κανσέλο προπονήθηκε κανονικά σήμερα (23/4) μετά το χτύπημα που υπέστη στο δεξί του πόδι στο πρώτο ημίχρονο εναντίον της Θέλτα. Ο Πορτογάλος παίκτης ένιωσε σημαντικό πόνο σε μια περιοχή πάνω από το γόνατο και έγινε προληπτικά αλλαγή. Τελικά, αποδείχθηκε ότι ήταν απλώς ένα δυνατό χτύπημα.

ΔΕΗ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ

7 υγιεινά σνακ που σας δίνουν ενέργεια πριν την προπόνηση

Τραμπ: Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 23.04.26

LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβάντε – Σεβίλλη για την 33η αγωνιστική της La Liga.

Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα
On Field 23.04.26

Ο Ολυμπιακός θα μάθει μετά την «μάχη» Μονακό – Μπάρτσα, την αντίπαλό του στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και το φαβορί είναι ξεκάθαρο στην αυριανή αναμέτρηση

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Πόσες πιθανότητες έχει να υπερασπιστεί τον τίτλο της η Αργεντινή
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Σύμφωνα με σελίδα που ασχολείται με την στατιστική η Αργεντινή έχει την τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό προκειμένου να κατακτήσει το προσεχές Μουντιάλ και να υπερασπιστεί το «στέμμα» της.

Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα
On Field 23.04.26

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «πατάει γκάζι» για την απόκτηση του Καμερουνέζου χαφ της Μπράιτον

Η UEFA στα βάθη της Ασίας: Το Πακιστάν ετοιμάζεται για την πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό τουρνουά
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Η Εθνική ομάδα Κ-16 του Πακιστάν θα συμμετάσχει σε αναπτυξιακό τουρνουά υπό την αιγίδα της UEFA, κάτι που ανοίγει την... συζήτηση και για τις «μεγάλες» ομάδες της χώρας.

Λεάο για το σκάνδαλο με ποδοσφαιριστές και συνοδούς πολυτελείας: «Δεν έχω καμία σχέση με τα γεγονότα»
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Ο Ραφαέλ Λεάο της Μίλαν υποστηρίζει πως δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στο σκάνδαλο πολυτελούς πορνείας σε Μιλάνο και Μύκονο, μέσω ανάρτησής του.

Η σιωπή των παικτών της Τσέλσι
On Field 23.04.26

Κανείς ποδοσφαιριστής της αγγλικής ομάδας δεν είπε το παραμικρό για τον Λίαμ Ροσένιορ, σε αντίθεση με τα όσα είχαν γίνει μετά το «διαζύγιο» των Λονδρέζων με τον Μαρέσκα

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει
The New York Times 23.04.26

Ο πρόεδρος του Ιράν συμμετέχει στην επίλεκτη ιατρική ομάδα που φροντίζει τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τους New York Times, έχει σοβαρά εγκαύματα, ενώ αναμένει προσθετικό μέλος.

Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του ’80
Για να δούμε 23.04.26

Το «Miami Vice ’85» θα τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του '80, σε αντίθεση με την ταινία «Miami Vice» (2006) του Μάικλ Μαν, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τζέιμι Φοξ και Κόλιν Φάρελ.

Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Με κυβερνητικό πρόγραμμα «ευθύνης» εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών για «να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα». Νέα οικονομική στρατηγική, λιγότεροι και δίκαιοι φόροι, μισθοί για αξιοπρεπή ζωή. «Δεν με αφορά η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής, ένα σχέδιο για να σωθεί η χώρα».

Εμανουέλ Μακρόν: «Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική» μετά το τέλος της θητείας μου – Οι τελευταίοι στόχοι του
Γαλλία 23.04.26

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποστηρίζει ότι η δεύτερη θητεία του ήταν πολύ δύσκολη. Τον ενδιαφέρει πλέον να διασώσει την κληρονομιά του, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο.

«Θα γίνετε στόχοι»: Η Ρωσία προειδοποιεί τους Ευρωπαίους να μην φιλοξενήσουν γαλλικά πυρηνικά βομβαρδιστικά
Κόσμος 23.04.26

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σε συνέντευξη ότι πρόκειται για μέρος μιας «ανεξέλεγκτης ανάπτυξης» του πυρηνικού δυναμικού του ΝΑΤΟ, η οποία συνιστά στρατηγική απειλή για την Ρωσία

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο – Ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και τράπηκε σε φυγή
Ελλάδα 23.04.26

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύποπτο όχημα προκάλεσε ζημίες σε δύο σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα κατά την καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο ενώ μέχρι στιγμής διαφεύγει. 

Η Λάουρα Κοβέσι, το ρουσφέτι και ο αυτοεγκλωβισμός του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη
Πολιτική 23.04.26

Σύγκρουση δύο κόσμων με τη Λάουρα Κοβέσι απ' τη μια να μην διανοείται πολιτικές εξυπηρετήσεις (ρουσφέτι) και απ' την άλλη το κράτος της ΝΔ να εγκλωβίζεται στις παλαιοκομματικές αντιθέσεις του.

LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 23.04.26

LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβάντε – Σεβίλλη για την 33η αγωνιστική της La Liga.

Κρήτη: Σοκαριστικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Στο νοσοκομείο ένας σοβαρά τραυματίας
Ελλάδα 23.04.26

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τράκτορα νταλίκας στον ΒΟΑΚ - Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το αυτοκίνητο καρφώθηκε στις μπαριέρες και χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός του οδηγού.

Βενιζέλος κατά κυβέρνησης για την ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
11ο Φόρουμ των Δελφών 23.04.26

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τοποθετήθηκε ως προς τις «άτεχνες» κυβερνητικές επιθέσεις κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και το θέμα της ανανέωσης της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων καθιστώντας τις προϋποθέσεις να καταστεί η ανανέωση «απολύτως υποχρεωτική».

Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα
On Field 23.04.26

Ο Ολυμπιακός θα μάθει μετά την «μάχη» Μονακό – Μπάρτσα, την αντίπαλό του στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και το φαβορί είναι ξεκάθαρο στην αυριανή αναμέτρηση

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Πόσες πιθανότητες έχει να υπερασπιστεί τον τίτλο της η Αργεντινή
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Σύμφωνα με σελίδα που ασχολείται με την στατιστική η Αργεντινή έχει την τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό προκειμένου να κατακτήσει το προσεχές Μουντιάλ και να υπερασπιστεί το «στέμμα» της.

Οι «παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι γίνονται σειρά
2016 23.04.26

Τη ληστεία πραγματοποίησαν πέντε άνδρες, οι οποίοι εισήλθαν στο διαμέρισμα της Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι, την έδεσαν, της έκλεισαν το στόμα με κολλητική ταινία και την κλείδωσαν στο μπάνιο.

Κεφαλονιά: Νέο βίντεο ντοκουμέντο για την υπόθεση της 19χρονης – Τι κατέθεσε ο φίλος της Μυρτούς στον ανακριτή
Ελλάδα 23.04.26

Ο 23χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τους αστυνομικούς τις συνομιλίες και τις βιντεοκλήσεις που είχαν με τον 66χρονο από την Πρέβεζα, στην κατάθεσή του είχε υποστηρίξει πως πριν το ξενοδοχείο καθόταν με την Μυρτώ σε ένα παγκάκι.

Άγιος Δημήτριος: Πού κρύβονται τα μυστικά της δολοφονίας του 27χρονου – Το μοιραίο ραντεβού, ο καβγάς και το μαχαίρωμα
Ελλάδα 23.04.26

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την άγρια δολοφονία του 27χρονου γιου υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Τετάρτης στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

