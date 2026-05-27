Πλήγμα στην ΑΕΚ με Φίζελ: Χάνει τον πρώτο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό

Χωρίς τον ΚιΣόν Φίζελ θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό για τη Stoiximan GBL στο ΣΕΦ (28/5, 20.15).

Ο Αμερικανός σέντερ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον Άρη Betsson και υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, με τα αποτελέσματα να δείχνουν κάκωση στο δεξί γόνατο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Πλήγμα για τη «Βασίλισσα» πριν από τους ημιτελικούς της Stoiximan GBL με Ολυμπιακό.

Ο ΚιΣόν Φίζελ (τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με Άρη Betsson) υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία στο Metropolitan General όπου και διαπιστώθηκε, ότι υπέστη κάκωση δεξιού γόνατος. Ως εκ τούτου, τέθηκε εκτός προπονήσεων.

O Aμερικανός σέντερ υποβάλλεται σε θεραπευτική αγωγή».