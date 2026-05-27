27.05.2026 | 11:05
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
Ο Νίκολας Κέιτζ αποκαλύπτει γιατί ο Κρίστοφερ Νόλαν δε θέλει να συνεργαστεί μαζί του
Fizz 27 Μαΐου 2026, 11:30

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκαλύπτει γιατί ο Κρίστοφερ Νόλαν δε θέλει να συνεργαστεί μαζί του

Ο Κέιτζ ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι ο Νόλαν δεν απαντούσε καν στις κλήσεις του.

Έφη Αλεβίζου
Ο Νικόλας Κέιτζ ισχυρίζεται ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν και άλλοι κορυφαίοι σκηνοθέτες δεν συνεργάζονται μαζί του επειδή έχει απορρίψει στο παρελθόν έργα τους.

Ο 62χρονος ηθοποιός, που συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Ο. Ράσελ για την επερχόμενη ταινία του, «Madden», στην οποία υποδύεται τον θρυλικό προπονητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τζον Μάντεν, δήλωσε ότι ο Ράσελ ήταν ο μόνος σκηνοθέτης που τον προσέγγισε ξανά για να συνεργαστούν, αφού είχε απορρίψει πρότασή του σε προηγούμενη ταινία τους.

Ο Κέιτζ ισχυρίστηκε ότι ο Νόλαν δεν απαντούσε στις κλήσεις του αφού είχε αρνηθεί να συμμετάσχει στην ταινία «Insomnia» του 2002, στην οποία πρωταγωνιστούσαν ο Αλ Πατσίνο και ο αείμνηστος Ρόμπιν Γουίλιαμς.

«Οι περισσότεροι σκηνοθέτες, πληγώνονται και δεν σου τηλεφωνούν πια», είπε σε συνέντευξη με τους New York Times που δημοσιεύθηκε το Σάββατο. «Μου έχει συμβεί εκατομμύρια φορές».

Ο Νικόλας Κέιτζ στον ρόλο του αστυνομικού Τζον ΜακΛάφλιν στην ταινία «World Trade Center». Η ταινία αφηγείται την ιστορία δύο ηρωικών διασωστών που διασώθηκαν την τελευταία στιγμή από τα ερείπια των δίδυμων πύργων. Η ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ Όλιβερ Στόουν παρουσιάζει τις απεγνωσμένες προσπάθειες διάσωσης των πυροσβεστών και των αστυνομικών / EPA

Εκτός από τον Νόλαν, ο Κέιτζ ισχυρίστηκε ότι ο Πολ Τόμας Άντερσον και ο Γούντι Άλεν είναι επίσης σκηνοθέτες που δεν θέλουν πλέον να συνεργαστούν μαζί του, αφού απέρριψε τα έργα τους.

«Δεν μου τηλεφωνούν καν, ούτε αυτοί», ισχυρίστηκε. «Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον ήταν σε πολύ πρώιμο στάδιο. Μου είχε δείξει μια ταινία μικρού μήκους με τον Φίλιπ Μπέικερ Χολ,  ο οποίος είχε παίξει στο «Hard Eight». Και επρόκειτο να κάνουμε κάτι, αλλά δεν προχώρησε».

«Οι περισσότεροι σκηνοθέτες, πληγώνονται και δεν σου τηλεφωνούν πια», είπε σε συνέντευξη με τους New York Times που δημοσιεύθηκε το Σάββατο. «Μου έχει συμβεί εκατομμύρια φορές»

YouTube thumbnail

«Τέλος πάντων, ο Ντέιβιντ με πήρε τηλέφωνο, και έδειξε ανωτερότητα που με ξαναπήρε και με προσκάλεσε ξανά, και δεν ήθελα να του πω ξανά όχι γιατί έχω μεγάλο σεβασμό για το ταλέντο του», πρόσθεσε.

Ο Κέιτζ δεν αποκάλυψε ποια ταινία του Ράσελ είχε απορρίψει, αλλά σημείωσε ότι αυτό συνέβη «πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια».

«Ήταν μια καλή ταινία, μου την πρότεινε και εγώ αρνήθηκα, και είναι ο μόνος σκηνοθέτης στον οποίο έχω πει ποτέ “όχι” και που όντως επανήλθε και μου πρότεινε άλλη ταινία», είπε.

Η ταινία «Insomnia», ένα ψυχολογικό θρίλερ που ακολουθεί δύο ντετέκτιβ της Αστυνομίας του Λος Άντζελες που ερευνούν μια δολοφονία στην Αλάσκα, έτυχε θερμής υποδοχής από τους κριτικούς και αποδείχθηκε εμπορική επιτυχία, με συνολικά έσοδα που ξεπέρασαν τα 113 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Ο Νόλαν είναι γνωστός για τα καστ του γεμάτα αστέρια, καθώς και για το γεγονός ότι συνεργάζεται επανειλημμένα με τους ίδιους ηθοποιούς, όπως οι Σίλιαν Μέρφι, Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χάρντι και άλλοι.

