Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το τελευταίο αντίο στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο
Ελλάδα 28 Μαΐου 2026, 22:07

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου.

Η σορός του γιατρού εντοπίστηκε μετά από έξι μήνες αγωνίας για την οικογένειά του, κοντά σε εκκλησάκι, ανάμεσα από τα χωριά Φρες και Τζιτζιφές στον Αποκόρωνα την περασμένη Πέμπτη 21 Μαΐου.

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί έδωσαν το παρών στην κηδεία και αποχαιρέτησαν έτσι με συγκίνηση τον νεαρό.

Την είδηση γνωστοποίησαν τα Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» στο Facebook, μέσω ανάρτησης.

Ο άτυχος νεαρός υπήρξε μαθητής των εκπαιδευτηρίων και άνθρωποι που εργάζονται σε αυτά πήγαν στο «τελευταίο αντίο».

«Τρεις ημέρες πριν, γιορτάσαμε τα 50χρονα του Σχολείου μας και σήμερα βρεθήκαμε στην εξόδιο ακολουθία του αγαπημένου μας μαθητή, Αλεξίου. Έτσι είναι η ζωή, γλύκες και πίκρες… Δεν μπορούμε να μην αναπολούμε τα χρόνια που ήταν ανάμεσά μας, με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές του, τότε που προσπαθούσαμε να προσφέρουμε γνώσεις, εμπειρία, αλλά και αγάπη και χαρά στα παιδιά που μας εμπιστεύονταν οι γονείς. Αλέξη μας, δούλε του Θεού, έζησες κοντά μας 33 έτη, όσα και τα χρόνια της επίγειας παρουσίας του Χριστού στη γη, αλλά ευχόμαστε ανάπαυση της ψυχής σου και αιώνια γαλήνη δίπλα στον Δημιουργό μας! Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους, με την ευχή η Παναγία να τους χαρίζει παρηγοριά» ανέφερε η ανάρτηση.

Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: «Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» – Συστάσεις ειδικών
«Διαχείριση άγχους» 27.05.26

«Ο ρόλος των γονέων είναι να παραμένουν ήρεμοι και υποστηρικτικοί», συμβουλεύουν οι ειδικοί - Η σημασία της διαχείρισης της πίεσης εκ μέρους των μαθητών, έπειτα από κάθε εξεταζόμενο μάθημα

Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν
Ελλάδα 28.05.26

Όπως όλα δείχνουν, το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη θα είναι ακόμη πιο θερμό - «Τα καλοκαίρια στη χώρα μας έχουν ήδη αλλάξει» σημειώνουν οι επιστήμονες για την Ελλάδα.

Είχε μαχαιρώσει γνωστό επιχειρηματία ο 29χρονος που συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση στα Πατήσια
Ελλάδα 28.05.26

Για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα βαρύνονται οι τρεις συλληφθέντες που εχθές (27.05.2026) προχώρησαν σε ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια

Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός
Ελλάδα 28.05.26

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Βόλου έξω από τη Λάρισα όταν το φορτηγό χτύπησε με την καρότσα τη γέφυρα και στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε μάντρα επιχείρησης

Αυστηρή απάντηση της RealPolls στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ: Δεν μας αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά «παιχνίδια»
Ελλάδα 28.05.26

Μετά τη νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ στις εταιρείες δημοσκοπήσεων η RealPolls απαντά στην αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του κλάδου από «συγκεκριμένο πολιτικό χώρο», όπως χαρακτηριστικά λέει, «για να αποκαταστήσει, πραγματικά δεδομένα απέναντι σε έναν λόγο που υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης». Απειλεί, δε, με προσφυγή στην Δικαιοσύνη

Σέρρες: Ελεύθερη με όρους η 43χρονη για τον θάνατο του 10χρονου – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ελλάδα 28.05.26

Βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο στις Σέρρες η 43χρονη εμφανίστηκε συντετριμμένη, δηλώνοντας πως λυπάται βαθύτατα για τον άδικο χαμό του μικρού παιδιού

Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία
Ελλάδα 28.05.26

Σε μια έκταση 4 στρεμμάτων εντοπίστηκαν αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου με 907 πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης με χώμα και σπόρους κάνναβης καθώς και 541 αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης από προγενέστερη συγκομιδή

«Μετρ» της απάτης 27χρονος – Παρίστανε το υψηλόβαθμο στέλεχος επιχειρήσεων και έκανε κομπίνες με ενοικιάσεις διαμερισμάτων
Ελλάδα 28.05.26

Δεκάδες τα θύματα του 27χρονου - Μέσα σε δύο ημέρες εξαπάτησε 21 υποψήφιους ενοικιαστές σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Περιστέρι

Ανώτατοι Κινέζοι Δικαστές στο Εφετείο της Αθήνας 
Ελλάδα 28.05.26

Οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί της Κίνας ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στις ρυθμίσεις του εσωτερικού δικαίου για το διεθνές έγκλημα, αλλά και στη λειτουργία του δικαστικού μας συστήματος.

To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Στρατιωτικά - Εμπορικά 28.05.26

Όπως αναφέρουν ιρανικά πρακτορεία επιβεβαιώνοντας τις πρώτες πληροφορίες, αναφέρθηκαν εκτοξεύσεις από το Μπουσέχρ με στόχο εμπορικά και πολεμικά πλοία που προσπάθησαν να περάσουν χωρίς άδεια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν
Ελλάδα 28.05.26

Όπως όλα δείχνουν, το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη θα είναι ακόμη πιο θερμό - «Τα καλοκαίρια στη χώρα μας έχουν ήδη αλλάξει» σημειώνουν οι επιστήμονες για την Ελλάδα.

Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία
Μεταστροφή 28.05.26

Από τις 18 έγιναν μόνο 9 οι χώρες που συμμετέχουν στην τσεχική πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό του Κιέβου. Η Ουκρανία χάνει ραγδαία τη διεθνή στήριξη που απολάμβανε

Αλέξανδρος Καψύλης
Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 28.05.26

Ιρανική πηγή δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε. Όταν οριστικοποιηθεί, θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)
Μπάσκετ 28.05.26

Σε ένα κατάμεστο και γιορτινό ΣΕΦ μετά την κατάκτηση της Ευρωλιγκας ο Ολυμπιακός, έχοντας κορυφαίο τον Πίτερς (17π.), νίκησε την ΑΕΚ 94-77 και έκανε το 1o βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς.

«Αποσυνταξιοδότηση»: Γιατί όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι επιστρέφουν στη δουλειά
Unretirement 28.05.26

Στη Βρετανία ο ένας στους έξι συνταξούχους επιστρέφει στη δουλειά. Στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι αγγίζουν τους 300.000. Το φαινόμενο της «αποσυνταξιοδότησης» έχει διεθνείς διαστάσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά
Για να δούμε 28.05.26

Ο Ρομέν Γαβράς, γνωστός για έργα όπως το «Athena», θα σκηνοθετήσει την ταινία για τη διάσημη ληστεία στο Λούβρο. Οπότε προσμένουμε να τη δούμε (λίγο παραπάνω).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 28.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον 2ο τελικό της Α1 πόλο ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Το Ισραήλ καταγγέλλει ως «επαίσχυντη και παράλογη» την εγγραφή στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για εγκλήματα σεξουαλικής βίας
Μέση Ανατολή 28.05.26

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο ΟΗΕ είναι «πολιτικοποιημένος και διεφθαρμένος θεσμός» που στοχοποιεί το Ισραήλ. Αφορμή για την ένταξή του στη μαύρη λίστα, οι καταγγελίες για σεξουαλική βία εναντίον Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

