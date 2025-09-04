Στο «στόχαστρο» της Ρεάλ Μαδρίτης ο Τρέι Λάιλς
Η Ρεάλ Μαδρίτης ψάχνει την αγορά κι εχει στα υπόψιν τον Καναδό φόργουορντ
Μπορεί το Eurobasket να βρίσκεται σε εξέλιξη και η εκκίνηση της Euroleague να είναι σε περίπου έναν μήνα, όμως η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να τσεκάρει την αγορά για διαθέσιμους παίκτες ώστε να ολοκληρώσει το ρόστερ της.
Μάλιστα, όπως μεταδίδει δημοσίευμα του «encestando», οι «μερένγκες» έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Τρέι Λάιλς ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τους Σακραμέντο Κινγκς, στους οποίους αγωνίστηκε για τα τελευταία τρία χρόνια.
Όπως σημειώνουν οι Ισπανοί, οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, ώστε ο Καναδός φόργουορντ να περάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για πρώτη φορά στην καριέρα του.
Ο Λάις, πέραν της θητείας του στο Σακραμέντο, έχει περάσει από Γιούτα Τζαζ, Ντένβερ Νάγκετς, Σαν Αντόνιο Σπερς και Ντιτρόιτ Πίστονς, ενώ πέρσι μέτρησε 6.5 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ κατά μέσο όρο.
