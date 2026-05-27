Πέτρος Συρίγος: Σοβαρό τροχαίο για τον σεφ της «Super Κατερίνα» – Τι συνέβη
Ο Πέτρος Συρίγος είχε μια σοβαρή περιπέτεια, λίγο μετά τη λήξη της χθεσινής εκπομπής στον ALPHA.
O γνωστός σεφ είχε σοβαρό τροχαίο ατύχημα λίγες ώρες μετά την αποχώρησή του από το πλατό, την Τρίτη 26 Μαϊου.
Το πρωί της Τετάρτης, ο Πέτρος Συρίγος εμφανίστηκε τηλεφωνικά στην «Super Κατερίνα» και περιέγραψε τις δραματικές στιγμές του ατυχήματος, αποκαλύπτοντας πως έχει υποστεί κατάγματα και στα δύο του χέρια.
Πέτρος Συρίγος: «Έχω σπάσει τους καρπούς και των δύο χεριών μου»
«Είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να μου συμβεί με τη χειρωνακτική δουλειά που κάνω», είπε χαρακτηριστικά, εμφανώς σοκαρισμένος από όσα πέρασε.
Η στιγμή της σύγκρουσης με τη μηχανή
Ο Πέτρος Συρίγος αποκάλυψε πως το ατύχημα συνέβη ενώ οδηγούσε τη μηχανή του, όταν ξαφνικά ένα αυτοκίνητο παραβίασε stop και βρέθηκε μπροστά του χωρίς να προλάβει να αντιδράσει.
«Ήμουν με τη μηχανή και πέρασε ένας από stop με αποτέλεσμα να καρφωθώ πάνω του. Δεν τον πρόλαβα αρκετά».
Σώθηκε από καθαρή τύχη, καθώς η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή
«Πάλι καλά εκσφενδονίστηκα και δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο», είπε, τονίζοντας ότι ακόμα δεν γνωρίζει αν υπάρχουν τραυματισμοί και στα πλευρά του.
«Δεν ξέρω τι γίνεται με τα πλευρά μου».
Η κατάσταση της υγείας του εξακολουθεί να αξιολογείται από τους γιατρούς, καθώς πέρα από τα κατάγματα στους καρπούς, υπάρχουν φόβοι και για επιπλέον τραυματισμούς.
