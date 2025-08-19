magazin
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Η Σάρον Στόουν αποδοκιμάζει το reboot της ταινίας «Βασικό Ένστικτο» – «Καλή τύχη!»
19 Αυγούστου 2025

Η Σάρον Στόουν αποδοκιμάζει το reboot της ταινίας «Βασικό Ένστικτο» – «Καλή τύχη!»

Αν περιμένετε να δείτε την Σάρον Στόουν στο νέο κινηματογραφικό εγχείρημα, θα απογοητευτείτε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τον προηγούμενο μήνα, έγινε γνωστό ότι ο σεναριογράφος του «Βασικού Ένστικτου» (1992) Τζο Έστερχαζ θα αναλάβει το reboot του θρυλικού ερωτικού θρίλερ του Πολ Βερχόφεν, με πρωταγωνιστές τον Μάικλ Ντάγκλας στο ρόλο του ντετέκτιβ Νικ Κέρραν και τη Σάρον Στόουν στο ρόλο της σαγηνευτικής κύριας ύποπτης της υπόθεσης, Κάθριν Τραμέλ, μιας χειριστικής συγγραφέως αστυνομικών μυθιστορημάτων.

Ωστόσο, αν περιμένετε να δείτε την Σάρον Στόουν στο νέο κινηματογραφικό εγχείρημα κρατήστε μικρό καλάθι: δεν πρόκειται να επιστρέψει.

«Τι θα κάνεις; Θα με σκοτώσεις ξανά; Εμπρός, κάν’ το»

Σε μια νέα συνέντευξη στο «Today», η Σάρον Στόουν ευχήθηκε «καλή τύχη» στο reboot.

«Αν πάει όπως πήγε η πρώτη φορά που συμμετείχα, τότε θα έλεγα απλά ότι δεν καταλαβαίνω γιατί να το κάνετε», είπε η Στόουν, αναφερόμενη στην πρώτη φορά που επέστρεψε ως Κάθριν στο «Βασικό Ένστικτο 2» του 2006, μια ταινία που απέτυχε στο box office και λοιδορήθηκε από τους κριτικούς κινηματογράφου. «Εμπρός, καλή τύχη!».

Όταν ο παρουσιαστής της εκπομπής «Today» Κρεγκ Μέλβιν εξέφρασε τον θαυμασμό του για την ευθύτητα της Στόουν, η ηθοποιός είπε ότι δεν την ενδιαφέρει πλέον τι σκέφτονται οι άλλοι για εκείνη, προσθέτοντας: «Βρίσκομαι σε εκείνο το στάδιο της ζωής μου όπου έχω ήδη αποσυρθεί μία φορά. Και έχω ήδη πεθάνει μερικές φορές. Σκέφτομαι: ‘Τι θα κάνεις; Θα με σκοτώσεις ξανά; Εμπρός, κάν’ το’».

Σε ότι αφορά το reboot, ο Έστερχαζ σε πρόσφατη δήλωση του αναφέρθηκε στα αποδοκιμαστικά σχόλια που δέχθηκε όταν γνωστοποιήθηκε τι ετοιμάζει, υποστηρίζοντας: «Σε όσους αναρωτιούνται τι δουλειά έχει ένας 80χρονος να γράφει ένα σέξι, ερωτικό θρίλερ: οι φήμες για την κινηματογραφική μου ανικανότητα είναι υπερβολικές και έχουν να κάνουν με την ηλικία μου. Αποκαλώ τον συνεργάτη μου στο γράψιμο ‘Twisted Little Man’ και ζει κάπου βαθιά μέσα μου. Γεννήθηκε 29 ετών και θα πεθάνει 29 ετών και μου λέει ότι είναι ‘στα ύψη’ για να γράψει αυτό το έργο και να προσφέρει στους θεατές μια άγρια και οργασμική εμπειρία. Αυτό με κάνει πολύ ευτυχισμένο».

Ο άγριος καβγάς των Σάρον Στόουν και Μάικλ Ντάγκλας

Η Στόουν αποκάλυψε πρόσφατα ότι ο Ντάγκλας αρχικά δεν ήθελε να κάνει δοκιμαστικό γύρισμα μαζί τηςγια το «Βασικό Ένστικτο» του 1992 μετά από έναν καβγά που είχαν.

«Ο Μάικλ Ντάγκλας δεν ήθελε να βγάλει τον γυμνό κώ@@ του στην οθόνη με μια άγνωστη», είπε η Στόουν στο Business Insider. «Και το κατάλαβα αυτό. Δεν ήθελε καν να κάνει δοκιμαστικό γύρισμα μαζί μου. Αλλά αυτό ήταν και για έναν άλλο λόγο: είχαμε τσακωθεί πριν από αυτό. Αυτό συνέβη στις Κάννες. Ήμασταν όλοι καθισμένοι και εκείνος μιλούσε για κάποιον και τα παιδιά του. Γνώριζα πολύ καλά το άτομο για το οποίο μιλούσε. Έτσι, είπα κάτι και εκείνος μου απάντησε: ‘Τι στο διάολο ξέρεις εσύ;’. Προφανώς, αυτό τον εξόργισε. Έτσι, μου φώναξε μπροστά σε όλη την παρέα. Και δεν είμαι η τύπισσα που θα πει ‘Συγγνώμη, σούπερ σταρ’. Έσπρωξα την καρέκλα μου και του είπα: ‘Πάμε έξω’. Έτσι γνωριστήκαμε. … Δεν νομίζω ότι ήθελε να είμαι η συμπρωταγωνίστρια του», πρόσθεσε.

* Mε πληροφορίες από: Deadline & Variety

