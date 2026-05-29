Βαγγέλης Μαρινάκης: Κάνοντας το όνειρο πραγματικότητα

Πως είναι να βλέπεις τα όνειρά σου να γίνονται πραγματικότητα. Πως άραγε να νοιώθει ένας άνθρωπος που πίστεψε τόσο πολύ όταν οι άλλοι τον θεωρούσαν… ονειροπόλο; Που έβαλε στόχο το… άπιαστο και σε μια χρονιά που όλα έδειχναν τελειωμένα ο ίδιος όχι απλά δεν το παράτησε αλλά πάλεψε κόντρα σε όλα και τελικά πέτυχε το ακατόρθωτο!

Ρητορικές οι ερωτήσεις καθώς οι απαντήσεις έχουν ήδη δοθεί. Από τον άνθρωπο που άλλαξε την ιστορία, όχι απλά του Ολυμπιακού, αλλά ολόκληρου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από τον άνθρωπο που με το πάθος του, την αποφασιστικότητά του, την θέληση και το πείσμα του έκανε το όνειρο πραγματικότητα. Και είδε την μεγάλη του αγάπη, τον Ολυμπιακό του, να σηκώνει το Κόνφερενς Λιγκ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια μπροστά από 20 χιλιάδες οπαδούς του ξεσηκώνοντας τα εκατομμύρια του κόσμου ανά τον πλανήτη.

Ήταν τέτοια μέρα, δύο χρόνια πριν όταν ο Ολυμπιακός κατακτούσε την Ευρώπη και ο ίδιος απολάμβανε τους καρπούς της ασταμάτητης προσπάθειας του να πετύχει αυτό που κανείς δεν είχε… τολμήσει καν να σκεφτεί. Να οδηγήσει ελληνικό σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης, και μάλιστα επί 2! Γιατί μην ξεχνάμε πως λίγες μέρες πριν είχε γίνει η αρχή από την Κ19 του Ολυμπιακού και τα τρελά «μωρά» του που άφησαν άφωνη την ποδοσφαιρική Ευρώπη και κατέκτησαν το Youth League στην Νιόν.

Δύο τεράστιες επιτυχίες για τον σύλλογο του Πειραιά που μένουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός της Ευρώπης που από την «εκτόξευση» του Κόνφερενς, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία που είχε στα σαλόνια της Γηραιάς Ηπείρου, «έχτισε» και απέδειξε και τα επόμενα δύο χρόνια πως μόνο «φωτοβολίδα» δεν ήταν εκείνη η επιτυχία.

Ο Ολυμπιακός που στα χέρια του ανθρώπου που ονειρεύτηκε και πέτυχε το ακατόρθωτο πορεύεται με σιγουριά για το παρόν και το μέλλον βάζοντας ακόμη πιο ψηλά τον πήχη. Γιατί ότι μοιάζει… όνειρο για τους άλλους αποτελεί απλά μια μεγάλη πρόκληση για τον ίδιο, τον Βαγγέλη Μαρινάκη…