Ο Νόλαν, 55 ετών, υπερασπίστηκε πρόσφατα το καστ της πολυαναμενόμενης ταινίας του «The Odyssey», που θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου,  συγκεκριμένα, την επιλογή του μουσικού Τράβις Σκοτ για τον ρόλο του βάρδου στην προσαρμογή του αρχαίου ελληνικού έπους.

«Τον επέλεξα επειδή ήθελα να κάνω μια νύξη στην ιδέα ότι αυτή η ιστορία έχει μεταδοθεί ως προφορική ποίηση, η οποία είναι ανάλογη με το ραπ» εξήγησε ο Νόλαν στο Time.

*Με στοιχεία από pagesix.com | Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Πρώτη συνάντηση σε θετικό κλίμα, έρχεται νέο ραντεβού με την ΕΣΕ

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου
Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου - Τι απαντά στις κατηγορίες

Ο 43χρονος ζαχαροπλάστης Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14χρονο Ρομά που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα και ένα κινητό

Ντον Τζούνιορ: Γάμος-αστραπή και ο εμφύλιος της δυναστείας στο φως – Ηχηρές απουσίες από Μελάνια, Μπάρον και Ντόναλντ Τραμπ
Ντον Τζούνιορ: Γάμος-αστραπή και ο εμφύλιος της δυναστείας στο φως – Ηχηρές απουσίες από Μελάνια, Μπάρον και Ντόναλντ Τραμπ

Σε μια απροσδόκητα low-profile τελετή για τα δεδομένα της δυναστεία Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε τη socialite Μπετίνα Άντερσον αλλά ο πρόεδρος δεν ήταν εκεί. Γιατί;

Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν
Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν

Το νέο βιβλίο «A Century of Hitchcock» αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια σχετικά με τη σκηνή της επίθεσης του σμήνους γλάρων και κοράκων, που τρομοκράτησε την ηθοποιό Τίπι Χέντρεν.

Η 90χρονη Τζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»
Η 90χρονηΤζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»

«Είθε όλοι μας να γίνουμε ένας φάρος φωτός για να την σταματήσουμε. Μετράτε με ως ένα κόκκινο νήμα. Σας ευχαριστώ», κατέληξε η Άντριους.

Γεωργιάδης για μήνυση Ανδρουλάκη: «Αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος»
Γεωργιάδης για μήνυση Ανδρουλάκη: «Αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος»

Ο υπουργός Υγείας, σε βίντεο που ανήρτησε στο X, ενημερώνει ότι θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, προσθέτοντας ότι θα καταθέσει καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Γωγώ Μαστροκώστα: Συντετριμμένοι ο Τραϊανός Δέλλας, η κόρη και η μητέρα της στο τελευταίο αντίο
Γωγώ Μαστροκώστα: Συντετριμμένοι ο Τραϊανός Δέλλας, η κόρη και η μητέρα της στο τελευταίο αντίο

Συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα αποχαιρετούν τη Γωγώ Μαστροκώστα. Η ταφή θα γίνει στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας.

Τζόλης: «Όνειρο για μένα η Μπαρτσελόνα, αλλά…»
Τζόλης: «Όνειρο για μένα η Μπαρτσελόνα, αλλά…»

Ο Χρήστος Τζόλης έκανε... όργια στο Βέλγιο, αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της χρονιάς στο πρωτάθλημα με τη Μπριζ, κατέκτησε τον τίτλο και τώρα αποκάλυψε σε ποια ομάδα ονειρεύεται να παίξει!

Κάνναβη: Συνελήφθη 25χρονος που είχε στο σπίτι του 76 κιλά skunk – Στα 420.000 ευρώ το προσδοκώμενο όφελος
Συνελήφθη 25χρονος που είχε στην κατοχή του 76 κιλά κάνναβης - Στα 420.000 ευρώ το προσδοκώμενο όφελος

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του για κατοχή και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών - κάνναβη και κοκαΐνη

Χανιά: Παραμένει στη ΜΕΘ η 3χρονη – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα παιδιά της οικογένειας
«Είχε μώλωπες σε όλο το κορμάκι του» το 3χρονο κοριτσάκι στα Χανιά - Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα υπόλοιπα παιδιά

Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν «κουβάρι» της υπόθεσης κακοποίησης της 3χρονης στα Χανιά - Η μητέρα και ο σύντροφός της σήμερα οδηγούνται στον Ανακριτή, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος έπειτα από σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα
Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος έπειτα από σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα

Το περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι του 50χρονου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου ο 29χρονος σύντροφος του φερόμενου θύματος αντελήφθη τη σεξουαλική επίθεση και ακολούθησε συμπλοκή

Γαλλία: Ισραηλινή παρέμβαση στις δημοτικές εκλογές ερευνούν οι αρχές
Συναγερμός στις γαλλικές αρχές για τις δημοτικές εκλογές - Διεξάγεται έρευνα για ισραηλινή παρέμβαση

Οι εκλογές στη Γαλλία φαίνεται να επηρεάστηκαν από καμπάνια δυσφήμισης αριστερών υποψηφίων που πιθανώς καθοδηγήθηκε από εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

