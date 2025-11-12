magazin
Εντελώς βαρετή: Η βιβλική ταινία τρόμου με τον Νίκολας Κέιτζ δεν έπεισε τους κριτικούς – και κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα
Λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία της ταινίας The Carpenter's Son στις σκοτεινές αίθουσες, με τον Νίκολας Κέιτζ στον ρόλο του Ιωσήφ, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες κριτικές. Και πολλοί δεν πιστεύουν αυτό που είδαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν τον Μάιο του 2024 όταν έγινε γνωστό ότι βρίσκεται στα σκαριά μια νέα ταινία για τη ζωή του Ιησού, αλλά αρκετά διαφορετική από αυτές που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το Πάσχα. Το The Carpenter’s Son είναι μια βιβλική ταινία τρόμου (άρχισε να χαλάει νωρίς η όλη κατάσταση), που θα εστίαζε στα παιδικά χρόνια του Ιησού και τη πρώτη του μάχη με το Κακό. Και ο Νίκολας Κέιτζ θα βρισκόταν στον ρόλο του Ιωσήφ.

Η ταινία έχει πάρει πολλά στοιχεία από το απόκρυφο Ευαγγέλιο του Θωμά, που υπολογίζεται ότι γράφτηκε τον 2ο αιώνα μ.Χ., προσπαθεί να καλύψει το κενό των παιδικών χρόνων του Ιησού και η Εκκλησία έχει απορριψη. Ο Λόφτι Νέιθαν μας πάει στα πρώτα χρόνια του Ιησού, που ζει με τους γονείς του και τα πιστεύω τους, όταν μια άγνωστη κάνει την εμφάνισή της και προσπαθεί να τον παρασύρει στη σκοτεινή πλευρά.

Στην Ελλάδα ασχοληθήκαμε με το φιλμ, καθώς κάποια γυρίσματα έγιναν στα Σφακιά, στη Πρέβελη και τα Μέγαρα (και επειδή ο γνωστός ηθοποιός ξετρελάθηκε με τα ντολμαδάκια). Ο υπόλοιπος κόσμος ασχολήθηκε περισσότερο όταν έκανε την εμφάνισή του το πρώτο trailer, με τους πιστούς να το θεωρούν βλάσφημο και σατανιστική προπαγάνδα.

Και πλέον έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες κριτικές, με το φιλμ να ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στις σκοτεινές αίθουσες την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Πολλές από αυτές δεν ήταν ενθαρρυντικές – και, η αλήθεια είναι, πως κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα.

Σύμφωνα με το The Wrap, το μεγαλύτερο μειονέκτημα της ταινίας είναι ότι όλοι ξέρουν από την αρχή τι θα συμβεί στο τέλος. «Ας πούμε ότι υπάρχουν μηδέν πιθανότητες στο τέλος ο Ιησού να ενωθεί με το Κακό» γράφει στην κριτική.

Το The Hollywood Reporter αναφέρει ότι «η ταινία παλεύει πάρα πολύ να δείξει μια σοβαρότητα που δεν της αξίζει», ενώ διαφωνεί με τις επιλογές των Νίκολα Κέιτζ και FKA Twins στους ρόλους των Ιωσήφ και Μαίρη.

Το AV Club την αποκάλεσε «μια απίστευτα βαρετή ταινία», ενώ το Collider πιστεύει ότι η επιλογή του Κέιτζ δεν ήταν σωστή, αν και η ερμηνεία του δεν ήταν κακή.

Η αλήθεια είναι ότι στους περισσότερους δεν άρεσε το σενάριο και η σκηνοθεσία του Λόφτι Νέιθαν. Τόσο ο Κέιτζ όσο και η FKA Twins είχαν καλές κριτικές για τους ρόλους τους, ωστόσο αυτή που έκλεψε τις εντυπώσεις είναι η Ίσλα Τζόνστον: αποθεώνεται σχεδόν από όλους για την ερμηνεία της ως άγνωστη – που στο τέλος αποδεικνύεται ότι είναι ο Σατανάς.

Σύνταξη
