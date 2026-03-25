O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο

Τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου, η 68χρονη Σάρον Στόουν δημοσίευσε στο Instagram μια σπάνια φωτογραφία του 19χρονου γιου της, Κουίν, καθώς όλοι μαζί περνούν χαλαρό χρόνο στο σπίτι παίζοντας με τον σκύλο της οικογένειας.

Ο 19χρονος, ο οποίος φοράει μια βερμούδα χωρίς T-Shirt, φαίνεται να βρίσκεται στον κήπο, κρατώντας στην αγκαλιά του τον σκύλο τους, τον Μο.

Ο Μο είναι τυλιγμένος σε μια ριγέ πετσέτα και κουλουριασμένος στον ώμο του Κουίν, ο οποίος χαμογελάει στη φωτογραφία. «Ο Κουίν και ο Μο ευτυχισμένοι μαζί» έγραψε η Στόουν στη λεζάντα της προσθέτοντας μερικά χαρούμενα emoji.

Ταπεινές ρίζες

Η Στόουν είναι μητέρα τριών γιων, του Ρόαν 25 ετών, του Λέαρντ 20 ετών, και του Κουίν 19 ετών.

Τον Αύγουστο, η Στόουν εξήγησε σε μια εμφάνισή της στο Late Night with Seth Meyers ότι οι ταπεινές της ρίζες τη βοήθησαν να θέσει τα θεμέλια για την ανατροφή των γιων της. Η Στόουν κατάγεται από το Meadville της Πενσυλβανίας, μια πόλη που περιέγραψε ως «χωρίς φανάρια και με ένα εργοστάσιο φερμουάρ».

Ωστόσο, η ζωή σε αυτή τη μικρή πόλη την οδήγησε στο δρόμο προς τη διασημότητα «με υγιείς αξίες της μεσαίας τάξης της Αμερικής».

Δύσκολες συνθήκες

«Δεν θα είχα επιβιώσει χωρίς αυτές τις αξίες» παραδέχτηκε. «Δεν θα ήμουν μια νηφάλια, υγιής, εργαζόμενη μαμά που κατάφερε να υιοθετήσει τρία παιδιά -κάτι που είναι απλά διαφορετικό από τον μέσο όρο, ας πούμε- και να τα μεγαλώσει μόνη της, χωρίς σύντροφο, με τη βοήθεια υπέροχων νταντάδων, αν δεν προερχόμουν από σταθερές, ηθικές αξίες».

Η ηθοποιός απέδωσε μέρος αυτού του φαινομένου στις «δύσκολες συνθήκες» που αντιμετώπισαν η ίδια και άλλοι γονείς.

«Τα παιδιά μου δεν πήγαιναν σχολείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όλοι περάσαμε από αυτό. Παρακολουθούσαν μαθήματα διαδικτυακά και έτσι μπερδεύονταν ως προς το σύστημα αξιών τους. Ήταν μια περίπλοκη περίοδος για την ανατροφή των παιδιών» εξήγησε.

Τα καταφέραμε

Η Στόουν συνέχισε: «Και μετά βλέπω αυτές τις φωτογραφίες τους… Όλοι μας στο κόκκινο χαλί. Τους τηλεφώνησα χθες το βράδυ και μιλούσαμε όλοι γι’ αυτό. Και απλά είπα σε καθέναν τους πόσο περήφανη ήμουν γι’ αυτούς, γιατί τους έβλεπα ως άτομα σε εκείνη τη φωτογραφία. Σταθεροί, συγκεντρωμένοι, όμορφοι, οργανωμένοι. Ήμουν τόσο περήφανη γι’ αυτούς».

«Είπα στον μικρότερο γιο μου: “Ξέρεις κάτι; Τα καταφέραμε”. Και εκείνος απάντησε: “Μαμά, είμαστε μια οικογένεια που άντεξε την καταιγίδα”» συμπλήρωσε.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Sharon Stone Instagram