Μπαρτσελόνα: Χάνει την υπόλοιπη σεζόν αλλά παίζει στο Μουντιάλ ο Γιαμάλ – Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Ο Λαμίν Γιαμάλ αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Θέλτα και υπήρξαν φόβοι για σοβαρό πρόβλημα που θα μπορούσε να τον αφήσει ακόμα και εκτός Μουντιάλ. Τελικά οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει τα τελευταία ματς των Καταλανών στο πρωτάθλημα, μεταξύ αυτών και το ντέρμπι με τη Ρεάλ.

Δεν συντρέχει ανησυχία πάντως για το Μουντιάλ καθώς όλα δείχνουν πως θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική Ισπανίας. Θυμίζουμε πως ο 18χρονος άσος τραυματίστηκε στο 40ο λεπτό κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης πέναλτι με την οποία πέτυχε το μοναδικό γκολ στη νίκη επί της Θέλτα με 1-0.

Τι έδειξαν οι εξετάσεις του Γιαμάλ

«Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο παίκτης της πρώτης ομάδας, Λαμίν Γιαμάλ, υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο στο αριστερό του πόδι. Ο παίκτης θα υποβληθεί σε συντηρητική θεραπεία. Ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε η Μπαρτσελόνα αφού ο παίκτης υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία.

Εν τω μεταξύ, ο Ζοάν Κανσέλο προπονήθηκε κανονικά σήμερα (23/4) μετά το χτύπημα που υπέστη στο δεξί του πόδι στο πρώτο ημίχρονο εναντίον της Θέλτα. Ο Πορτογάλος παίκτης ένιωσε σημαντικό πόνο σε μια περιοχή πάνω από το γόνατο και έγινε προληπτικά αλλαγή. Τελικά, αποδείχθηκε ότι ήταν απλώς ένα δυνατό χτύπημα.