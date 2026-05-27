«Τρέλα» με Λάιλς στη Euroleague – Ποια ομάδα «σκάει» πολλά λεφτά για να τον πάρει (pics, vids)
Ο Τρέι Λάιλς, μετά και το τρομερό Final Four που έκανε έχει γίνει για τα καλά ένα από τα πιο «hot» ονόματα του καλοκαιριού. Ποια ομάδα του... στρώνει χαλί εκατομμυρίων για να τον πείσει
Ο Τρέι Λάιλς, άφησε το προηγούμενο καλοκαίρι το NBA, προκειμένου να ενταχθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης με συμβόλαιο ενός έτους, καθώς τόσο ο Καναδός, όσο και η Βασίλισσα ήθελαν να δοκιμάσουν τη συνύπαρξή τους.
Ο Καναδός φόργουορντ, όχι απλά προσαρμόστηκε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά ήταν και ο κορυφαίος του τελικού της Αθήνας απέναντι στον Ολυμπιακό, αναγκάζοντας τις ομάδες να παρατηρήσουν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον την περίπτωσή του.
Τα δεδομένα με τον Λάιλς και οι προτάσεις
Ήδη από Τουρκία… μεριά γίνεται λόγος για ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε και του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος ψάχνει έναν παίκτη με τα δικά του χαρακτηριστικά, ικανό τόσο κοντά στο καλάθι, όσο και μακριά από αυτό, με τον παίκτη της Ρεάλ να σουτάρει και εξαιρετικά πίσω από τα 6.75μ.
Ο Λάιλς δεν έχει υπογράψει ακόμη ανανέωση με τη «Βασίλισσα» και σε λίγες ημέρες θα είναι free agent. Θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό κομμάτι του οποιουδήποτε… παζλ και να βοηθήσει ομάδες πρωταθλητισμού να συνεχίσουν σε ρόλο πρωταγωνιστή.
Στο Ισραήλ το έγκριτο «Sport5» βάζει… φωτιές, λέγοντας πως η Χάποελ Τελ Αβίβ του Οφέρ Γιανάι έχει ήδη, προσφέρει τέσσερα εκατομμύρια για να τον κάνει δικό της και να τον προσθέσει δίπλα σε μία frontline που έχει τους Οτούρου και Μότλεϊ, δημιουργώντας μια τριάδα τρομερή.
Ο Λάιλς ολοκλήρωσε τη φετινή Euroleague έχοντας μέσο όρο 13.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ. 1.5 ασίστ και 15.1 στο σύστημα αξιολόγησης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ πριν πάει στη Ρεάλ ήταν στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, όπου από το 2015 μέχρι και πέρσι αγωνίστηκε σε Ντένβερ Νάγκετς, Σαν Αντόνιο Σπερς, Ντιτρόιτ Πίστονς και Σακραμέντο Κινγκς.
