Ο πρώην σύζυγος της Σάρον Στόουν θεώρησε «γελοία» την απόφαση διπλής μαστεκτομής

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Η Σάρον Στόουν αναπολεί τη συζήτηση που είχε σχετικά με την πιθανότητα αφαίρεσης των μαστών της, αφού οι γιατροί εντόπισαν έναν όγκο και το πώς ο τότε σύζυγός της «εξοργίστηκε» με αυτή την ιδέα.

Όπως εξήγησε η ηθοποιός του Χόλιγουντ σε μια εμφάνισή της στο podcast «Do Good With David Begnaud», ένας γιατρός της συνέστησε να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή, αφού εντόπισε όγκους στους μαστούς της.

Έξαλλος

Η Στόουν είπε ότι ανέφερε στον τότε σύζυγό της: «Αποφάσισα ότι θα κάνω διπλή μαστεκτομή. Γιατί δεν παίζω με αυτά τα πράγματα. Και ο σύζυγός μου είπε “αυτό είναι γελοίο”. Και σηκώθηκε και έφυγε από το δωμάτιο».

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι εκείνος θεώρησε «γελοίο» «το γεγονός ότι θα έκανα διπλή μαστεκτομή».

«Ήταν έξαλλος» πρόσθεσε.

«Και έτσι, ο γιατρός του είπε: “Αν είχα περισσότερους ασθενείς σαν αυτήν, θα είχαμε περισσότερες γυναίκες ζωντανές σήμερα. Πρέπει να ηρεμήσεις”»

Το τέλος του γάμου

Όταν ρωτήθηκε αν ο τότε σύζυγός της ήταν αναστατωμένος για την πιθανότητα καρκίνου, η Στόουν απάντησε: «Όχι, όχι», υπονοώντας ότι ήταν πιο αναστατωμένος για την αφαίρεση του στήθους της.

«Και έτσι, ο γιατρός του είπε: “Αν είχα περισσότερους ασθενείς σαν αυτήν, θα είχαμε περισσότερες γυναίκες ζωντανές σήμερα. Πρέπει να ηρεμήσεις”.

»Και εγώ απάντησα: “Εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Όχι εσύ”. Αυτό ήταν το τέλος του γάμου», πρόσθεσε η Στόουν, η οποία ήταν παντρεμένη με τον δημοσιογράφο Φιλ Μπρόνστιν από το 1998 έως το 2004 και με τον παραγωγό Μάικλ Γκρίνμπεργκ από το 1984 έως το 1990.

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Αποφάσεις

«Αυτό ήταν. Είχα τελειώσει μαζί του… Όλα τελείωσαν εκείνη τη στιγμή σε εκείνο δωμάτιο. Ήταν φανερό ότι είχε τελειώσει… είχε τελειώσει. Με θεωρούσε γελοία. Με θεωρούσε ανόητη. Θεωρούσε ότι έπαιρνα πάρα πολλές αποφάσεις μόνη μου» συμπλήρωσε με ένταση η 68χρονη ηθοποιός.

Η Στόουν έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκων καλοήθειας στο σώμα της, γράφοντας στη βιογραφία της του 2001, The Beauty of Living Twice, ότι οι όγκοι ήταν «τεράστιοι, μεγαλύτεροι από το στήθος μου».

«Αλλά πήγα στο νοσοκομείο λέγοντας: “Αν με ανοίξετε και είναι καρκίνος, παρακαλώ αφαιρέστε τα στήθη μου, γιατί δεν είμαι άτομο που ορίζεται από αυτά τα στήθη”»

Ήταν σίγουροι

Το 2023, η ηθοποιός μίλησε στο People για το πώς ήταν προετοιμασμένη να υποβληθεί σε αφαίρεση του στήθους της, αφού μία από τις μαστογραφίες της έδειξε ένα πιθανό πρόβλημα.

Αναφερόμενη στο γεγονός ότι «μου είπαν ότι είχα καρκίνο του μαστού, επειδή είχα έναν όγκο μεγαλύτερο από το στήθος μου -και ήταν σίγουροι ότι δεν ήταν δυνατόν να έχω αυτόν τον όγκο χωρίς να είναι καρκίνος» η Στόουν είπε ότι αργότερα έμαθε ότι οι γιατροί είχαν πέσει έξω.

«Αλλά πήγα στο νοσοκομείο λέγοντας: “Αν με ανοίξετε και είναι καρκίνος, παρακαλώ αφαιρέστε τα στήθη μου, γιατί δεν είμαι άτομο που ορίζεται από αυτά τα στήθη”» συνέχισε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη David Begnaud (@davidbegnaud)

Με τα μάτια των ανδρών

Η Στόουν αποκάλυψε επίσης στις αναμνήσεις της ότι, μετά την εγχείρηση για την αφαίρεση των όγκων και την αποκατάσταση του στήθους της, ανακάλυψε ότι ένας πλαστικός χειρουργός της είχε τοποθετήσει μεγαλύτερα εμφυτεύματα στήθους χωρίς τη συγκατάθεσή της.

«Όταν μου έβγαλαν τους επιδέσμους, ανακάλυψα ότι είχα στήθη ένα ολόκληρο μέγεθος μεγαλύτερα, τα οποία, όπως είπε “ταιριάζουν καλύτερα με το μέγεθος των γοφών μου”» σημείωσε η Στόουν στις αναμνήσεις της.

«Είχε αλλάξει το σώμα μου χωρίς να το γνωρίζω ή να δώσω τη συγκατάθεσή μου».

Και όταν η Στόουν ρώτησε τον χειρουργό της για αυτή του την απόφαση αυτός της απάντησε ότι θα φαίνεται καλύτερη με μεγαλύτερα στήθη.

*Με στοιχεία από people.com \ Αρχική Φωτό: REUTERS/Gonzalo Fuentes