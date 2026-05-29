Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν διασχίσει τον ποταμό Λιτάνι του Λιβάνου, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «επιχειρεί επίσης στη Βηρυτό».

Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν μια νέα σειρά αεροπορικών επιδρομών στον νότιο Λίβανο

Μιλώντας στην 36η Τεθωρακισμένη Μεραρχία των IDF στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι IDF έχουν επιτύχει «πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα» στον πόλεμο με τη Χεζμπολάχ.

«Οι δυνάμεις μας διέσχισαν τον Λιτάνι», είπε. «Προχώρησαν σε υψηλότερο έδαφος. Επιχειρούμε επίσης στη Βηρυτό, στην Μπεκάα, σε όλο το πλάτος των γραμμών του μετώπου, και χτυπάμε τη Χεζμπολάχ κατά μέτωπο».

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου:

Netanyahu: The battle against Hezbollah in the north is being managed, and I must tell you that there are very impressive results here. Our forces have crossed the Litani, they have ascended to the dominant terrain, and we are also operating in Beirut, operating in the Bekaa,… pic.twitter.com/r0sqwBje6j — Clash Report (@clashreport) May 29, 2026

Νέες αεροπορικές επιδρομές από το Ισραήλ

Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν μια νέα σειρά αεροπορικών επιδρομών στον νότιο Λίβανο, με στόχο τις πόλεις αλ-Μπαϊσαρίγια, ας-Σαραφάντ και Χιρμπέτ Σελμ, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Επιπλέον, ισραηλινή επιδρομή έπληξε μια μοτοσικλέτα που κινούνταν σε δρόμο κοντά στην αλ-Αμπασίγια, προκαλώντας τραυματισμούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν την Παρασκευή σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που είχαν ως στόχο πόλεις στον νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του εναντίον του Λιβάνου παρά την κατ’ όνομα εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου και παρατάθηκε για 45 ημέρες από τις 17 Μαΐου, μετά από έμμεσες συνομιλίες με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Συνάντηση Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων στην Ουάσινγκτον

Στρατιωτικές αντιπροσωπείες από τον Λίβανο και το Ισραήλ πρόκειται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες για θέματα ασφάλειας στο Πεντάγωνο, κατά τη διάρκεια των οποίων η Βηρυτός θα ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει τις αδιάκοπες επιθέσεις, τη χερσαία εισβολή και την κατοχή του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η αντιπροσωπεία του Λιβάνου αποτελείται από έξι αξιωματικούς, με επικεφαλής τον διευθυντή επιχειρήσεων του στρατού, Ζορζ Ριζκάλα.

Από την πλευρά του Ισραήλ, ο ταξίαρχος Αμιχάι Λεβίν, επικεφαλής της στρατηγικής διεύθυνσης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού του Στρατού, βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για τις συνομιλίες.