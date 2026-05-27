Ο Νίκολας Κέιτζ αποκαλύπτει γιατί ο Κρίστοφερ Νόλαν δε θέλει να συνεργαστεί μαζί του

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Νικόλας Κέιτζ ισχυρίζεται ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν και άλλοι κορυφαίοι σκηνοθέτες δεν συνεργάζονται μαζί του επειδή έχει απορρίψει στο παρελθόν έργα τους.

Ο 62χρονος ηθοποιός, που συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Ο. Ράσελ για την επερχόμενη ταινία του, «Madden», στην οποία υποδύεται τον θρυλικό προπονητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τζον Μάντεν, δήλωσε ότι ο Ράσελ ήταν ο μόνος σκηνοθέτης που τον προσέγγισε ξανά για να συνεργαστούν, αφού είχε απορρίψει πρότασή του σε προηγούμενη ταινία τους.

Πληγώνονται

Ο Κέιτζ ισχυρίστηκε ότι ο Νόλαν δεν απαντούσε στις κλήσεις του αφού είχε αρνηθεί να συμμετάσχει στην ταινία «Insomnia» του 2002, στην οποία πρωταγωνιστούσαν ο Αλ Πατσίνο και ο αείμνηστος Ρόμπιν Γουίλιαμς.

«Οι περισσότεροι σκηνοθέτες, πληγώνονται και δεν σου τηλεφωνούν πια», είπε σε συνέντευξη με τους New York Times που δημοσιεύθηκε το Σάββατο. «Μου έχει συμβεί εκατομμύρια φορές».

Δεν προχώρησε

Εκτός από τον Νόλαν, ο Κέιτζ ισχυρίστηκε ότι ο Πολ Τόμας Άντερσον και ο Γούντι Άλεν είναι επίσης σκηνοθέτες που δεν θέλουν πλέον να συνεργαστούν μαζί του, αφού απέρριψε τα έργα τους.

«Δεν μου τηλεφωνούν καν, ούτε αυτοί», ισχυρίστηκε. «Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον ήταν σε πολύ πρώιμο στάδιο. Μου είχε δείξει μια ταινία μικρού μήκους με τον Φίλιπ Μπέικερ Χολ, ο οποίος είχε παίξει στο «Hard Eight». Και επρόκειτο να κάνουμε κάτι, αλλά δεν προχώρησε».

«Οι περισσότεροι σκηνοθέτες, πληγώνονται και δεν σου τηλεφωνούν πια», είπε σε συνέντευξη με τους New York Times που δημοσιεύθηκε το Σάββατο. «Μου έχει συμβεί εκατομμύρια φορές»

Ανωτερότητα

«Τέλος πάντων, ο Ντέιβιντ με πήρε τηλέφωνο, και έδειξε ανωτερότητα που με ξαναπήρε και με προσκάλεσε ξανά, και δεν ήθελα να του πω ξανά όχι γιατί έχω μεγάλο σεβασμό για το ταλέντο του», πρόσθεσε.

Ο Κέιτζ δεν αποκάλυψε ποια ταινία του Ράσελ είχε απορρίψει, αλλά σημείωσε ότι αυτό συνέβη «πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια».

«Ήταν μια καλή ταινία, μου την πρότεινε και εγώ αρνήθηκα, και είναι ο μόνος σκηνοθέτης στον οποίο έχω πει ποτέ “όχι” και που όντως επανήλθε και μου πρότεινε άλλη ταινία», είπε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CineNolan™ (@cinenolan)

Βάρδος και ράπερ

Η ταινία «Insomnia», ένα ψυχολογικό θρίλερ που ακολουθεί δύο ντετέκτιβ της Αστυνομίας του Λος Άντζελες που ερευνούν μια δολοφονία στην Αλάσκα, έτυχε θερμής υποδοχής από τους κριτικούς και αποδείχθηκε εμπορική επιτυχία, με συνολικά έσοδα που ξεπέρασαν τα 113 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Ο Νόλαν είναι γνωστός για τα καστ του γεμάτα αστέρια, καθώς και για το γεγονός ότι συνεργάζεται επανειλημμένα με τους ίδιους ηθοποιούς, όπως οι Σίλιαν Μέρφι, Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χάρντι και άλλοι.

Ο Νόλαν, 55 ετών, υπερασπίστηκε πρόσφατα το καστ της πολυαναμενόμενης ταινίας του «The Odyssey», που θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου, συγκεκριμένα, την επιλογή του μουσικού Τράβις Σκοτ για τον ρόλο του βάρδου στην προσαρμογή του αρχαίου ελληνικού έπους.

«Τον επέλεξα επειδή ήθελα να κάνω μια νύξη στην ιδέα ότι αυτή η ιστορία έχει μεταδοθεί ως προφορική ποίηση, η οποία είναι ανάλογη με το ραπ» εξήγησε ο Νόλαν στο Time.

*Με στοιχεία από pagesix.com | Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons