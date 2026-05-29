magazin
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
29.05.2026 | 14:21
Τραγωδία στον Βόλο - 47χρονος πέθανε την ώρα που η κόρη του έδινε πανελλαδικές
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια
The Good Life 29 Μαΐου 2026, 14:50

Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια

Τέσσερις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ένα νέο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

100 χρόνια πριν, ένα κορίτσι, η Νόρμα Τζιν γεννήθηκε για να γίνει ως άλλη χρυσαλλίδα ο μύθος της Μέριλιν Μονρόε.

Η Μέριλιν χαιρετήθηκε ως η απόλυτη θεά του σινεμά, λοιδωρήθηκε ως ανόητη χαζή ξανθιά με πλούσιο μπούστο, παρεξηγήθηκε ως ερωμένη ισχυρών, και πάλεψε επίμονα να είναι ο εαυτός της όταν ο καθένας είχε συμφέρον να την μπραντάρει ως κάτι. Αυτό άλλωστε έκανε και η ίδια. Ποια ήταν όμως η πραγματική Μέριλιν Μονρόε;

«Όταν είσαι διάσημος, συναντάς την ανθρώπινη φύση στην πιο ωμή της μορφή», είχε παρατηρήσει η Μέριλιν Μονρόε στην τελευταία της συνέντευξη.

Τώρα, εκατό χρόνια από τη γέννηση του μεγαλύτερου ειδώλου της ποπ κουλτούρας, η δημοσιογράφος Έλεν Ε. Τζόουνς επιχειρεί να απαντήσει στο αιώνιο μυστήριο για την αρχετυπική σταρ.

Μέσα από ένα καθηλωτικό ντοκιμαντέρ, η δημοσιογράφος αναλύει τα πέντε διαφορετικά «πρόσωπα» της ξανθιάς αυταπάτης, καταρρίπτοντας τους μύθους της θυματοποίησης που δημιούργησαν τα ταμπλόιντ και αποκαλύπτοντας μια γυναίκα ευφυή, αστεία και γεμάτη δημιουργική φιλοδοξία.

Η Μέριλιν δημιούργησε συνειδητά την περσόνα της “χαζής ξανθιάς”, αλλά κατέληξε να παγιδευτεί σε αυτήν

Το ηχητικό ντοκιμαντέρ ξεκινά ξετυλίγοντας το κουβάρι της παιδικής της ηλικίας. Η Μέριλιν κατάφερε να συνθέσει με μεγάλη δεξιοτεχνία ένα εξαιρετικά εύθραυστο, αλλά και εν μέρει κατασκευασμένο παρελθόν για τον εαυτό της, μπλέκοντας την αλήθεια με τη φαντασίωση για να κερδίσει την αποδοχή και τη συμπάθεια.

Η στενή της φίλη Έιμι Γκριν, ο φωτογράφος Λόρενς Σίλερ, η συγγραφέας του Blonde Τζόις Κάρολ Όουτς και η βιογράφος Σάρα Τσέρτσγουελ αναλύουν πώς η νεαρή Νόρμα Τζιν χρησιμοποίησε το τραύμα της ορφάνιας και της σκληρής παιδικής της ηλικίας για να γεννήσει τον μύθο της Μέριλιν.

Στο 2ο μέρος, με τίτλο Χαζή Ξανθιά (The Dumb Blonde), αποκαλύπτεται, ή ίσως υπενθυμίζεται, πως η εικόνα της αφελούς, γοητευτικής κοπέλας δεν ήταν παρά ένα στρατηγικό δημιούργημα της ίδιας της Μέριλιν.

Με τη βοήθεια της διάσημης make-up artist Έριν Πάρσονς, του χορευτή Τζορτζ Τσακίρης και του συλλέκτη Μπράιαν Τζονς, εξετάζεται πώς αυτή η περσόνα, ενώ της χάρισε την παγκόσμια δόξα, μετατράπηκε τελικά σε μια χρυσή φυλακή από την οποία πάσχιζε να αποδράσει.

Στη συνέχεια, το επεισόδιο Ντίβα (The Diva), ανατρέχει στην περίοδο που η Μέριλιν έσπασε το συμβόλαιό της με το Χόλιγουντ και βρήκε καταφύγιο στη Νέα Υόρκη -τότε που οι φήμες για μια δύστροπη, απειθάρχητη σταρ που κατέστρεφε τα γυρίσματα με τις καθυστερήσεις της πήραν φωτιά.

Η Μέριλιν έχτισε με προσοχή το αφήγημα του “ορφανού παιδιού”, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία

Ωστόσο, η οικογένεια του φωτογράφου Σαμ Σο και ο Ντέιβιντ Στράσμπεργκ, γιος του θρυλικού της δασκάλου υποκριτικής, Λι Στράσμπεργκ, αποκαλύπτουν την αλήθεια: η Μέριλιν δεν ήταν μια κακομαθημένη ντίβα, αλλά μια καλλιτέχνις που επαναστάτησε και πολέμησε με νύχια και με δόντια την απληστία της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Στο τέταρτο μέρος του ντοκιμαντέρ η Τζόουνς αναζητάει την αλήθεια πίσω από την ηδονιστική μπράντα της ΜΜ (έτσι την έλεγαν οι φίλοι της). Την ίδια ώρα που επέστρεφε θριαμβεύτρια στο Λος Άντζελες και μαγνήτιζε τα βλέμματα του πλανήτη, η Μέριλιν βρισκόταν σε έναν διαρκή, εσωτερικό πόλεμο με το σώμα της και τις εξαντλητικές προσδοκίες που η ίδια η εικόνα της επέβαλλε.

Τέλος το επεισόδιο με τίτλο Τραγωδία (The Tragedy), η δημοσιογράφος επιστρέφει στην φρενίτιδα γύρω από το μύθο της, μετά τον πρόωρο θάνατό της -τότε που η ζωή της ανασυσκευάστηκε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ως ένα δράμα γεμάτο μοναξιά και θυματοποίηση.

Ο φωτογράφος Λόρενς Σίλερ –ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που την είδαν ζωντανή– μαζί με τις βιογράφους Σάρα Τσέρτσγουελ και Άντριου Γουίλσον, ξεκαθαρίζουν ότι αυτό το αφήγημα απέχει έτη φωτός από την πραγματικότητα, καθώς η Μέριλιν παρέμενε μέχρι τέλους μια μαχήτρια.

Όταν ενώσει κανείς τα κομμάτια αυτού του παζλ, η εικόνα που προκύπτει ανατρέπει το κλασικό, δακρύβρεχτο παραμύθι των ταμπλόιντ. Η Μέριλιν που θυμούνται οι πραγματικοί της φίλοι ήταν μια γυναίκα χαρούμενη, με πνευματώδες χιούμορ, βαθιά καλλιεργημένη και γεμάτη δημιουργικό όραμα. Η Μέριλιν Μονρόε δεν ήταν ένα παθητικό θύμα των περιστάσεων, αλλά μια επιζήσασα – και όποιος την είχε φίλη του, ήταν πραγματικά τυχερός.

Από τις στενές γυναικείες της συμμαχίες απέναντι στο ανδροκρατούμενο σύστημα των στούντιο μέχρι τους πλατωνικούς της δεσμούς, το ντοκιμαντέρ δίνει μια πλατφόρμα για τη Μέριλιν που γνώρισαν όλοι όσοι την γνώριζαν, αληθινά, γράφει ο Guardian.

«Η Μέριλιν ήταν φίλη»

Παρά την κυρίαρχη αντίληψη ότι μια γυναίκα με το δικό της εκτόπισμα και στάτους ως σύμβολο του σεξ θα δυσκολευόταν να αναπτύξει αληθινές σχέσεις με άλλες γυναίκες, η Μέριλιν Μονρόε ήταν πραγματικά εκεί για κάθε φίλη της -και είχε πολλές.

Η Έιμι Γκριν, πρώην μοντέλο και χήρα του φωτογράφου Μίλτον Γκριν –με τον οποίο η Μονρόε ίδρυσε την ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής Marilyn Monroe Productions (MMP) το 1955– θυμάται τις αντιδράσεις των δικών της φίλων όταν η Μέριλιν μετακόμισε στο σπίτι τους.

«Μου έλεγαν: “Είσαι τρελή που έβαλες αυτή τη γυναίκα στο σπίτι σου;”. Τους απαντούσα: “Τι πάθατε; Είναι επιχειρηματικοί συνεργάτες!”. Όταν γίναμε πραγματικές φίλες, ήξερα ότι δεν θα με πλήγωνε ποτέ. Δεν είχε ίχνος κακίας μέσα της» είπε.

«Αν μιλούσε σε ένα παιδί, ήταν γλυκιά και τρυφερή. Αν μιλούσε σε έναν διευθυντή στούντιο, ήταν σκληρή. Μπορούσε να είναι πολλές διαφορετικές Μέριλιν»

YouTube thumbnail

Η ικανότητά της να συνδέεται με τις συναδέλφους της αποτυπώθηκε και στα κινηματογραφικά πλατό.

Παρά το γεγονός ότι στην ταινία Οι Ανδρες Προτιμούν Τις Ξανθές η συμπρωταγωνίστριά της, Τζέιν Ράσελ, αμειβόταν με ένα τεράστιο για την εποχή ποσό σε σχέση με το δικό της, οι δυο τους ανέπτυξαν μια βαθιά φιλία.

Στα απομνημονεύματά της, η Ράσελ θυμόταν μια βραδιά για κορίτσια γύρω από τη φωτιά, τον Αύγουστο του 1962.

«Σκέφτηκα τη Μέριλιν. Εύχομαι να είχα το τηλέφωνό της, γιατί ήξερα ότι η θέση της ήταν εκεί, μαζί μας, να γελάμε με τα προβλήματά μας».

Την επόμενη ημέρα, έμαθε ότι η Μέριλιν είχε φύγει από τη ζωή.

Μαζί κατά της πατριαρχίας

Ακόμα και με τις υποτιθέμενες «ανταγωνίστριές» της, όπως η 95χρονη σήμερα Μέιμι Βαν Ντόρεν –την οποία το στούντιο της Universal προωθούσε ως την απάντηση στη Μέριλιν– η σχέση της ήταν ουσιαστική.

Η Βαν Ντόρεν, η οποία ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της βιβλίο You Thought I Was Dead στις 2 Ιουλίου, την περιγράφει ως έναν υπέροχο άνθρωπο που δεν είχε ίχνος κακίας μέσα του.

«Είχαμε τα ίδια προβλήματα, μοιραζόμασταν τις ίδιες προσδοκίες για το τι έπρεπε να κάνουμε αν θέλαμε να πάρουμε έναν ρόλο», αναφέρει η Βαν Ντόρεν, τονίζοντας την αλληλεγγύη που ένιωθαν ως νεαρές γυναίκες στο έλεος ενός ανδροκρατούμενου συστήματος.

«Εκείνη μάλιστα αντιμετώπιζε ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες με όλο αυτό από ό,τι εγώ» πρόσθεσε.

Οι άνδρες που άξιζαν

Αν και οι φήμες γύρω από τη σχέση της με τον Τζον Φ. Κένεντι συνεχίζουν να τροφοδοτούν θεωρίες συνωμοσίας, οι μαρτυρίες των δικών της ανθρώπων δείχνουν ότι ο ισχυρότερος άνδρας του κόσμου είχε πολύ μικρότερη θέση στην καρδιά της από ό,τι πιστεύεται.

Οι άνδρες που σήμαιναν τα περισσότερα για τη Μέριλιν ήταν οι πλατωνικοί της φίλοι και καλλιτεχνικοί συνοδοιπόροι, όπως οι φωτογράφοι Λόρενς Σίλερ και Σαμ Σο.

Ο Σο, δημιουργός της θρυλικής φωτογραφίας με το λευκό φόρεμα πάνω από τον υπόνομο, μοιραζόταν μαζί της μια σχέση που εξελίχθηκε σε μια ιδιότυπη, επιλεγμένη οικογένεια.

«Αν μιλούσε σε ένα παιδί, ήταν γλυκιά και τρυφερή. Αν μιλούσε σε έναν διευθυντή στούντιο, ήταν σκληρή. Μπορούσε να είναι πολλές διαφορετικές Μέριλιν» λέει η κόρη του, Ίντι. Η Σο επιβεβαιώνει πως η Μέριλιν είχε την ευφυία και ενσυναίσθηση να προσαρμόζει τη συμπεριφορά της ανάλογα με το ποιον είχε απέναντι της.

Μάμα Μέριλιν

Ακόμα και η επιθυμία της για μητρότητα, η οποία συχνά παρουσιάζεται ως το πιο επώδυνο, τραγικό κεφάλαιο για την ίδια, φαίνεται πως είχε περισσότερες αποχρώσεις.

Η Έιμι Γκριν εξηγεί ότι, παρά την αγάπη της για τη λέξη «παιδιά», η ίδια η Μέριλιν αναγνώριζε ότι αυτό ήταν περισσότερο μια φαντασίωση παρά μια πραγματικότητα που θα μπορούσε να διαχειριστεί, καθώς δεν ήταν ο τύπος της κλασικής νοικοκυράς.

Παρόλα αυτά, το μητρικό της ένστικτο εκτονώθηκε με γενναιοδωρία στους ανθρώπους γύρω της μέχρι την τελευταία στιγμή.

Την ημέρα που πέθανε, η Μέριλιν βρισκόταν στο τηλέφωνο παρηγορώντας τον πρώην θετό της γιο, Τζο ΝτιΜάτζιο Τζούνιορ, για μια ερωτική απογοήτευση.

Η εικόνα που συντίθεται, 100 χρόνια μετά τη γέννησή της, αποκαθηλώνει το στερεότυπο του θύματος και αποκαλύπτει μια γυναίκα που, κάτω από τη χολιγουντιανή της λάμψη, παρέμεινε ζεστή, υποστηρικτική και βαθιά ανθρώπινη.

Το Bombshell κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, στο BBC Radio 4.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

inWellness
inTown
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream magazin
Ανατροπή: Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand
Εξελίξεις 29.05.26

Ανατροπή στις καθυστερήσεις; Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand - Τι θα γίνει με τη σειρά;

Ενώ οι φήμες οργίαζαν ότι η (πολιτική) κόντρα ανάμεσα στην Έλεν Μίρεν και τον Τομ Χάρντι οδήγησε στην απόλυση του τελευταίου από τη σειρά MobLand, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά
Για να δούμε 28.05.26

Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά

Ο Ρομέν Γαβράς, γνωστός για έργα όπως το «Athena», θα σκηνοθετήσει την ταινία για τη διάσημη ληστεία στο Λούβρο. Οπότε προσμένουμε να τη δούμε (λίγο παραπάνω).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο – Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι
«Nέα Αναγέννηση» 28.05.26

Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο - Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι

Η τρέχουσα γκαλερί που φιλοξενεί τη «Μόνα Λίζα» στο Λούβρο είναι συχνά γεμάτη κόσμο, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο σε ασφάλεια, όσο και σε άνεση για τους επισκέπτες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό
Αντίστροφη μέτρηση 27.05.26

«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό

Αποθέωση για την επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην επιστημονική φαντασία και το Disclosure Day του, την νέα του ταινία που εμπνεύστηκε από τα μυστικά του Πενταγώνου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά
The Verdict 27.05.26

Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά

Μια νέα, εκρηκτική εστία αντιπαράθεσης ανοίγει γύρω από την υστεροφημία του Μάικλ Τζάκσον καθώς το Netflix υπόσχεται να δείξει όλα όσα έγιναν στη δίκη που τον αθώωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
Στην Ανατολία 27.05.26

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών - Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα

Χρονολογείται από τις αρχές έως τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη παλαιά εικόνα του Ιησού που έχει βρεθεί ποτέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν – Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν
Ντοκιμαντέρ 27.05.26

Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν - Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν

Οι ηθοποιοί του, σε γενικές γραμμές, μισούσαν να δουλεύουν μαζί του. «Είναι μονομανής και τίποτα άλλο», είπε ο Ρόμπερτ Μίτσαμ για τον τεράστιο σκηνοθέτη, Ντέιβιντ Λιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Δεν είναι Ιστορία» 27.05.26

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή

«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»
Έκπτωτος 26.05.26

Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»

Η είδηση της ξαφνικής απόλυσης του Τομ Χάρντι από την σειρά MobLand θύμησε σε όλους πως οι δαίμονες ενός σκοτεινού παρελθόντος ακόμη τον στοιχειώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
Μόδα, φιλία, μοναξιά 26.05.26

«Εραστές χωρίς σεξ» - Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Mandalorian: Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα
Ο άλλος κυνηγός επικηρυγμένων 26.05.26

Ο άνθρωπος πίσω από τη στολή του Mandalorian - Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα

Με την ταινία Mandalorian and Grogu να κάνει δυναμικό ξεκίνημα στο box office, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται ποιος φοράει τη στολή του κυνηγού επικηρυγμένων - εκτός του Πέδρο Πασκάλ;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 26.05.26

«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη

Το Σάββατο 23 Μαΐου, όσοι βρέθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη έζησαν μια βραδιά συγκίνησης, ενώ παράλληλα τίμησαν τη διαχρονική δύναμη και οικουμενικότητα της καζαντζακικής δημιουργίας

Σύνταξη
Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027
Culture Live 26.05.26

Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027

Η επίσημη έναρξη της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026 με ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
The Expla-in Project | Πώς απαντούν στο κόμμα Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ;
Expla-in 29.05.26

Πώς απαντούν στο κόμμα Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ;

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, μετά και την επίσημη πρεμιέρα της ΕΛΑΣ. Η Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζεται για μία σκληρή πολιτική αναμέτρηση στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική 29.05.26

Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για το αν και γιατί έχει αστυνομική συνοδεία με 10 ΕΚΑΜΙΤΕΣ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη στο zougla.gr έπειτα από το επεισόδιο στο Τ Center.

Βασίλης Ρίζος
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»

Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: «Εκκλησία και Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουμε κοινό πεδίο ευθύνης: τον άνθρωπο. Σε αυτό το πεδίο η γυναίκα είναι δύναμη φροντίδας και προσφοράς».

Σύνταξη
Βουλγαρία: Δίνει διορία για την παραμονή αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών – Τι ζητά ως αντάλλαγμα
Ένα μήνα 29.05.26

Η Βουλγαρία δίνει διορία στις ΗΠΑ για την παραμονή στρατιωτικών αεροσκαφών της στη χώρα - Τι ζητά ως αντάλλαγμα

Περιθώριο ενός μήνα δίνει η Βουλγαρία στις ΗΠΑ για την παραμονή των στρατιωτικών της αεροσκαφών στη χώρα, εφόσον δεν ικανοποιήσει το αίτημά της

Σύνταξη
Ρουμανία: «Δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε στην επίθεση» – Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους, λέει ο Ρούτε
Πτώση drone 29.05.26

Ρουμανία: «Δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε στην επίθεση» – Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους, λέει ο Ρούτε

Οι ένοπλες δυνάμεις στη Ρουμανία δεν πρόλαβαν να καταρρίψουν το drone που φέρεται να προέρχεται από τη Ρωσία και χτύπησε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματίες

Σύνταξη
The Expla-in Project | Μια νύχτα σαν και αυτή…
Expla-in 29.05.26

Μια νύχτα σαν και αυτή…

Η ανάμνηση του τελικού της Νέας Φιλαδέλφειας, δύο χρόνια πριν. Και όμως, είναι σαν χθες…

Σύνταξη
Τζέι Ντι Βανς: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στις διατυπώσεις
Τι θα κάνει ο Τραμπ 29.05.26

Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις βλέπει ο Βανς - «Παραμένουν διαφωνίες στις διατυπώσεις» - Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς φάνηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Τραμπ θα εγκρίνει το «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν

Σύνταξη
Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα
Κόσμος 29.05.26

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα

Η Τζόρτζια Μελόνι απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Σύνταξη
To μουσείο ως χώρος παιδείας
Συμμετοχή και γνώση 29.05.26

To μουσείο ως χώρος παιδείας

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι το μουσείο μπορεί να είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας εκθεσιακός χώρος

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague
Αθλητισμός & Σπορ 29.05.26

O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μαξίμου τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup

Σύνταξη
Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 29.05.26

Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές - Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ

Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
Cookies