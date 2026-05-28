Ολυμπιακός: Η «μαγική» «ερυθρόλευκη» γιορτή στο ΣΕΦ για την κατάκτηση της Euroleague (vid+pic)
Μια γιορτή πέρα για πέρα Ολυμπιακή, με... κερασάκι την ανάρτηση του λαβάρου της τέταρτης Ευρωλίγκας ψηλά στο ΣΕΦ.
Όμορφες εικόνες στο ΣΕΦ στο πλαίσιο της γιορτής της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας την περασμένη Κυριακή στο Final Four της Αθήνας.
Πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού της Stoiximan GBL με την ΑΕΚ, οι ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν μια πολύ όμορφη γιορτή σε ένα Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που ήταν κατάμεστο καθώς είχε ανακοινωθεί sold out.
Οπως μπορείτε να δείτε οι διοικητικοί ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος ήταν εκείνοι που έβαλαν στο παρκέ το βαρύτιμο τρόπαιο και αφού το σήκωσαν προς τον κόσμο υπήρξε θερμό χειροκρότημα.
Εν συνεχεία ήταν εκείνοι που έκαναν τα αποκαλυπτήρια για το σχετικό λάβαρο, το οποίο πήρε τη θέση του στον ουρανό του ΣΕΦ.
Δείτε βίντεο και χαρακτηριστικές φωτογραφίες από τη γιορτή της ΚΑΕ Ολυμπιακός
