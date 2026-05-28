Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το τελευταίο αντίο στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου.

Η σορός του γιατρού εντοπίστηκε μετά από έξι μήνες αγωνίας για την οικογένειά του, κοντά σε εκκλησάκι, ανάμεσα από τα χωριά Φρες και Τζιτζιφές στον Αποκόρωνα την περασμένη Πέμπτη 21 Μαΐου.

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί έδωσαν το παρών στην κηδεία και αποχαιρέτησαν έτσι με συγκίνηση τον νεαρό.

Την είδηση γνωστοποίησαν τα Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» στο Facebook, μέσω ανάρτησης.

Ο άτυχος νεαρός υπήρξε μαθητής των εκπαιδευτηρίων και άνθρωποι που εργάζονται σε αυτά πήγαν στο «τελευταίο αντίο».

«Τρεις ημέρες πριν, γιορτάσαμε τα 50χρονα του Σχολείου μας και σήμερα βρεθήκαμε στην εξόδιο ακολουθία του αγαπημένου μας μαθητή, Αλεξίου. Έτσι είναι η ζωή, γλύκες και πίκρες… Δεν μπορούμε να μην αναπολούμε τα χρόνια που ήταν ανάμεσά μας, με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές του, τότε που προσπαθούσαμε να προσφέρουμε γνώσεις, εμπειρία, αλλά και αγάπη και χαρά στα παιδιά που μας εμπιστεύονταν οι γονείς. Αλέξη μας, δούλε του Θεού, έζησες κοντά μας 33 έτη, όσα και τα χρόνια της επίγειας παρουσίας του Χριστού στη γη, αλλά ευχόμαστε ανάπαυση της ψυχής σου και αιώνια γαλήνη δίπλα στον Δημιουργό μας! Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους, με την ευχή η Παναγία να τους χαρίζει παρηγοριά» ανέφερε η ανάρτηση.